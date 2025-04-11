Στην επιτάχυνση της καινοτομίας στην Ευρώπη ως αποτέλεσμα της ανάπτυξης AI Factories καθώς και στις εξελίξεις στη χώρα επικεντρώθηκε η συζήτηση στο πλαίσιο του 10oυ Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών που έγιναν στους Δελφούς 9-12 Απριλίου, την οποία συντόνισε ο κ. Βαγγέλης Καρκαλέτσης , Εκπρόσωπος Greek AI Factory PHAROS, Διευθυντής Ινστιτούτου Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ.

Ο κ. Δημήτρης Παπαστεργίου, Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τόνισε ότι η Ελλάδα μετατρέπεται σε ένα κέντρο δεδομένων μέσα από μία σειρά από κινήσεις προώθησης τεχνολογικών υποδομών αλλά και διεθνών διασυνδέσεων.

Όπως ανέφερε ο κ. Παπαστεργίου, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δημιούργησε μία ομάδα ειδικών σε θέματα Τεχνητής Νοημοσύνης προκειμένου να συμβάλει στη χάραξη πολιτικών και στρατηγικών για την Τεχνητή Νοημοσύνη που συνέχισε με την ολοκλήρωση της στρατηγικής της ΕΕ. Ειδική αναφορά στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, που πέρασε πρόσφατα από τη Βουλή που είχε ως βασικό κορμό του τα μέτρα του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/868 (πράξη για τη διακυβέρνηση δεδομένων). Στο πλαίσιο αυτό σημειώνει πως έχουν προβλεφθεί data offices στα υπουργεία για τη συλλογή δεδομένων προκειμένου να είναι όλα ανοιχτά και διαθέσιμα (εκτός των ευαίσθητων δεδομένων).

« Θέλει για να φτιαχτούν οι διαδικασίες αλλά δεν έχει νόημα να μιλάμε για ΤΝ χωρίς δεδομένα» σημείωσε τονίζοντας πως σε εξέλιξη βρίσκεται το σκανάρισμα μεγάλων όγκων έγχαρτου υλικού για τη συλλογή δεδομένων από τις δημόσιες υπηρεσίες που μπορεί να φτάσουν τις 1,2 δισ. σελίδες.

«Η Ελλάδα είναι ένα τρένο που ξεκινάει σιγά σιγά και θα τρέξει γρήγορα. Το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενα προβλήματα για να μην κάνουμε χρόνο», σημείωσε. Παράλληλα, υπογράμμισε πως η ΕΕ έχει συνειδητοποιήσει τις προκλήσεις, εξέδωσε έναν κανονισμό ο οποίος και ενσωματώθηκε, ενώ τόνισε πως δημιουργείται ειδική γραμματεία στο Υπουργείο για την ΤΝ και τα δεδομένα.

«Θέλουμε να στηρίξουμε την προσπάθεια και να ξεπεράσουμε την προσπάθεια και να καλέσουμε νεοφυείς επιχειρήσεις να τους δείξουν την υποδομή, τα δεδομένα», σημειώθηκε και αναφέρθηκε στην αρχή του έργου για την υπογραφή του δεκαημέρου μεταξύ του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ ΑΕ – Υπουργείου της GRNET). «Hewlett Packard Enterprise» σύμβασης για την κατασκευή του υπερυπολογιστή, Δαίδαλου στο Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου (ΤΠΠΛ).

Α. Σταυρόπουλος: «Ο PHAROS δείχνει τον δρόμο»

Η κινητοποίηση του ελληνικού οικοσυστήματος και οι εμπειρίες από τις ΗΠΑ οδήγησαν στο επίκεντρο της συζήτησης με τον κ. Ανδρέα Σταυρόπουλο, Έταιρο της Threshold Ventures ο οποίος ανέφερε πως «αυτό που έχω μάθει, ζώντας στο Silicon Valley και βιώνοντας το οικοσύστημα της περιοχής, είναι ότι η επιτυχία βασίζεται σε μια συμμετοχική οικονομία. Οι σχέσεις και οι καλύτεροι που εμφανίζονται από την αλληλεπίδραση των ανθρώπων συμβάλλουν στην πλήρη επιτυχία όλων», δήλωσε ο κ. Σταυρόπουλος. Επιπλέον, ανέφερε ότι «το PHAROS δείχνει τον δρόμο για το μέλλον, καθώς η υπεραξία και η καινοτομία που αναπτύσσονται στην κοινωνία και αποτελούν κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη».

Για να, σημείωσε, θα φτάσει στην ενίσχυση των τομέων όπως η υγεία, η ευεξία, η βιωσιμότητα, η γλώσσα και ο πολιτισμός, με στόχο τη δημιουργία ενός κρίσιμου έργου γύρω από το οποίο θα αναπτυχθούν νέες επιχειρηματικές καινοτόμες δράσεις. Στο επίκεντρο της στρατηγικής αυτής βρίσκεται η έννοια της συνεργασίας και της συμμετοχής, με το PHAROS να λειτουργεί ως καταλύτης για την ανάπτυξη του ελληνικού οικοσυστήματος και την προσέλκυση νέων ανθρώπων και επενδυτών, καθώς και της ελληνικής διασποράς.

