Νομοθετική παρέμβαση για σταθερά τιμολόγια ρεύματος ζητά ο δήμαρχος Αθηναίων - Η ανάρτησή του

Όλοι οι καταναλωτές να βρίσκονται σε σταθερά τιμολόγια, πέρα από χρώματα - Θα μειωθεί το κόστος ρεύματος στα νοικοκυριά 25%- 50% 

Δούκας

Νομοθετική παρέμβαση για σταθερά τιμολόγια ρεύματος ζητά ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας με ανάρτησή του προκειμένου όπως υποστηρίζει να μειωθεί το κόστος.

Η ανάρτηση: 

«Παράδοξο. Ανάλογα με το χρώμα του τιμολογίου ρεύματος οι τιμές έχουν διαφορές που κυμαίνονται από 11 μέχρι 20 λεπτά η κιλοβατώρα, δηλαδή 50%. 

Πρόταση: Νομοθετική παρέμβαση ώστε όλοι οι καταναλωτές να βρίσκονται σε σταθερά τιμολόγια, πέρα από χρώματα. 

Αποτέλεσμα: Θα μειωθεί το κόστος ρεύματος στα νοικοκυριά από 25% έως 50%. Και αυτό θα γίνει άμεσα.

Γιατί δεν το κάνει η κυβέρνηση;»

Πηγή: skai.gr

