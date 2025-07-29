Λογαριασμός
Ζαχαριάδης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Άλλη μια απόδειξη ότι δεν πρόκειται για παθογένειες αλλά για γαλάζιο σκάνδαλο

«Το Μαξίμου ουδεμία διάθεση είχε να προχωρήσει σε "κάθαρση" στον ΟΠΕΚΕΠΕ, τον χρησιμοποιούσε για να εξυπηρετήσει τα δικά του συμφέροντα», λέει ο κ. Ζαχαριάδης

Κώστας Ζαχαριάδης

Για «απόδειξη ότι δεν πρόκειται για παθογένειες αλλά για γαλάζιο σκάνδαλο» κάνει λόγο ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Κώστας Ζαχαριάδης, σχολιάζοντας τις νέες αποκαλύψεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Παρέμβαση Μαξίμου στον ΟΠΕΚΕΠΕ για να πληρωθούν αγρότες πριν τις αυτοδιοικητικές του 2023, για να "πάρουμε τις εκλογές"!!! "Είναι σημαντική η βοήθεια σου για μας", "χρειάζεται να πάρουμε τις εκλογές"!!!», γράφει σε ανάρτησή του.

«Άλλη μια απόδειξη ότι δεν πρόκειται για παθογένειες αλλά για γαλάζιο σκάνδαλο. Το Μαξίμου ουδεμία διάθεση είχε να προχωρήσει σε "κάθαρση" στον ΟΠΕΚΕΠΕ, αντιθέτως τον χρησιμοποιούσε κατά το δοκούν προκειμένου να εξυπηρετήσει τα δικά του συμφέροντα», προσθέτει.

Η ανάρτηση του κ. Ζαχαριάδη:

ΣΥΡΙΖΑ ΟΠΕΚΕΠΕ Κώστας Ζαχαριάδης
