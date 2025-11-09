Δένδιας: Η Πολεμική Αεροπορία αλλάζει εποχή με τεράστιες δυνατότητες

Είμαστε σε μια αλλαγή εποχής. Περνάμε στα F-35, περνάμε στα drones, περνάμε σε άλλες δυνατότητες. Ένα πράγμα όμως δεν θα αλλάξει. Η βασική αποστολή της Πολεμικής Αεροπορίας. Η στήριξη της κάθε Ελληνίδας, του κάθε Έλληνα και της πατρίδας μας.

Αυτό τόνισε ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νίκος Δένδιας, ο οποίος επισκέφθηκε σήμερα, Κυριακή 9 Νοεμβρίου, τον Φλοίσβο Παλαιού Φαλήρου, όπου παρακολούθησε την αεροπορική επίδειξη που διοργάνωσε η Πολεμική Αεροπορία, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων εορτασμού του προστάτη της Αρχαγγέλου Μιχαήλ.

«Γιορτάζουμε μαζί με τους Αρχαγγέλους, την ημέρα της Πολεμικής μας Αεροπορίας. Και νομίζω ότι εδώ οι κάτοικοι της Αθήνας και του Παλαιού Φάληρου είχαν την δυνατότητα σε αυτήν την επίδειξη να καταλάβουν τις τεράστιες δυνατότητες που έχει η Πολεμική μας Αεροπορία» ανέφερε ο κ. Δένδιας.

Και συνέχισε: «Αλλά κυρίως να αντιληφθούν το εξαιρετικό επίπεδο του ανθρώπινου δυναμικού. Των γυναικών και των αντρών που πετάνε αυτά τα αεροπλάνα. Και πετώντας αυτά τα αεροπλάνα, με τον τρόπο που τα πετάνε, παρέχουν ασφάλεια στην κάθε Ελληνίδα, στον κάθε Έλληνα πολίτη».

«Υπερασπίζουν», επισήμανε, «την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Είναι δίπλα στην κοινωνία - όπως είπαμε πριν λίγες ημέρες στην Ελευσίνα - σε κάθε ανάγκη μας».

Ο υπουργός συνεχάρη τον αρχηγό της Πολεμικής Αεροπορίας και του ζήτησε να «διαβιβάσει σε όλους τους Ιπτάμενους, αλλά και στους Τεχνικούς και τα στελέχη, τα πιο θερμά συγχαρητήρια, όχι μόνο τα δικά μου και της κυβέρνησης, αλλά όλης της ελληνικής κοινωνίας, για το εκπληκτικό έργο που κάνουν».

Στις επιδείξεις έλαβε μέρος μαχητικό αεροσκάφος 5ης γενιάς F-35 της ιταλικής Πολεμικής Αεροπορίας.

Συμμετείχαν επίσης ζεύγος μαχητικών αεροσκαφών Rafale, οι Ομάδες Αεροπορικών Επιδείξεων μεμονωμένου αεροσκάφους F-16 «Ζευς» και μεμονωμένου αεροσκάφους T-6A Texan II «Δαίδαλος», ιστορικά αεροσκάφη Τ6 «Harvard» και «Spitfire Mk IX».

Επίδειξη πτητικών δυνατοτήτων έγινε επίσης από αεροσκάφη πολιτικού τύπου των εταιρειών «Sky Express» και «Aegean Airlines».

Παρόντες στην εκδήλωση ήταν ο βουλευτής Διονύσης Χατζηδάκης ως εκπρόσωπος του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων, ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως, ο υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης και η βουλευτής Σοφία Βούλτεψη.

Από πλευράς στρατιωτικής ηγεσίας παρέστησαν ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Δημήτριος Χούπης, ο αρχηγός ΓΕΝ αντιναύαρχος Δημήτριος - Ελευθέριος Κατάρας ΠΝ, ο αρχηγός ΓΕΑ αντιπτέραρχος (Ι) Δημοσθένης Γρηγοριάδης, ο διοικητής της Ανωτάτης Στρατιωτικής Διοίκησης Αιγαίου και Ανατολικής Μεσογείου αντιστράτηγος Δημήτριος Βακεντής ως εκπρόσωπος του αρχηγού ΓΕΣ.

Παρευρέθηκαν επίσης η Αντιπεριφερειάρχης Νοτίου Τομέα Τζίνα Αδαμοπούλου, ο δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου Γιάννης Φωστηρόπουλος, ο δήμαρχος Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, στελέχη της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, και εκπρόσωποι φορέων.

Παρέστησαν ακόμα επίτιμοι αρχηγοί, ανώτατοι και ανώτεροι αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων, εκπρόσωποι των Σωμάτων Ασφαλείας, οι πρέσβεις των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων Ali Obaid Al Dhaheri και Ali Khalfan Al-Mansouri του Κατάρ, Ακόλουθοι 'Αμυνας ξένων χωρών.

Πηγή: skai.gr

