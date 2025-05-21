Τρία τα αιτήματα για προανακριτική επιτροπή

Του Αντώνη Αντζολέτου

Ολοκληρώνεται σιγά – σιγά το «παζλ» της προανακριτικής επιτροπής και των αιτημάτων που θα κατατεθούν στη Βουλή και θα συζητηθούν στην Ολομέλεια. Η Νέα Δημοκρατία θα έχει το δικό της, θα αφορά μόνο τον Κώστα Καραμανλή και θα έχει πλημμεληματικού χαρακτήρα. Τα φώτα στρέφονται στην αντιπολίτευση αφού μετά το ΠΑΣΟΚ «ψήνεται» το κοινό αίτημα ΣΥΡΙΖΑ – Νέας Αριστεράς.

Η κατάθεσή του αναμένεται από εβδομάδα αφού πρώτα τα δυο κόμματα συγκρίνουν και συνθέσουν τα δυο κείμενα που ετοιμάζουν. Το αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ θα περιγράφει κατηγορίες σε βαθμού κακουργήματος για τον Κώστα Καραμανλή, ενώ στο «κάδρο», όπως είχε προεξοφληθεί θα μπει και ο Χρήστος Σπίρτζης για το θέμα της διατάραξης των συγκοινωνιών. Υπενθυμίζουν άλλωστε από την Κουμουνδούρου πως ο ίδιος ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ έχει ζητήσει πλήρη διερεύνηση. Αυτό που δεν θα δεχτούν στην Κουμουνδούρου, όπως αναφέρουν, είναι το συμψηφισμό που επιχειρεί να περάσει η κυβέρνηση.

Στον ΣΥΡΙΖΑ εξετάζεται η συμπερίληψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο αίτημα που θα συντάξουν. Θα αφορά το λεγόμενο «μπάζωμα» του τόπου του δυστυχήματος. Εξετάζεται στο «κάδρο» να μπει και ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, καθώς επί υπουργίας του το 2014 είχε υπογραφεί η σύμβαση για την 717 από τη διοίκηση της ΕΡΓΟΣΕ.

Χθες υπήρξε επικοινωνία μεταξύ του Σωκράτη Φάμελλου και του Αλέξη Χαρίτση προκειμένου να προχωρήσουν οι διαδικασίες πιο γρήγορα τις επόμενες ώρες. Μετά το ραντεβού που είχε το Σάββατο ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου φέρεται πως στην Πατησίων θέλουν να είναι σίγουροι κατά πόσο ο πρωθυπουργός πρέπει να συμπεριληφθεί στο κοινό αίτημα που θα κατατεθεί. Η Πλεύση Ελευθερίας έχει προτάξει τη συμπερίληψη του Κυριάκου Μητσοτάκη, ενώ σε αυτό έχουν συμφωνήσει και οι έξι βουλευτές του Κινήματος Δημοκρατίας.

Με την πρόταση ΣΥΡΙΖΑ – Νέας Αριστεράς αναμένεται – εκτός απροόπτου – να κλείσει ο κύκλος των αιτημάτων. Τρεις προτάσεις θα συζητηθούν στην Ολομέλεια και αναλόγως θα στηθούν οι απαιτούμενες κάλπες για τα πρόσωπα που θα αναφέρονται στα νομικά κείμενα των κομμάτων.

Τη δική του πρόταση για σύσταση προανακριτικής επιτροπής έδωσε στη δημοσιότητα το ΚΚΕ υπογεγραμμένη από τους 21 βουλευτές. Από τον Περισσό δεν θα αναζητήσουν τις εννέα υπογραφές που λείπουν προκειμένου να κατατεθεί αίτημα στη Βουλή. Το κείμενο αποτελεί βάση διαλόγου προς τις κοινοβουλευτικές δυνάμεις. Για τον πρωθυπουργό τονίζουν πως πρέπει να διερευνηθούν οι ευθύνες του «ως προϊσταμένου του Χρ.Τριαντόπουλου, καθώς και άλλων υπουργών επιπλέον για την εκτεταμένη αλλοίωση του τόπου του εγκλήματος».

Στο αίτημα του Περισσού περιγράφονται αναλυτικά οι ποινικές ευθύνες των πρώην υπουργών Μεταφορών Κώστα Καραμανλή και Χρήστου Σπίρτζη για διερεύνηση κακουργηματικών αδικημάτων: α) της δια πράξεων και παραλείψεων διατάραξης της ασφάλειας των σιδηροδρομικών συγκοινωνιών από το οποίο προήλθε ο θάνατος 57 ανθρώπων, β) της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο των 57 ανθρώπων, γ) της θανατηφόρου έκθεσης και των αδικημάτων δ) της βαριάς σωματικής βλάβης δεκάδων ακόμα ατόμων και ε) της παράβασης καθήκοντος.

Πηγή: skai.gr