Η πρόσβαση σε πληροφορίες και η δυνατότητα να κινηθεί γρήγορα το οικοσύστημα είναι επίσης κλειδί για την επιτυχία αυτού του εγχειρήματος, το οποίο δεν στηρίζεται σε κρατικές ή ευρωπαϊκές επιχορηγήσεις, αλλά στο να αποτελέσει πρότυπο για τη δημιουργία ενός θετικού κύκλου ανάπτυξης. «Πρόκειται για το πρώτο βήμα για τη δημιουργία ενός οικοσυστήματος που θα συνεχίσει να εξελιχθεί αυτόματο και να αποτελέσει παράδειγμα για άλλες χώρες και πρωτοβουλίες», τόνισε ο κ. Σταυρόπουλος.

Μ. Κασιμιώτης: Ο Δαίδαλος μπαίνει σε μία κατηγορία ελίτ

«Ο Δαίδαλος μπαίνει σε μία κατηγορία ελίτ» σημείωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Hewlett Packard Enterprise Ελλάδας κ. Μιχάλης Κασιμιώτης αναφερόμενος στον εθνικό υπερυπολογιστή που βρίσκεται σε διαδικασία υλοποίησης. Όπως είπε, «ξεκίνησε με απαιτήσεις για ένα σύστημα «α» και φτάσαμε σε ένα «α+». Αυτό και μόνο που ωθήσει σημαντικά τον Δαίδαλο πιο ψηλά στην παγκόσμια κατάταξη ανέφερε. Εκτιμώντας τη θέση που θα λάβει σημείωσε πως θα βρίσκεται ανάμεσα στα top50 παγκοσμίως και στο top 10 της Ευρώπης. Όπως είπε, «ο Δαίδαλος θα ξεκινήσει και στην πορεία θα μετατραπεί σε κάτι πολύ μεγαλύτερο συμπαρασύροντας και όλο το ταλέντο μαζί του».

Ε. Φλώρος: Χρειαζόμαστε υποδομές για την ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης

Κάνοντας μία αναδρομή από την παρουσίαση του CHATGTP προ διετίας έως και σήμερα, ο κ. Ευάγγελος Φλώρος, Επικεφαλής Μονάδας Υποδομών της EuroHPC Joint Undertaking ανέφερε το σημείο μηδέν για την Ευρώπη προκειμένου να αναγνωρίσει Όπως δεν έχει τόσο μεγάλες υποδομές και κέντρα δεδομένων που θα εμφανίσουν παίκτες εντός της ΕΕ να αξιοποιήσουν δεδομένα.

Στο πλαίσιο αυτό κινείται, όπως εξήγησε και ο οργανισμός EuroHPC Joint Undertaking που αποτελεί έναν οργανισμό της Κομισιόν με στόχο την ανάπτυξη υπερυπολογιστών στην Ευρώπη. Ήδη τα τελευταία 5 χρόνια έχει αναπτύξει 8 μεγάλους υπερυπολογιστές. Από αυτούς, όπως είπε, οι 3 κατατάσσονται στο top10 σε επίπεδο δυνατοτήτων. «Ήδη αυτοί οι υπερυπολογιστές ήταν οι πρώτοι για να αναπτυχθούν νέες υποδομές. Χρειαζόμαστε υποδομές για την ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης. Και εδώ έρχεται και η έννοια του AI Factory που δεν αποτελεί computer centers ή data centers αλλά ένα ολόκληρο οικοσύστημα» ανέφερε.

Χ. Ταραντίλης: Να βάλουμε ψηλά τον πήχη

Ως φοβερή επιτυχία για την Ελλάδα χαρακτήρισε την έγκριση της πρότασης για AI Factory ο κ. Χρήστος Ταραντίλης, Εταιρος, Επικεφαλής Κυβερνητικού και Δημόσιου Τομέα της EY . Όπως σημείωσε η μεγάλη πρόκληση τώρα είναι να αποφέρει ένα βιώσιμο έργο που θα «ζει από μόνο του» χωρίς να χρειάζεται κάποιος να το συντηρήσει. Στο πλαίσιο αυτό σημείωσε πως μένουν να γίνουν πολλά βήματα προκειμένου οι ζητούμενες υπηρεσίες να λαμβάνονται από εκείνους που έχουν ανάγκη και οι διαδικασίες να είναι γρήγορες απαλείφοντας γραφειοκρατικές αγκυλώσεις.

«Να βάλουμε ψηλά τον πήχη. Η βιωσιμότητα του έργου είναι ένα μεγάλο στοίχημα», ανέφερε. Αναφερόμενος στην πρόοδο που φέρνει η αξιοποίηση των εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης έφερε, ανάμεσα σε άλλα, ως παράδειγμα ένα νέο έργο για την Πολιτική Προστασία που θα επιτρέψει τη συλλογή και την ανάλυση σε πραγματικό χρόνο δεδομένων από επίγειες και μη πήγες τα οποία θα οδηγήσουν σε προγνώσεις, και θα συμβάλλουν σημαντικά σε θέματα διαχείρισης κρίσεων.

Ενδεικτικά ανέφερε τη δυνατότητα ειδικής πρόγνωσης ανά περιοχές, παρακολούθηση της εξέλιξης των πυρκαγιών σε πραγματικό χρόνο, θα προσφέρει τη δυνατότητα βέλτιστης διαχείρισης πόρων και καλύτερο συντονισμό για κατάσβεση και εκκένωση περιοχών. Τέλος, σημείωσε την ανάγκη να υπάρξουν προγράμματα Upskilling and reskilling δεξιοτήτων υπαλλήλων στο δημόσιο τομέα με τη χρήση μοντέλων ΤΝ.

