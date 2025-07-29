Με εντάσεις επί της διαδικασίας και πρώτες τοποθετήσεις για τη στάση κομμάτων από τους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους η εκκίνηση της συζήτησης για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής «που θα διερευνήσει όλα τα ζητήματα που έχουν ανακύψει σχετικά με τη λειτουργία του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε), με γνώμονα την ανάδειξη τυχόν ευθυνών και την αποκατάσταση της αξιοπιστίας του συστήματος πληρωμής των αγροτικών ενισχύσεων, ώστε να αποτελεί έναν αξιόπιστο, αποτελεσματικό και δίκαιο μηχανισμό για όλους τους παραγωγούς της χώρας».

Οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Νίκης διαφώνησαν με το να προηγηθεί η συζήτηση της πρότασης για σύστασης εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ από τη συζήτηση των δύο προτάσεων που έχουν κατατεθεί από ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ- Νέα Αριστερά για τη σύσταση Προκαταρκτικής Επιτροπής κατά των δύο πρώην υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη, που έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί αύριο στην Ολομέλεια.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Νότης Μηταράκης απέρριψε τις ενστάσεις λέγοντας ότι «είναι απόλυτα λογικό, πρώτα να συζητηθεί το μείζον, το γενικότερο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ που απασχολεί την κοινωνία και έχει διαχρονικότητα και πολλές πλευρές που θα πρέπει να δούμε και αύριο θα συζητηθούν οι προτάσεις της αντιπολίτευσης για σύσταση Προκαταρκτικής Επιτροπής επί τη βάσει της δικογραφίας».

Ο κ. Μηταράκης καταλόγισε εύλογη την ανησυχία που δείχνει να έχει ο ΣΥΡΙΖΑ στη συγκρότηση της Εξεταστικής Επιτροπής «καθώς επί ημερών του υπεγράφη η Τεχνική Λύση, επί ημερών του επιτράπηκε να δίνονται επιχορηγήσεις σε κτηνοτρόφους που δεν είχαν ζωικό κεφάλαιο. Σε κάτι που ήρθε μετά και σιγοντάρισε και το ΠΑΣΟΚ που βλέπουμε δικά του στελέχη να παραιτούνται γιατί εμπλέκονται στο θέμα των αγροτικών επιχορηγήσεων». Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος είπε ότι «το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι πολύ ουσιαστικό και η πρόθεση της Κυβέρνησης είναι να πέσει άπλετο φως, από την αρχή αυτής της υπόθεσης που έχει κοστίσει διαχρονικά στην ελληνική κοινωνία. Στόχος να βρούμε τις μόνιμες διαρθρωτικές λύσεις ώστε οι 650.000 αγρότες και κτηνοτρόφοι που κάθε χρόνο λαμβάνουν επιχορηγήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ να συνεχίσουν να τις λαμβάνουν με διαφάνεια. Να ανακτηθούν ποσά που καταβλήθηκαν παράνομα». Για το θέμα της δικογραφίας, ο κ. Μηταράκης είπε ότι «αύριο θα τη συζητήσουμε με λεπτομέρειες» και παρατήρησε ότι «η δικογραφία έχει έρθει στη Βουλή αμελλητί, χωρίς αξιολόγηση από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Εμείς θα κρίνουμε τη δικογραφία επί της ουσίας, θα την αξιολογήσουμε σύμφωνα με το Σύνταγμα και τον ΚτΒ και η θέση μας είναι ξεκάθαρη: Από τη δικογραφία, όπως έχει έρθει στη Βουλή, δεν προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις ευθύνης πολιτικών προσώπων».

