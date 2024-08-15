«Οι Ένοπλες Δυνάμεις σήμερα τιμούν την προστάτιδά τους Υπέρμαχο Στρατηγό και επίσης τιμούν τους νεκρούς από τον άνανδρο τορπιλισμό του ευδρόμου “Έλλη” στο λιμάνι της Τήνου, στις 15 Αυγούστου του 1940. Αλλά οι Ένοπλες Δυνάμεις μας δεν μένουν μόνο στην ανάμνηση του χθες, στην τιμή στους νεκρούς μας. Μεταρρυθμίζονται. Κάθε ημέρα η πατρίδα μας γίνεται ισχυρότερη, δυνατότερη, για να προστατεύσει τα συμφέροντά της στο πλαίσιο του Διεθνούς Δικαίου και του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας. Και εδώ, στη μέση του Αιγαίου όπου βρισκόμαστε, είναι καλό να το θυμόμαστε αυτό», επισήμανε μεταξύ άλλων, σε δήλωσή του, ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νίκος Δένδιας, ο οποίος εκπροσώπησε τον πρόεδρο της κυβέρνησης στον εορτασμό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου και στις τελετές για την 84η επέτειο του τορπιλισμού της «Έλλης», στην Τήνο.

«Μέσα στο πλαίσιο της “Ατζέντας 2030”», συνέχισε, «οι Ένοπλες Δυνάμεις, η Αεροπορία, το Ναυτικό, ο Στρατός, δημιουργούν μια νέα πραγματικότητα. Βαδίζουμε για τις ισχυρότερες Ένοπλες Δυνάμεις που είχε ποτέ η πατρίδα μας στη μακραίωνη ιστορία της. Ήδη, σε λίγες ημέρες, στα μέσα του Σεπτέμβρη, στις 19 Σεπτεμβρίου, η δεύτερη φρεγάτα “Belharra”, το πιο σύγχρονο πλοίο του τύπου του στον πλανήτη μαζί με την πρώτη φρεγάτα μας, θα πέσει στη θάλασσα», γνωστοποίησε περαιτέρω.

Παράλληλα σχολίασε ότι «η Ορθοδοξία σήμερα τιμά την κορυφαία θεομητορική εορτή, την Κοίμηση της Θεοτόκου. Για μας τους Ορθόδοξους είναι το “Πάσχα του Καλοκαιριού”. Ακουμπά την ψυχή κάθε Ελληνίδας, κάθε Έλληνα».

Τον υπουργό Εθνικής 'Αμυνας συνόδευαν ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Δημήτριος Χούπης και ο αρχηγός ΓΕΝ αντιναύαρχος Δημήτριος - Ελευθέριος Κατάρας.

Ο κ. Δένδιας παρέστη στην επιμνημόσυνη δέηση για τους πεσόντες του ευδρόμου «Έλλη», την 15η Αυγουστου 1940, που τελέσθηκε επί της πυραυλακάτου «Μυκόνιος» -στο θαλάσσιο χώρο ανοικτά του λιμανιού της Τήνου όπου σημειώθηκε ο τορπιλισμός του ευδρόμου από το ιταλικό υποβρύχιο Delfino, ανήμερα του εορτασμού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου.

Ακολούθησε η ρίψη στεφάνων στον «υγρό» τάφο του από τον υπουργό Εθνικής 'Αμυνας και τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ.

«Η θυσία των πεσόντων δεν πήγε χαμένη. Αιωνία τους η μνήμη», έγραψε σχετικά στον προσωπικό λογαριασμό του στο «Χ» ο κ. Δένδιας.

Επίσης ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας παρακολούθησε την αρχιερατική θεία λειτουργία προεξάρχοντος του Μητροπολίτη Σύρου, Τήνου, 'Ανδρου, Κέας και Μήλου Δωροθέου Β’.

Μετά το τέλος της λειτουργίας ο κ. Δωρόθεος παρέδωσε τη θαυματουργή εικόνα στον κ. Δένδια για να την τοποθετήσει σε κινητή βάση για την περιφορά της, στη λεωφόρο Μεγαλόχαρης.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της κίνησης προς την πλατεία Παντανάσσης οι συγκεντρωμένοι πιστοί περνούσαν κάτω από την κινητή βάση όπου είχε τοποθετηθεί η εικόνα της Παναγίας και κρατούσαν στελέχη του ΠΝ και του ΛΣ, προκειμένου να λάβουν τη χάρη της και τη βοήθειά της.

Στον μήνυμά του ο κ. Δωρόθεος Β’ επισήμανε την ανάγκη εθνικής συσπείρωσης και εθνικής ενότητας καθώς με αυτόν τον τρόπο οι Έλληνες πετυχαίνουν σε όλα τα επίπεδα της ζωής. Ευχήθηκε κουράγιο και δύναμη στους πληγέντες της πρόσφατης πυρκαγιάς την Αττική, προέτρεψε την Πολιτεία σε βοήθειά τους και την Εκκλησία σε στήριξή τους, ενώ ευχαρίστησε όλους όσοι συνέδραμαν στην αντιμετώπιση της πυρκαγιάς.

Με την ευκαιρία του εορτασμού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου η φρεγάτα «Αιγαίο», το αρματαγωγό «Χίος» και σκάφη του Λιμενικού κατέπλευσαν στο νησί της Μεγαλόχαρης ενώ αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας πέταξαν πάνω από το χώρο της εκδήλωσης, στην πλατεία Παντανάσσης. Τον εορτασμό πλαισιώσαν αγήματα και η μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού καθώς και η φιλαρμονική του Πανελληνίου Ιερού Ιδρύματος Ευαγγελιστρίας Τήνου

Στις εκδηλώσεις παρέστησαν επίσης η βουλευτής Κυκλάδων Αικατερίνη Μονογυιού, η Τόνια Αντωνίου ως εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, ο αρχηγός του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής αντιναύαρχος Γεώργιος Αλεξανδράκης, ο αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Γεώργιος Λεονταρίτης, η έπαρχος Τήνου Αναστασία Δεληγιάννη-Άσπρου, ο δήμαρχος Τήνου Παναγιώτης Κροντηράς, ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, εκπρόσωποι των λοιπών Σωμάτων Ασφαλείας, της τοπικής αυτοδιοίκησης και τοπικών φορέων, καθώς και πλήθος κόσμου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

