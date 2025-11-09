ΠΑΣΟΚ: Η Θεσσαλονίκη πληρώνει το τίμημα της επικοινωνιακής διαχείρισης της κυβέρνησης

«Η Θεσσαλονίκη, για ακόμη μια φορά, πληρώνει το τίμημα της προχειρότητας και της επικοινωνιακής διαχείρισης της κυβέρνησης, που παραδίδει έργα χωρίς τον απαιτούμενο συντονισμό και σχεδιασμό», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ, σημειώνοντας ότι «η απόφαση για διακοπή της λειτουργίας του μετρό επί έναν μήνα δεν μπορεί να θεωρείται ‘κανονικότητα'».

Τονίζει ότι αντιθέτως αναδεικνύει «την έλλειψη συντονισμού στον σχεδιασμό και την εκτέλεση των απαραίτητων έργων, παρότι η συναρμογή των δύο γραμμών βρισκόταν σε προχωρημένο στάδιο και θα έπρεπε να έχει ήδη ολοκληρωθεί».

Το ΠΑΣΟΚ προσθέτει ότι ανάλογα προβλήματα καταγράφονται και στην ασφαλή και λειτουργική πρόσβαση στους σταθμούς, ιδίως στον τερματικό της Μίκρας. Τονίζει ότι «η πρόωρη έναρξη λειτουργίας, χωρίς ολοκληρωμένη δοκιμαστική φάση - όπως επιβάλλει η διεθνής πρακτική - οδήγησε σε επαναλαμβανόμενα λειτουργικά προβλήματα και στη σημερινή ταλαιπωρία των πολιτών». Το ΠΑΣΟΚ σχολιάζει ότι όλα αυτά είχαν εγκαίρως αναδειχθεί κοινοβουλευτικά από το ίδιο, «χωρίς όμως να υπάρξει ποτέ ουσιαστική απάντηση από το αρμόδιο υπουργείο».

Τονίζει, εν κατακλείδι, ότι «το δημόσιο συμφέρον και η εμπιστοσύνη των πολιτών σε μεγάλα έργα υποδομής απαιτούν σοβαρότητα, διαφάνεια και έγκαιρο σχεδιασμό - όχι πρόχειρες αποφάσεις και επικοινωνιακές επιλογές».

