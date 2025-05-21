Αυτιάς: Έγινε το πρώτο βήμα για την παράταση του Ταμείου Ανάκαμψης έως το 2028

Στην Οικονομική Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ψηφίσαμε την παράταση του Ταμείου Ανάκαμψης έως το 2028, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ευρωβουλευτής της ΝΔ, Γιώργος Αυτιάς.

Όπως επισημαίνει, η εξέλιξη αυτή για την Ελλάδα, σημαίνει πολλά:

1. Από τα 36 δις του συνολικού πακέτου, έχουμε εισπράξει 21,3 δις και υπολείπονται ακόμη 14,7 δις ευρώ, που θα εκταμιευθούν έως το 2028.

2. Θα συνεχιστεί η υλοποίηση όλων των έργων που είναι σε εξέλιξη, θέμα που αποτελεί και πάγια θέση της Ελλάδος.

3. Η απόφαση αυτή εκφράζει την ισχυρή θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να στηρίξει όλες τις χώρες που επιθυμούν τη συνέχιση των υποστηρικτικών έργων για δρόμους, νοσοκομεία, σχολεία, κοινωνικές παροχές, στέγαση, αλλά και χρηματοδότηση των επιχειρήσεων.

4. Η Ελλάδα μπορεί να ολοκληρώσει με άνεση τις προϋποθέσεις εκτέλεσης των έργων.

5. Η απόφαση αφήνει παράθυρο για επέκταση υπαρχόντων έργων βάσει αντικειμενικών, σαφών και δίκαιων κριτηρίων αξιολόγησης.

6. Η χώρα μας μπορεί να ιεραρχήσει σύστημα προτεραιοτήτων μετά την προθεσμία του 2026, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση των υπό εξέλιξη έργων.

Η απόφαση αυτή, αποτελεί οδηγό για τους υπουργούς Οικονομικών, οι οποίοι πρέπει να ακολουθήσουν το δρόμο που ανοίγει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η Οικονομική Επιτροπή αποστέλλει το τελικό κείμενο στην Ολομέλεια και αυτή στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την τελική απόφαση, καταλήγει ο κ. Αυτιάς.

