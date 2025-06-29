«Μένει ακόμη στην κυβέρνηση ο κ. Κέλλας;», αυτό το ερώτημα θέτει ο ΣΥΡΙΖΑ με νεότερη ανακοίνωσή του, ασκώντας δριμεία κριτική στην κυβέρνηση για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ:

«Μένει ακόμη στην κυβέρνηση ο κ. Κέλλας;

Μετά τις νέες αποκαλύψεις για το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ και τους διαλόγους που ήρθαν στο φως, στους οποίους ο στενός συνεργάτης του κ. Κέλλα φέρεται να εμπλέκεται σε υποθέσεις ρουσφετιών και «τακτοποιήσεων» με φόντο αγροτικές επιδοτήσεις, προκαλεί εύλογα ερωτήματα η κάλυψη του Μεγάρου Μαξίμου.



Τη στιγμή που έχουν ήδη παραιτηθεί τέσσερα κυβερνητικά στελέχη, η παραμονή του κ. Κέλλα στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων συνιστά πολιτική πρόκληση.



Ο κ. Μητσοτάκης οφείλει να δώσει εξηγήσεις: Πόσα ακόμα πρέπει να αποκαλυφθούν για να πάψει να καλύπτει τους συνεργάτες».

Πηγή: skai.gr

