Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα παραστεί, αύριο Δευτέρα 30 Ιουνίου στις 10:00, στην ορκωμοσία των νέων μελών του κυβερνητικού σχήματος, ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, στο Προεδρικό Μέγαρο.

Στις 12.00 θα συνεδριάσει υπό τον πρωθυπουργό, στο Μέγαρο Μαξίμου, το υπουργικό συμβούλιο.

Τα θέματα της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου είναι:

Παρουσίαση από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και υπουργό Επικρατείας Κωστή Χατζηδάκη και τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου των νέων ευρωπαϊκών προγραμμάτων για το περιβάλλον, την ανάπτυξη, την καθημερινότητα και την κοινωνική συνοχή.

Παρουσίαση από τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου της Εθνικής Στρατηγικής για την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Παρουσίαση από την υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως και τον υφυπουργό Κώστα Καραγκούνη του νομοσχεδίου «Δίκαιη εργασία για όλους - Απλοποίηση της νομοθεσίας - Στήριξη στον εργαζόμενο - Προστασία στην πράξη».

Παρουσίαση από τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρίστο Δήμα του νομοσχεδίου για την αναδιοργάνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.

Παρουσίαση από τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη του νομοσχεδίου για την ενίσχυση της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.