Φάμελλος: Αποκαλύφθηκε το σχέδιο συγκάλυψης που υλοποιεί η κυβέρνηση

Σκληρή επίθεση προσωπικά κατά του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, εξαπέλυσε χθες ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, λέγοντας ότι «είναι προφανές ότι υπάρχει σοβαρό θέμα με το να παραμένει στη θέση του πρωθυπουργού».

Μιλώντας χθες στη νομαρχιακή επιτροπή Κιλκίς του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Φάμελλος ανέφερε: «Στην περίπτωση του εγκλήματος των Τεμπών αποκαλύφθηκε το σχέδιο συγκάλυψης που υλοποιεί η κυβέρνηση και είναι υπεύθυνος ο κ. Μητσοτάκης.

Παραδέχτηκε ότι έκρυψαν την αλήθεια από την Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής. Αυτό από μόνο του φτάνει για πρόταση δυσπιστίας...

Παραδέχτηκε ότι το κόμμα του έκοψε μάρτυρες για να κρύψει την αλήθεια και τις ευθύνες. Είναι προφανές ότι υπάρχει σοβαρό θέμα με το να παραμένει στη θέση του πρωθυπουργού. Είναι θέμα Δημοκρατίας. Ορκιζόμαστε στο Σύνταγμα και στην αλήθεια. Ορκιζόμαστε να υπηρετούμε την ελληνική κοινωνία.

Δεν μπορεί να λες εκ των υστέρων 'δεν τρέχει τίποτα, που κόψαμε και πέντε ουσιώδεις μάρτυρες' για το έγκλημα που στοίχισε τη ζωή 57 ανθρώπων και συνδέεται με την ασφάλεια των σιδηροδρόμων στη χώρα μας».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

