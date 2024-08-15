Στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και στο τουρκικό πρόγραμμα προμήθεια μαχητικών αεροσκαφών αναφέρθηκε ο υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, Γιασάρ Γκιουλέρ, σε συνέντευξή του στο τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο Haberturk.

Ο Γιασάρ Γκιουλέρ σημείωσε πως «τόσο ο Τούρκος πρόεδρος όσο και ο Έλληνας πρωθυπουργός έχουν κάνει μια πολύ καλή συμφωνία με μια πραγματικά θετική προσέγγιση, δηλαδή με στόχο να μπορέσουμε να ζήσουμε σε ένα πιο θετικό περιβάλλον αντί να αυξάνουμε την ένταση, να μπαίνουμε σε συγκρούσεις μεταξύ μας. Και καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να τηρήσουμε αυστηρά τη συμφωνία».

Επισήμανε ότι «οι δραστηριότητες σχετικά με τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης συνεχίζονται με την Ελλάδα. Το υποστηρίζουμε αυτό, το υποστηρίζουμε πραγματικά» και υπενθύμισε ότι τον περασμένο μήνα, ο αρχηγός του Στόλου της Τουρκίας πραγματοποίησε ταξίδι στην Αθήνα και συναντήθηκε με τον Έλληνα ομόλογό του. «Ήταν πολύ θετικό» σχολίασε.

Αναφορικά με τις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις με τους Αμερικανούς για την προμήθεια μαχητικών F16, ο Γιασάρ Γκιουλέρ είπε ότι αυτές εξελίσσονται θετικά, υπάρχει κατανόηση από την αμερικανική πλευρά, «αλλά δεν έχουμε φτάσει ακόμα στο τέλος». Όπως είπε, «υπάρχουν ορισμένα πυρομαχικά που θα συνοδεύουν τα αεροσκάφη και τα θέλουμε».

Τέλος, ο Τούρκος υπουργός Άμυνας αναφέρθηκε και στο αίτημα της χώρας του για αγορά ευρωπαϊκών μαχητικών Eurofighter. «Νομίζω ότι πλησιάζουμε στο τέλος» είπε, υποστηρίζοντας πως οι τρεις εταίροι του Eurofighter -το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ισπανία και η Ιταλία- είναι εξίσου πρόθυμοι.

