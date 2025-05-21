Δ. Μάντζος: Καμία «ισορροπία» απέναντι στη φρίκη

«Η δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη για ‘ισορροπημένη πολιτική' της Ελλάδας στο ζήτημα της Γάζας, είναι μια κυνική όσο και ντροπιαστική τοποθέτηση που επιβεβαιώνει τη στάση της Κυβέρνησης στην εξελισσόμενη ανθρωπιστική τραγωδία και στα εγκλήματα εις βάρος του παλαιστινιακού λαού», αναφέρει σε δήλωση του ο υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Δημήτρης Μάντζος, σχετικά με την τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου για τη Γάζα.

Προσθέτει ότι «η κυβέρνηση οφείλει να απαντήσει άμεσα και επισήμως: υιοθετεί τη δήλωση του εκπροσώπου της; Ασκεί πολιτική ισορροπιών και ίσων αποστάσεων, σε μια κρίση απρόβλεπτων διαστάσεων -όπως άλλωστε δείχνει η στάση της με την αρνητική της στάση στις ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για επανέναρξη της ανθρωπιστικής βοήθειας στην περιοχή;». Στο ίδιο πνεύμα σημειώνει: «Έτσι εννοεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη την εξωτερική πολιτική ‘αρχών' που διατείνεται ότι εφαρμόζει; ‘Αρχές' της είναι η ανοχή στη βία, στη δολοφονία αμάχων, στον εκτοπισμό, στην εθνοκάθαρση;».

Σημειώνει ότι «για την Ελλάδα δεν έπρεπε να υπάρχει οποιαδήποτε ανοχή στον θάνατο παιδιών, στην ισοπέδωση μιας ολόκληρης περιοχής, στην εθνοκάθαρση», για να υπογραμμίσει καταληκτικά: «Καμία ‘ισορροπία' απέναντι στη φρίκη».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

