Βρισκόμαστε σε μια εποχή ραγδαίων γεωπολιτικών εξελίξεων και η Ελλάδα παίζει τον ρόλο της ως σταθεροποιητικός παράγοντας της ευρύτερης περιοχής.

Αυτό τόνισε ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας, Νίκος Δένδιας, οποίος επισκέφθηκε σήμερα, Σάββατο 1η Φεβρουαρίου, την έδρα της 8ης Μηχανοποιημένης Ταξιαρχίας «Ήπειρος» στα Ιωάννινα, συνοδευόμενος από τον αρχηγό ΓΕΣ αντιστράτηγο Γεώργιο Κωστίδη και τον διοικητή του Γ' Σώματος Στρατού αντιστράτηγο Αθανάσιο Γαρίνη.

Ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας, αφού ενημερώθηκε από τον διοικητή της 8ης Μηχανοποιημένης Ταξιαρχίας «Ήπειρος» ταξίαρχο Βασίλειο Κολιό, για την επιχειρησιακή αποστολή της Ταξιαρχίας.

Απευθυνόμενος στα στελέχη της ανέφερε:

«H Νέα Δομή των Ενόπλων Δυνάμεων, όπως εγκρίθηκε από το ΚΥΣΕΑ μετά την ενημέρωση της Βουλής των Ελλήνων», υπηρετεί τη λογική ότι η Ελλάδα παίζει τον ρόλο της ως σταθεροποιητικός παράγοντας της ευρύτερης περιοχής «και ενσωματώνει ακριβώς αυτή τη στρατηγική».

Πρόκειται, στο πλαίσιο της «Ατζέντας 2030», είπε o υπουργός, «για μια συνολική μεταρρύθμιση».

«Εξασφαλίζει ευελιξία, επιχειρησιακή ετοιμότητα και τεχνολογική πρωτοπορία. Κυρίως πρόκειται για μια πλήρη αλλαγή φιλοσοφίας» συμπλήρωσε.

«Δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε στις ανάγκες του 21ου αιώνα και στις προκλήσεις του, με τα μέσα και τις αντιλήψεις του 20ου αιώνα. Απαιτείται συνολική αναδιοργάνωση. Και τμήμα αυτής της αναδιοργάνωσης είναι οι στοχευμένες συγχωνεύσεις στρατοπέδων. Με στόχο να δημιουργηθούν ευέλικτα στρατιωτικά σχήματα, με εξοπλισμό και μεγαλύτερη ισχύ πυρός» υπογράμμισε.

«Αυτές οι αλλαγές εξοικονομούν πόρους - σημαντικούς πόρους - αλλά δεν είναι μόνο αυτός ο στόχος. Αποσκοπούν στην ενίσχυση της μαχητικής μας ικανότητας και στην δυνατότητα ταχείας αντίδρασης στην υπαρκτή απειλή εναντίον της πατρίδας μας» εξήγησε.

Συνέχισε λέγοντας ότι «η Νέα Δομή Δυνάμεων είναι ακριβώς σχεδιασμένη για να ανταποκρίνεται στις νέες μορφές απειλών. Από τις παραδοσιακές μέχρι τις υβριδικές».

«Επιδιώκουμε», πρόσθεσε, «να δημιουργήσουμε μια δυναμική, ευέλικτη δύναμη αποτροπής».

«Για να υπάρχει η πατρίδα μας, να είναι ικανή να διαφυλάξει την εδαφική της ακεραιότητα, την κυριαρχία της, τα κυριαρχικά της δικαιώματα» ξεκαθάρισε.

«Η Πολιτεία έχει συνταγματική υποχρέωση να έχει σύγχρονες Ένοπλες Δυνάμεις που να μπορούν να ανταποκριθούν στην αποστολή τους. Χρειαζόμαστε έναν στρατό που δεν θα επαναπαύεται ως ένας γραφειοκρατικός μηχανισμός αλλά θα εξελίσσεται ως υπερασπιστής της πατρίδας. Ώστε να υπερασπίζεται στην ουσία και το Έθνος» επισήμανε.

Ακολούθως, ο κ. Δένδιας μετέβη στη Μητρόπολη Ιωαννίνων, όπου έγινε δεκτός από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Μάξιμο.

Στη συνέχεια, παρουσία των βουλευτών Ιωαννίνων, Μαρίας Κεφάλα και Γιώργου Αμυρά, επισκέφθηκε την έδρα της Περιφέρειας Ηπείρου, όπου συναντήθηκε με τον Περιφερειάρχη Αλέξανδρο Καχριμάνη, όπως και το Δημαρχείο, όπου συνομίλησε με τον δήμαρχο Ιωαννιτών, Θωμά Μπέγκα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.