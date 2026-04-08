Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, επισκέφθηκε σήμερα, Μεγάλη Τέταρτη 8 Απριλίου, το 306 Εργοστάσιο Βάσης Τηλεπικοινωνιών στις Αχαρνές.

Σε ανάρτηση στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης «Χ». ο κ. Δένδιας ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι διαπίστωσε «τη μεγάλη πρόοδο που έχει επιτευχθεί στην ανάπτυξη σταθμών παραγωγής μη επανδρωμένων αεροχημάτων και στην αξιοποίηση τεχνολογιών τρισδιάστατης εκτύπωσης».

Με μεγάλη χαρά επισκέφθηκα εκ νέου σήμερα το 306 Εργοστάσιο Βάσης Τηλεπικοινωνιών στις Αχαρνές, όπου διαπίστωσα τη μεγάλη πρόοδο που έχει επιτευχθεί στην ανάπτυξη σταθμών παραγωγής μη επανδρωμένων αεροχημάτων και στην αξιοποίηση τεχνολογιών τρισδιάστατης εκτύπωσης.



— Nikos Dendias (@NikosDendias) April 8, 2026

«Όπως και στο 316 Συνεργείο Περιοχής Τεχνικού στην Ξάνθη, υλοποιείται ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα της μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη νέα εποχή», πρόσθεσε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.