Νωρίτερα, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Δημήτρης Μάντζος χαρακτήρισε «στρεβλή» τη διαδικασία να προηγηθεί η συζήτηση της συγκρότησης Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ από τη συζήτηση των προτάσεων για Προκαταρκτική Επιτροπή, μιλώντας για μια «αντικοινοβουλευτική διαδικασία και σε βάρος του δημοσίου συμφέροντος». Η σειρά είπε «δεν καθορίζεται σύμφωνα με τις βουλές του Μεγάρου Μαξίμου αλλά με βάση το Πρωτόκολλο του Προέδρου της Βουλής». Τα δύο αιτήματα σύστασης Προκαταρκτικής Επιτροπής που έχουν κατατεθεί, είπε ο κ. Μάντζος, «δεν είναι επείγοντα και επιτακτικά επειδή ερίζονται πάνω σε μια δικογραφία ευρωπαϊκού εισαγγελικού οργάνου ή εξ αιτίας κινδύνου παραγραφής των αδικημάτων αλλά είναι και η σειρά των πραγμάτων». Καταλόγισε στη πλειοψηφία της ΝΔ ότι με την πρόταξη της σύστασης της Εξεταστικής Επιτροπής είναι «για να θολώσει τα νερά και να πεί μετά ότι παρέλκει η σύσταση της Προκαταρκτικής Επιτροπής και αυτό το λέει στην Ευρωπαϊκή Ένωση». Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ είπε αυτό το σκάνδαλο σας ανήκει και εκθέτει τη χώρα μας.

Το κοινοβούλιο, είπε, θα έπρεπε ακολουθώντας τη σωστή σειρά να δείξει ότι έχει εκείνα τα ελάχιστα δημοκρατικά, κοινοβουλευτικά αντανακλαστικά που επιβάλει το Σύνταγμα και ο όρκος που έχουμε δώσει». Και πρόσθεσε πως τα αιτήματα της αντιπολίτευσης προηγήθηκαν της πρότασης για Εξεταστική Επιτροπή.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Γιαννούλης, διαφωνώντας επί της διαδικασίας, ανέφερε ότι «η Προκαταρκτική Επιτροπή δείχνει τον δρόμο της εντιμότητας, η Εξεταστική τον δρόμο της συγκάλυψης, της αδιαφάνειας και της διαφθοράς». Τόνισε ότι η πρόταξη της σύστασης Εξεταστικής Επιτροπής από τη συζήτηση για Προκαταρκτική Επιτροπή «δείχνει το νόημα και το μέγεθος της πολιτικής έκπτωσης και του ηθικού εκφυλισμού» της κυβέρνησης. Υποστήριξε ότι «θα έπρεπε να είχε προκριθεί η συζήτηση των δύο προτάσεων για σύσταση Προκαταρκτικής Επιτροπής με βάση την ογκώδη δικογραφία που έχει έρθει στη Βουλή και δείχνει το μέγεθος της διαφθοράς, της αδιαφάνειας και των σκανδάλων».

Ο κ. Γιαννούλης υπογράμμισε ότι η κυβερνητική πλειοψηφία «ακολουθεί τα πρότυπα των πολιτικών σας πρακτικών, που είναι ντροπή και στίγμα για τη κοινοβουλευτική δημοκρατία». Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ επισήμανε ότι «μέσα στη δικογραφία υπάρχει ένας πλούτος στοιχείων για να οδηγηθούμε στην αλήθεια» και πρόσθεσε ότι «το να προηγηθεί η σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, η οποία με τον κανόνα της πλειοψηφίας του οποίου εσείς κάνετε κατάχρηση ενάντια στα δικαιώματα των μειοψηφιών, είναι μια σημαντική ηθική και πολιτική έκπτωση. Βάζει στο περιθώριο, στην ουσία κουκουλώνει, τη διερεύνηση των στοιχείων» και κάλεσε «έστω και την τελευταία στιγμή, γιατί είναι και αντικοινοβουλευτικό, να προηγηθεί η Προανακριτική της Εξεταστικής, να ανατραπεί αυτή η χρονολογική σειρά». Ο κ. Γιαννούλης πάντως ξεκαθάρισε πως «θα είμαστε εδώ. Θα συμμετέχουμε σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Δεν θα δώσουμε σε κανέναν το δικαίωμα να λέει ότι λιποτακτήσαμε και κρυφτήκαμε ή φεύγουμε σαν δειλοί από την αίθουσα, όπως θα κάνει η Νέα Δημοκρατία αύριο, ίσως και σήμερα, αν εξασφαλίσει αρκετές κάρτες για την ψηφοφορία το βράδυ» και κατέληξε καταλογίζοντας στη ΝΔ « Συγκάλυψη, κουκούλωμα, μπάζωμα: είστε θιασώτες σε όλα αυτά, παίζετε με τη χώρα και έχετε καταστεί πλέον επικίνδυνοι για όλους μας».

