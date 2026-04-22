Της Δέσποινας Βλεπάκη

Μπορεί ο Νίκος Ανδρουλάκης χθες να επισκέφτηκε τη Λέσβο για να ενημερωθεί απο κοντά για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κτηνοτρόφοι και οι τυροκόμοι με τον αφθώδη πυρετό και να παρουσιάσει απο εκεί στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε τις 5 προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για την αντιμετώπιση του ζητήματος, πριν φύγει ωστόσο έδωσε σαφείς οδηγίες στους στενούς του συνεργάτες να προετοιμάσουν τα στελέχη του κόμματος για την Κεντρική Επιτροπή του κόμματος που «κλείδωσε» για την Κυριακή 26 Απριλίου.

Τα τηλέφωνα πήραν φωτιά και τα μέλη της νέας Κεντρικής Επιτροπής από όλη την Ελλάδα ενημερώθηκαν για την ημερομηνία. Η Κεντρική Επιτροπή που διαμορφώθηκε μετά το Συνέδριο του κόμματος θα ψηφίσει για το ανώτατο όργανο, το Πολιτικό Συμβούλιο, και θα εκλέξει τον νέο Γραμματέα που θα οδηγήσει το κόμμα στις εθνικές κάλπες.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επιθυμεί το νέο Πολιτικό Συμβούλιο να παρουσιάζει τη συνθετική εικόνα που αναδείχθηκε στο τελευταίο Συνέδριο, αλλά και να ενσωματώνει τη νέα ανθρωπογεωγραφία του ΠΑΣΟΚ που προέκυψε απο τις κάλπες των συνέδρων.

Στην πρόταση του προέδρου για το Πολιτικό Συμβούλιο αναμένεται να συμπεριλαμβάνονται 5 βουλευτές, με ισχυρές πιθανότητες να έχουν ο Παύλος Γερουλάνος, ο Μανώλης Χριστοδουλάκης, ο Μιχάλης Κατρίνης αλλά και η Μιλένα Αποστολάκη, ο Παύλος Χρηστίδης, ο Δημήτρης Μάντζος, ο Παναγιώτης Δουδωνής, ενώ έχει ακουστεί και το όνομα του Μανώλη Χνάρη. Επειδή όμως μόνο 5 απο τα 23 μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου θα είναι στελέχη που κατέχουν και βουλευτική έδρα, τα ονόματα θα κλειδώσουν τις επόμενες ώρες.

Οι πληροφορίες επιμένουν οτι μια θέση στο Πολιτικό Συμβούλιο θα έχει τόσο ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, αλλά και η υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ Άννα Διαμαντοπούλου.

Η προεδρική φρουρά αναμένεται να εκπροσωπηθεί και από τον πρώτο σε σταυρούς στην Κεντρική Επιτροπή Λευτέρη Καρχιμάκη, από τον πρώην εκπρόσωπο Τύπου Θανάση Γλαβίνα, ενώ ακούγονται τα ονόματα της Όλγας Μαρκογιαννάκη και της Μαρίας Δαφέρμου.

Ο Μανώλης Χριστοδουλάκης σε περίπτωση που αποδεχτεί τη θέση στο Πολιτικό Συμβούλιο δεν θα είναι ο μόνος απο το στρατόπεδό του, αφού στα πασοκικά πηγαδάκια συζητούνται τα ονόματα του Φίλιππου Σαχινίδη, της Τόνιας Αντωνίου και του Βασίλη Κεγκέρογλου, ενώ η πλευρά του Παύλου Γερουλάνου αναμένεται να προτείνει την Έφη Χαλάτση.

Απο εκπρόσωπος Τύπου Γραμματέας;

Πολλά ονόματα έχουν ακουστεί για τη θέση του γραμματέα του κόμματος, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να κρατά κλειστά τα χαρτιά του, αλλά τις τελευταίες ώρες να φαίνεται ότι κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος η ιδέα για τη θέση να προταθεί ο νυν εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, που είναι ένα πρόσωπο κοινής αποδοχής απο όλα τα στρατόπεδα του ΠΑΣΟΚ και θα μπορούσε να σηματοδοτήσει την ενότητα. Βέβαια σε αυτήν την περίπτωση το κενό στη θέση του εκπροσώπου θα πρέπει να καλυφθεί και αυτός ίσως είναι ο πιο δύσκολος γρίφος που πρέπει να λύσει ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Μετωπική με την κυβέρνηση

Το ΠΑΣΟΚ συνεχίζει τη σκληρή αντιπολιτευτική γραμμή και αναδεικνύει τα προβλήματα της καθημερινότητας, για αυτό και ετοιμάζει πρωτοβουλία για τις τράπεζες. Σήμερα η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης αναμένεται να ψηφίσει υπέρ της άρσης ασυλίας των 13 βουλευτών για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το βάρος της παρουσίασης της θέσης του ΠΑΣΟΚ θα σηκώσει ο εισηγητής Παναγιώτης Δουδωνής που αναμένεται να εστιάσει στο γεγονός οτι δεν συνιστά άσκηση κοινοβουλευτικών καθηκόντων το «ρουσφέτι» και να επιτεθεί στην κυβέρνηση για παθογένειες και σκάνδαλα.

Πηγή: skai.gr

