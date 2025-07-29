Νομοθετική παρέμβαση για σταθερά τιμολόγια ρεύματος ζητά ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας με ανάρτησή του προκειμένου όπως υποστηρίζει να μειωθεί το κόστος.

Η ανάρτηση:

«Παράδοξο. Ανάλογα με το χρώμα του τιμολογίου ρεύματος οι τιμές έχουν διαφορές που κυμαίνονται από 11 μέχρι 20 λεπτά η κιλοβατώρα, δηλαδή 50%.

Πρόταση: Νομοθετική παρέμβαση ώστε όλοι οι καταναλωτές να βρίσκονται σε σταθερά τιμολόγια, πέρα από χρώματα.

Αποτέλεσμα: Θα μειωθεί το κόστος ρεύματος στα νοικοκυριά από 25% έως 50%. Και αυτό θα γίνει άμεσα.

Γιατί δεν το κάνει η κυβέρνηση;»

