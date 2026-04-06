Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Δένδιας για τα 85 χρόνια από τη ναζιστική εισβολή: Πυξίδα μας το έπος της Εθνικής Αντίστασης

«Η Ελλάδα έζησε τη "μακρά νύχτα" της Κατοχής, η οποία προκάλεσε βαριά ανθρώπινα και υλική κόστη» - «Η αντίσταση παραμένει σήμερα η πυξίδα της χώρας»

Νίκος Δένδιας

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, με ανάρτηση στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης «Χ» για τα 85 χρόνια από τη ναζιστική εισβολή στην Ελλάδα αναφέρει: «Η Ελλάδα δεν επέλεξε τη στάση του "επιτήδειου ουδέτερου". Δεν έπαψε να αγωνίζεται, γράφοντας το έπος της Εθνικής Αντίστασης και της Μέσης Ανατολής

Η στάση αυτή παραμένει και σήμερα η πυξίδα μας».

Ο κ. Δένδιας επισημαίνει, στην ανάρτησή του, ότι την εισβολή ακολούθησε η «μακρά νύχτα» της Κατοχής, «με βαρύ τίμημα για τη χώρα, σε ανθρώπινες ζωές και υποδομές».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Νίκος Δένδιας Ελλάδα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
13 0 Bookmark