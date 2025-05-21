Φάμελλος: Στην Γάζα συντελείται γενοκτονία, αρνούμαστε να κλείσουμε τα μάτια και να σιωπήσουμε

Στα γεγονότα στη Γάζα αναφέρθηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος μιλώντας στην εκδήλωση του Ινστιτούτου «Νίκος Πουλατζάς» για τα 80 χρόνια από το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

Συγκεκριμένα υπογράμμισε: «Στη Γάζα συντελείται μια γενοκτονία. Αρνούμαστε να κλείσουμε τα μάτια και να σιωπήσουμε, ιδίως στους θανάτους τόσων παιδιών. Ο λιμός που έχει επιβληθεί με την απαγόρευση της ανθρωπιστικής βοήθειας είναι όνειδος για τον σύγχρονο πολιτισμό. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ απαιτεί να σταματήσει τώρα και ο αποκλεισμός και η γενοκτονία και να υπάρξει μια δίκαιη επίλυση του Παλαιστινιακού. Είναι ένα έγκλημα στο οποίο δεν μπορούμε να μείνουμε σιωπηλοί. Η μισή μας καρδιά είναι στην κινητοποίηση που γίνεται με την Παλαιστινιακή παροικία στο Σύνταγμα».

Αναφέρθηκε στην επανεκκίνηση του Ινστιτούτου λέγοντας ότι «πρέπει να συνδεθεί με την ανασυγκρότηση, την ανασύνθεση και την επανεκκίνηση του προοδευτικού χώρου και των προοδευτικών ιδεών στη χώρα μας» και πρόσθεσε: «είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι η επανεκκίνηση συνδυάζεται με την εκδήλωση για τα 80 χρόνια από τη μεγάλη αντιφασιστική νίκη».

Για τον ρόλο του Ινστιτούτου είπε ακόμη: «Το Ινστιτούτο είναι ένα σημαντικό εργαλείο επιστημονικής τεκμηρίωσης, έρευνας και σύνθεσης. Θέλουμε να είναι ένα εργαλείο ενσωμάτωσης της καινοτομίας, αλλά και της επιστήμης στην πολιτική. Είναι και πρέπει να παραμείνει ένας χώρος ανοιχτός στην ελεύθερη ακαδημαϊκή σκέψη, με ερευνητική ελευθερία, με κριτική και δημιουργική σκέψη. Και πρέπει να είναι σε αντιστοίχηση με τις κοινωνικές ανάγκες».

Μίλησε για την προοπτική συνεργασίας των προοδευτικών δυνάμεων, υπογραμμίζοντας: «Σήμερα είναι περισσότερο αναγκαίος από ποτέ ο πολυμορφικός διάλογος των προοδευτικών δυνάμεων και της προοδευτικής σκέψης. Διάλογος, που θα είναι κοινοβουλευτικός, θα είναι κινηματικός, θα είναι επιστημονικός και πρέπει να είναι ανοιχτός και δημιουργικός. Και πρέπει να έχει σεβασμό και στρατηγικό ορίζοντα. Να δρομολογήσουμε αυτόν τον χώρο διαλόγου με ειλικρίνεια. Στη χώρα μας η ήττα της δεξιάς και των συντηρητικών και άδικων πολιτικών προϋποθέτει τη συστράτευση των δημοκρατικών και προοδευτικών δυνάμεων και την ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου».

