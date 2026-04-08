Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Δένδιας: Έχει επιτευχθεί μεγάλη πρόοδος στην ανάπτυξη σταθμών παραγωγής drone

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, επισκέφθηκε σήμερα, Μεγάλη Τέταρτη 8 Απριλίου, το 306 Εργοστάσιο Βάσης Τηλεπικοινωνιών στις Αχαρνές.

Σε ανάρτηση στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης «Χ». ο κ. Δένδιας ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι διαπίστωσε «τη μεγάλη πρόοδο που έχει επιτευχθεί στην ανάπτυξη σταθμών παραγωγής μη επανδρωμένων αεροχημάτων και στην αξιοποίηση τεχνολογιών τρισδιάστατης εκτύπωσης».

«Όπως και στο 316 Συνεργείο Περιοχής Τεχνικού στην Ξάνθη, υλοποιείται ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα της μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη νέα εποχή», πρόσθεσε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Νίκος Δένδιας
