Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά Τζάνειο, όπου το προηγούμενο διάστημα ολοκληρώθηκαν εκτεταμένες εργασίες ανακαίνισης και εκσυγχρονισμού οκτώ νοσηλευτικών μονάδων και πλέον αρχίζουν οι παρεμβάσεις για την ανακατασκευή και αναβάθμιση του τμήματος επειγόντων περιστατικών.

Ο πρωθυπουργός ξεναγήθηκε από τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη και τον Διοικητή του νοσοκομείου, Αναστάσιο Μύτολγου, στον 4ο και τον 5ο όροφο, όπου έχουν παραδοθεί αναβαθμισμένες μονάδες νευροχειρουργικής, χειρουργικής και παθολογικής. Είχε επίσης την ευκαιρία να επισκεφτεί ξανά τις ανακαινισμένες εγκαταστάσεις στον 1ο και τον 3ο όροφο, όπου τα έργα ολοκληρώθηκαν στις αρχές του περασμένου έτους.

Τα έργα στις μονάδες νοσηλείας του Τζάνειου καταλαμβάνουν συνολική επιφάνεια 4.000 τετραγωνικών μέτρων και περιλαμβάνουν θαλάμους ασθενών, γραφεία προσωπικού, υποστηρικτικούς χώρους, τη δημιουργία 32 νέων λουτρών και την πλήρη ανακατασκευή 18 συγκροτημάτων κοινόχρηστων χώρων υγιεινής.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με εργαζόμενους και ασθενείς, οι οποίοι επισήμαναν τη ριζική βελτίωση των υποδομών του Τζανείου και τη μεγάλη προσπάθεια που γίνεται για την αναμόρφωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Ο Πρωθυπουργός ενημερώθηκε επίσης για το χρονοδιάγραμμα ανακατασκευής, αναδιαρρύθμισης και αναβάθμισης του ΤΕΠ του νοσοκομείου εντός 12 μηνών, με στόχο την ανάπτυξη χώρων συνολικής επιφάνειας 570 τ.μ. αλλά και για την ανακαίνιση 390 τ.μ. του υφιστάμενου τμήματος, ενώ θα συνεχίζεται κανονικά η εξυπηρέτηση πολιτών.

Οι παρεμβάσεις στο ΓΝΠ Τζάνειο εντάσσονται στο ευρύτερο πρόγραμμα αναβάθμισης νοσοκομείων του ΕΣΥ και άλλων δημοσίων δομών υγείας με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Στο τέλος της επίσκεψης ο πρωθυπουργός δήλωσε:

«Χαίρομαι πραγματικά πάρα πολύ που επισκέπτομαι για δεύτερη φορά το Τζάνειο νοσοκομείο -ένα εμβληματικό νοσοκομείο, τόσο ταυτισμένο με τον Πειραιά- μέσα σε δεκαπέντε μήνες, για να διαπιστώσω την πολύ μεγάλη πρόοδο η οποία έχει γίνει στο νοσοκομείο αυτό. Ουσιαστικά μιλάμε για ένα καινούργιο νοσοκομείο, το οποίο δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από τα καλύτερα νοσοκομεία του ιδιωτικού τομέα.

Είμαστε πραγματικά υπερήφανοι που μπορούμε να προικίζουμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας με τέτοιες υποδομές. Και θα έλεγα ότι η καλύτερη απόδειξη ότι εδώ πράγματι κάτι αλλάζει στο Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι τα χαμόγελα ικανοποίησης και των ασθενών, αλλά κυρίως των εργαζομένων, οι οποίοι θυμούνται πώς ήταν το Τζάνειο πριν και αναγνωρίζουν την τεράστια πρόοδο η οποία έχει συντελεστεί.

Θέλω να επαναλάβω ακόμα μία φορά ότι και αυτό το έργο, όπως πάρα πολλά άλλα, τα οποία θα παραδίδονται εντός του επόμενου χρονικού διαστήματος, χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκούς πόρους και ειδικά από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Και αυτή είναι πάλι η καλύτερη απόδειξη ότι οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης δεν κατευθύνονται σε λίγους, όπως κάποιοι επιμένουν, αλλά τελικά μας δίνουν τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε υποδομές που εξυπηρετούν τους πολλούς.

Το Εθνικό Σύστημα Υγείας αλλάζει. Σε δύο χρόνια από τώρα θα έχουμε πάρα πολλά πλήρως εξοπλισμένα και υπερσύγχρονα τμήματα επειγόντων περιστατικών σε όλα τα μεγάλα νοσοκομεία μας, θα έχουμε αναβαθμίσει παραπάνω από 150 κέντρα υγείας και θα έχουμε κάνει πράξη τη δέσμευσή μας ότι χτίζουμε βήμα-βήμα, λιθαράκι-λιθαράκι, ένα νέο Εθνικό Σύστημα Υγείας για όλες τις Ελληνίδες και για όλους τους Έλληνες.

Συγχαρητήρια και πάλι στη διοίκηση και σε όλους όσοι εργάστηκαν για να επιτελεστεί αυτό το σημαντικό έργο. Δεν είναι εύκολο να ανακαινίζει κανείς ένα νοσοκομείο εν κινήσει, διότι το νοσοκομείο προφανώς πρέπει να εξακολουθεί να λειτουργεί. Τα καταφέρατε, όμως, και χαιρόμαστε πολύ που μπορέσαμε να σας δώσουμε τη δυνατότητα να εκσυγχρονίσετε αυτό το νοσοκομείο, το οποίο είναι τόσο ταυτισμένο με την ιστορία του Πειραιά».

Από την πλευρά του, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης ανέφερε:

«Κύριε Πρόεδρε, είχαμε επισκεφθεί μαζί το νοσοκομείο αυτό πριν από 13 μήνες, όταν ξεκινούσε το έργο ανακαίνισης ενός σπουδαίου νοσοκομείου, που, όμως, οι εγκαταστάσεις του ήταν πραγματικά πάρα πολύ παλιές. Θυμίζω ότι οι θάλαμοι που παραλάβαμε ήταν με εννέα κλίνες χωρίς τουαλέτα.

Μετά από 14 μήνες παραλάβαμε τους τέσσερις ορόφους πλήρως ανακαινισμένους, τον πρώτο, τον τρίτο, τον τέταρτο και τον πέμπτο και τώρα ξεκινήσαμε την εργολαβία για τα ΤΕΠ, όπου σε έναν χρόνο από σήμερα θα έχουμε και ολοκαίνουργια ΤΕΠ, αντάξια ενός πραγματικά σπουδαίου νοσοκομείου.

Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε, και ιδιαίτερα το ΤΑΙΠΕΔ και τον κ. Σταμπουλίδη και την ομάδα του, γιατί μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης δώσατε την ευκαιρία στο ΕΣΥ να γίνει ένα καινούργιο ΕΣΥ και ακούσατε τους ασθενείς τι σας είπαν».