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ Νίκος Καραθανασόπουλος ανέφερε ότι «με αυτή την συγκεκριμένη επιλογή της ΝΔ, το ΚΚΕ διαφωνεί και δεν θα την νομιμοποιήσει» καθώς «ενώ υπάρχει μια συγκεκριμένη δικογραφία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ η κυβέρνηση επιλέγει να πετάξει την μπάλα στην εξέδρα… με την πρόταση που καταθέτει σήμερα για την συγκρότηση Εξεταστικής Επιτροπής». Αυτό είπε ο κ. Καραθανασόπουλος είναι «κυβερνητική επιλογή με πολλαπλές στοχεύσεις: να συγκαλύψει τις ευθύνες, πολιτικές και όχι. Να λειτουργήσει ως πλυντήριο για τις ενδεχόμενες πολιτικές ευθύνες συγκεκριμένων Υπουργών της. Να συσκοτίσει το γεγονός ότι η μήτρα όλων αυτών των σκανδάλων που παράγονται και αναπαράγονται είναι το σύστημα του Κέρδους με κάθε τρόπο ακόμα και με πολιτικές επεμβάσεις» σημειώνοντας ότι στην περίπτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ «το λίπασμα για αυτά τα σκάνδαλα και τη σήψη είναι η ίδια η κοινοτική αγροτική πολιτική (ΚΑΠ) και ο τρόπος καταβολής των επιδοτήσεων με τις στρεμματικές ενισχύσεις».

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νίκης Νίκος Βρεττός ανέφερε ότι «το να επιχειρηματολογήσει κάποια πολιτική δύναμη για ποιο λόγο θα πρέπει να αποσυρθεί η σημερινή πρόταση είναι μάταιο καθώς υπάρχει η κυβερνητική πλειοψηφία που γράφει στα παλαιά της τα παπούτσια κάθε υπόμνημα και κάθε δικογραφία που έρχεται για ευθύνη Υπουργών στην Βουλή». Η ΝΔ, είπε, «δεν υπολογίζει την ευρωπαϊκή εισαγγελία. Την ΕΕ την αναγνωρίζει μόνο για όταν έχει να πάρει χρήματα για να κάνει δουλειές». Αυτό που πρέπει να γίνει, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι «η σύσταση προκαταρκτικής Επιτροπής, εάν η Κυβέρνηση ήθελε να μάθει κάτι που δεν γνώριζε, αλλά επειδή στο Μαξίμου τα γνωρίζουν αφού το ίδιο τα δημιούργησε, γι' αυτό προχωράει στην Εξεταστική Επιτροπή» και δήλωσε πως «εμείς θα είμαστε σήμερα εδώ».

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρος Καζαμίας τόνισε ότι «εμείς διαφωνούμε με τη διαδικασία που έχει επιλεγεί για τη συζήτηση αυτή, διαφωνούμε και με τους περιορισμούς που έχουν οριστεί σε χρόνους ομιλίας και παρεμβάσεις των βουλευτών. Πιστεύουμε ότι αυτά αντανακλούν τη δυσανεξία που έχει η πλειοψηφία της ΝΔ απέναντι στον αντίλογο και στην αντιπολίτευση» και πρόσθεσε: «θεωρούμε πως είναι απαράδεκτη αυτή η διαδικασία» της πρόταξης της συγκρότησης Εξεταστικής Επιτροπής και ο στόχος, όπως σημείωσε, είναι «να προστατευθούν οι δύο πρώην υπουργοί από την παραπομπή τους σε Προκαταρκτική Επιτροπή όπως ζητά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία». Ο κ. Καζαμίας εμβόλιμα αναφέρθηκε και στις διώξεις κατά πολιτικών αρχηγών, όπως η Ζωή Κωνσταντοπούλου, για τη συμμετοχή τους σε αγροτικές κινητοποιήσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

