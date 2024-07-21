Παρουσία της Προέδρου της Δημοκρατίας, Κατερίνας Σακελλαροπούλου, του δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα και πλήθους πολιτών ξεκίνησαν το πρωί, στον κήπο του Προεδρικού Μεγάρου, οι εκδηλώσεις με αφορμή την επέτειο 50 χρόνων από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας.

Η κ. Σακελλαροπούλου και οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να περιηγηθούν σε μία ξεχωριστή έκθεση, με 60 έργα περισσότερων από 12 γνωστών γελοιογράφων, οι οποίοι αποτύπωσαν με την πένα τους, στις εφημερίδες της εποχής, τον πρώτο χρόνο της Μεταπολίτευσης, από τον Ιούλιο του 1974 έως και τον Αύγουστο του 1975.

Την Πρόεδρο της Δημοκρατίας υποδέχθηκαν ο πρόεδρος της Λέσχης Ελλήνων Γελοιογράφων, Πάνος Μαραγκός, μαζί με γνωστούς γελοιογράφους, και στη συνέχεια ο γγ, Γιάννης Αντωνόπουλος, παρουσίασε αναλυτικά τα έργα υπογραμμίζοντας ότι η γελοιογραφία και το έργο των γελοιογράφων λειτουργούν ως ιστορικό τεκμήριο, δίνοντας τον παλμό των πολιτικών εξελίξεων.

Όπως αναφέρθηκε, αυτά τα έργα αποτελούν μέρος της μεγάλης Έκθεσης για τη Μεταπολίτευση, που θα παρουσιαστεί από τις 14 έως τις 19 Οκτωβρίου στο μετρό του Συντάγματος, σε επιμέλεια των Γιάννη Αντωνόπουλου και Σπύρου Δερβενιώτη, και θα παρουσιάζει έργα γελοιογράφων μέχρι τις μέρες μας, ενώ το συγκεκριμένο μέρος της έκθεσης θα παραμείνει στον κήπο της Προεδρίας και για την καθιερωμένη Δεξίωση για την Αποκατάσταση της Δημοκρατίας την ερχόμενη Τετάρτη 24 Ιουλίου.

Στη συνέχεια, η κ. Σακελλαροπούλου μαζί με τον δήμαρχο Αθηναίων και το κοινό απόλαυσαν τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων, καθώς και την χορωδία MUSICA του Μεγάρου Μουσικής και ακολούθησαν ενδιαφέρουσες συζητήσεις της Προέδρου με τους πολίτες, με αφορμή αυτήν τη νέα πρωτοβουλία της Προεδρίας της Δημοκρατίας για το άνοιγμα του κήπου στο ευρύ κοινό και τον επετειακό χαρακτήρα των εκδηλώσεων.

Το απόγευμα οι εκδηλώσεις στον κήπο του Προεδρικού Μεγάρου συνεχίζονται με την Camerata Junior-Ορχήστρα Νέων των Φίλων της Μουσικής, το Κουαρτέτο Εγχόρδων του Ωδείου Αθηνών και τις μπάντες των Ενόπλων Δυνάμεων, που θα ερμηνεύσουν, μεταξύ άλλων, έργα Ελλήνων συνθετών, όπως των Μίκη Θεοδωράκη, Μάνου Χατζιδάκι, Γιάννη Μαρκόπουλου, Μίμη Πλέσσα, Διονύση Σαββόπουλου, Σταύρου Ξαρχάκου, Μάριου Τόκα, τα οποία την περίοδο της χούντας εξέφρασαν την εναντίωση στο δικτατορικό καθεστώς και έγιναν σύμβολα ελεύθερης έκφρασης και ψυχικής ανάτασης στη Μεταπολίτευση.

Αναλυτικά το απογευματινό πρόγραμμα περιλαμβάνει:

Στις 19:00: Σύνολο Μουσικής Δωματίου «Χειμώνας» από την Camerata Junior - Ορχήστρα Νέων των Φίλων της Μουσικής

Casta Diva μεταγραφή για σόλο φλάουτο και σύνολο εγχόρδων - V. Bellini

Reverie σε παλαιό στυλ (μεταγραφή για σύνολο μουσικής δωματίου) - Ν. Σκαλκώτα

Την πόρτα ανοίγω το βράδυ (μεταγραφή για σόλο βιολοντσέλο του Αλέξανδρου Μποτίνη) - Μ. Θεοδωράκη

Βρέχει στη φτωχογειτονιά (Συνοικία το όνειρο) - Μ. Θεοδωράκη

Θέμα από τη Λίστα του Σίντλερ για βιολί και σύνολο - J. Williams

Στις 19:30: Γαλλική μουσική - Σόλο κλαρινέτο - Ωδείο Αθηνών

Στις 19:45: Κουαρτέτο Εγχόρδων Ωδείου Αθηνών

Πέντε ελληνικοί χοροί - Ν. Σκαλκώτα

Χορός αρ. 2 opus 71 - A. Dvořák

Στις 20:15: Μπάντες των Ενόπλων Δυνάμεων

Στρατού Ξηράς

Οι δρόμοι της φωτιάς - Β. Παπαθανασίου

Η δική μου πατρίδα - M. Τόκα / Ν. Γιασίν / Ε. Παιονίδου

Τσάμικος - Μ. Χατζιδάκι / Ν. Γκάτσου

Άρνηση - Μ. Θεοδωράκη / Γ. Σεφέρη

Στου Όθωνα τα χρόνια - Στ. Ξαρχάκου / Ν. Γκάτσου

Αν σ' αρνηθώ - Μ. Πλέσσα / Δ. Στρατηγοπούλου

Ας κρατήσουν οι χοροί - Δ. Σαββόπουλου

Never on Sunday - Μ. Χατζιδάκι

Πολεμικού Ναυτικού

Ποιος πληρώνει τον βαρκάρη - Γ. Μαρκόπουλου

Προσκυνώ τη χάρη σου λαέ μου - Γ. Μαρκόπουλου / Μ. Σταυρακάκη

Μπήκαν στην πόλη οι οχτροί - Γ. Μαρκόπουλου / Γ. Σκούρτη

Δρόμοι παλιοί - Μ. Θεοδωράκη / Μ. Αναγνωστάκη

Χρυσοπράσινο φύλλο - Μ. Θεοδωράκη / Λ. Μαλένη

Γειά σου χαρά σου Βενετιά - Στ. Ξαρχάκου / Ν. Γκάτσου

Σαν τον καραγκιόζη - Δ. Σαββόπουλου

Θαλασσογραφία - Δ. Σαββόπουλου

Πολεμικής Αεροπορίας

Βαλς των χαμένων ονείρων - Μ. Χατζιδάκι

Προσευχή - Χ. Αλεξίου

Αν θυμηθείς τ' όνειρό μου - Μ. Θεοδωράκη

Το φεγγάρι είναι κόκκινο - Μ. Χατζιδάκι

Όμορφη πόλη - Μ. Θεοδωράκη

My Way - C. Francois

La Vita e Bella - N. Piovani

Μην τον ρωτάς τον ουρανό - Μ. Χατζιδάκι

Ερμηνείες και από τις δύο μπάντες

Στρώσε το στρώμα σου για δυο - Μ. Θεοδωράκη / Ι. Καμπανέλλη

Γειτονιά των αγγέλων - Μ. Θεοδωράκη

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.