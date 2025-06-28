Λογαριασμός
Ισχυρισμοί Άγκυρας: «Η τουρκική μειονότητα της Δυτικής Θράκης» εμποδίζεται να ασκήσει τα δικαιώματα της

Η Άγκυρα επικαλείται απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων - Η δήλωση του εκπροσώπου του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών Οντζού Κετσελί

Τουρκία: «Η τουρκική μειονότητα της Δυτικής Θράκης» εμποδίζεται από τα δικαιώματα της

Ισχυρισμούς για παραβίαση των δικαιωμάτων και των ελευθεριών της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης διατυπώνει το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών, όπως αναφέρει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη Μανώλης Κωστίδης. Η Άγκυρα επικαλείται απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Η δήλωση του εκπροσώπου του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών Οντζού Κετσελί

«Χαιρετίζουμε την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) στην υπόθεση του Πολιτιστικού Συλλόγου «Τουρκίδων» της Επαρχίας Ξάνθης που ανακοινώθηκε στις 24 Ιουνίου 2025»

»Η απόφαση αυτή κατέδειξε για άλλη μια φορά ξεκάθαρα ότι η «Τουρκική Μειονότητα της Δυτικής Θράκης» εμποδίζεται να ασκήσει τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες της».

»Αναμένουμε από την Ελλάδα, η οποία έχει καταδικαστεί για τέταρτη φορά σε παρόμοια υπόθεση, να καταχωρήσει τα ονόματα των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών της «Τουρκικής Μειονότητας της Δυτικής Θράκης» χωρίς διακρίσεις και να προβεί σε ρυθμίσεις που θα επιτρέψουν την εφαρμογή των αποφάσεων του ΕΔΑΔ στο πλαίσιο αυτό χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση».

