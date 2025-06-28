Λιβύη: «Η Συμφωνία μας με την Τουρκία είναι σύμφωνη με τη διεθνή νομιμότητα»

Με απειλές για λήψη «κατάλληλων μέτρων» κατά της Αθήνας αντέδρασε ο διορισμένος από τη Βουλή των Αντιπροσώπων στην ανατολική Λιβύη πρωθυπουργός Οσάμα Χαμάντ, μετά την αμφισβήτηση της συμφωνίας Λιβύης-Τουρκίας εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης.

Όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη Μανώλης Κωστίδης, ο Χαμάντ υποστήριξε ότι η συμφωνία συνάδει με τη διεθνή νομιμότητα και πως η Λιβύη διατηρεί το δικαίωμα να αντιδράσει σκληρά σε παραβιάσεις της κυριαρχίας της.

Ο Χαμάντ είναι ο «πρωθυπουργός» που διορίστηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων στην παράλληλη κυβέρνηση που εδρεύει στη Βεγγάζη και έχει τη στήριξη του στρατηγού Χαφτάρ, ωστόσο δεν διαθέτει διεθνή νομιμοποίηση.

Σύμφωνα με γραπτή δήλωση της κυβέρνησης στη Βεγγάζη, ο Χαμάντ απάντησε στις δηλώσεις των ελληνικών αρχών στο πλαίσιο ομιλίας του σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στη λιβυκή πόλη.

Στην ομιλία του, ο Χαμάντ αναφέρθηκε στο Μνημόνιο Λιβύης - Τουρκίας για τον καθορισμό Περιοχών Θαλάσσιας Δικαιοδοσίας λέγοντας τα εξής:

«Είναι απαράδεκτο να αμφισβητείται η νομιμότητα των συμφωνιών που έχει συνάψει η Λιβύη με φιλικές χώρες. Η συνεργασία Λιβύης-Τουρκίας διεξάγεται σύμφωνα με τη διεθνή νομιμότητα και δεν παραβιάζει την κυριαρχία καμίας χώρας».

Ο Χαμάντ, ο οποίος σημείωσε ότι προειδοποίησε την Ελλάδα για τις συνέπειες της συνέχισης μιας πολιτικής προκλήσεων και κλιμάκωσης, δήλωσε: «Η Λιβύη διατηρεί το δικαίωμα να λάβει τα κατάλληλα μέτρα, συμπεριλαμβανομένης μιας σκληρής απάντησης σε οποιαδήποτε παραβίαση της κυριαρχίας της, προκειμένου να προστατεύσει την εθνική της ασφάλεια και τα στρατηγικά της συμφέροντα».

Ο Χαμάντ δήλωσε επίσης ότι τα θαλάσσια δικαιώματα της Λιβύης δεν είναι διαπραγματεύσιμα, και μπορούν να συζητηθούν μόνο εντός διεθνών νομικών πλαισίων, ενώ σημείωσε ότι η κυβέρνησή του έχει λάβει «αποφασιστικά μέτρα» ως απάντηση στις πρόσφατες θέσεις της Ελλάδας.

Avrupa Birliği Liderler Zirvesi’nin Sonuçları Hakkında:



26 Haziran 2025 tarihinde gerçekleştirilen Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi’nde kabul edilen sonuçlar, Yunanistan’ın ve GKRY’nin uluslararası hukuka ve hakkaniyet ilkesine aykırı maksimalist iddialarını AB’ye dayatmaya… — Öncü Keçeli | Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü (@SpoxTR_MFA) June 27, 2025

«Η Τουρκία δεν θα επιτρέψει ποτέ να παραβιαστούν τα νόμιμα δικαιώματα της»

Τα συμπεράσματα της Συνόδου Κορυφής των Ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) που πραγματοποιήθηκε στις 26 Ιουνίου 2025 δείχνουν ότι η Ελλάδα και η «Ελληνοκυπριακή Διοίκηση της Νότιας Κύπρου» συνεχίζουν τις προσπάθειές τους να επιβάλουν στην ΕΕ τις «μαξιμαλιστικές διεκδικήσεις τους» οι οποίες είναι αντίθετες με το διεθνές δίκαιο και την αρχή της ισότητας τόνισε σε ανάρτησή του στο X ο εκπρόσωπος του τουρκικού Εξωτερικών Οντζού Κετσελί



«Το Μνημόνιο Συνεννόησης που συνήφθη μεταξύ της Τουρκίας και της Λιβύης το 2019 για την οριοθέτηση των περιοχών θαλάσσιας δικαιοδοσίας στη Μεσόγειο είναι μια συμφωνία που συνάδει πλήρως με το διεθνές δίκαιο και καταδεικνύει ότι η Τουρκία δεν θα επιτρέψει ποτέ να παραβιαστούν τα νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντά της».



Οι πολιτικά υποκινούμενες μεροληπτικές δηλώσεις της ΕΕ για ένα ευαίσθητο ζήτημα με νομικές και τεχνικές διαστάσεις, όπως η θαλάσσια οριοθέτηση, δεν εξυπηρετούν την περιφερειακή ειρήνη και σταθερότητα.



«Από την άποψη αυτή, η ΕΕ θα πρέπει να καλέσει όλα τα μέλη της να τηρούν το διεθνές δίκαιο αντί να υιοθετούν ισχυρισμούς που δεν έχουν νομική ισχύ» υποστηρίζει ο Τούρκος αξιωματούχος.



Η Τουρκία θα συνεχίσει να υπερασπίζεται αποφασιστικά τα νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντά της στην Ανατολική Μεσόγειο στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, καταλήγει ο Κετσελί.

Statement of the Spokesperson of the Ministry of Foreign Affairs, Öncü Keçeli, in Response to a Question Regarding the European Council Conclusions https://t.co/ekWoQQuOxG pic.twitter.com/vwpDwY8hDq — Turkish MFA (@MFATurkiye) June 27, 2025

Στη δήλωση του εκπροσώπου του τουρκικού Εξωτερικών Οντζού Κετσελί για το τουρκολιβυκό μνημόνιο απάντησαν με αυστηρότητα διπλωματικές πηγές το βράδυ του Σαββάτου.

