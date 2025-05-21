Δένδιας: Τα Επτάνησα εορτάζουν σήμερα την 161η επέτειο της Ένωσής τους με την Ελλάδα

«Τα Επτάνησα εορτάζουν σήμερα την 161η επέτειο της Ένωσής τους με την Ελλάδα, την πρώτη επέκταση του νεότερου ελληνικού κράτους» επισήμανε σε ανάρτησή του στο Χ ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.

«Η απόφαση διάζευξης των Επτανησίων από τη Βρετανική Αυτοκρατορία και της πρόσδεσης στο πολύ μικρό τότε και φτωχό ελληνικό κράτος, αποτέλεσε μια βαθύτατη απόδειξη της εθνικής ταυτότητας των Επτανησίων» πρόσθεσε.

«Μια απόφαση που την τίμησαν στην πράξη με τη συμμετοχή τους σε όλους τους εθνικούς αγώνες. Χρόνια πολλά στους πολίτες των Επτανήσων, όπως επίσης στις εορτάζουσες και τους εορτάζοντες για τη μεγάλη εορτή των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης!» κατέληξε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.