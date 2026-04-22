«Δεν μίλησα ποτέ για νοθεία, αλλά για αλλοίωση συνειδήσεων», ανέφερε μιλώντας στον ΣΚΑΪ ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Αρβανίτης, ο οποίος προκάλεσε σάλο μετά τις δηλώσεις του περί «πειραγμένων εκλογών» το 2023.

«Το τι εννοώ είναι σαφές», όπως δήλωσε. «Εκείνο που ξεκίνησε την ιστορία της συνέντευξης είναι ότι ο αντιπρόεδρος της ΝΔ προσπαθεί να μειώσει την αξία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, μιλώντας για εκβιασμούς. Το δεύτερο που είχα πει είναι ότι η κυβέρνηση είχε 2 βραχίονες: ο ένας παρακολουθούσε, ο άλλος μοίραζε κρατικό χρήμα. Η Δικαιοσύνη έχει παρέμβει στο πώς διενέμετο το κρατικό χρήμα. Αυτό δεν δημιουργεί αλλοίωση συνειδήσεων στον δρόμο προς τις κάλπες;»

Επομένως, συνέχισε ο κ. Αρβανίτης, οι πειραγμένες εκλογές σημαίνει «δημιουργώ συνθήκες αλλαγής συνειδήσεων». «Η δικογραφία μιλάει για εγκληματική οργάνωση με κάθετη δομή. Πόσους υπουργούς έχει αλλάξει η ΝΔ στον ΟΠΕΚΕΠΕ και πόσους Διευθυντές και Γενικούς Γραμματείς; Ποιανού ήταν αυτές οι επιλογές; Του κ. Μητσοτάκη. Στο Predator πώς ήταν η δομή; Κάθετη. Ποιος είχε πάρει την ΕΥΠ στο γραφείο του; Ο κ. Μητσοτάκης. Ποιον είχε βάλει αρχηγό της ΕΥΠ; Τον κ. Κοντολέων. Γιατί άλλαξε τον νόμο και έβαλε τον κ. Κοντολέων που δεν είχε τότε τα προσόντα; Ποιον είχε ακόμα υπεύθυνο στο γραφείο του; Τον ανιψιό του».

Και κατέληξε λέγοντας:

«Σας εξηγώ λοιπόν πολιτικά: είχαν δημιουργήσει έναν μηχανισμό τέτοιον ο οποίος ουσιαστικά προσπαθούσε να αλλοιώσει τις συνειδήσεις των πολιτών και αυτό κάνει ακόμα».

Πηγή: skai.gr

