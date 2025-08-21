Συλλυπητήρια στην οικογένεια του Απόστολου Βεσυρόπουλου για τον αιφνίδιο θάνατο του γραμματέα της ΚΟ της ΝΔ, ενώ βρισκόταν σε παραλία της Χαλκιδικής, εκφράζουν μέλη του πολιτικού κόσμου της χώρας.

«Συγκλονισμένος πληροφορήθηκα τον αιφνίδιο θάνατο του Απόστολου Βεσυρόπουλου. Ενός άξιου συνεργάτη και αγαπητού πολιτικού, ο οποίος υπηρέτησε επί σειρά ετών την παράταξη, την ιδιαίτερη πατρίδα του και τη χώρα» αναφέρει σε μήνυμά του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Μαζί με σύσσωμη την Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας αποχαιρετώ, σήμερα, τον Γενικό της Γραμματέα, τον πρώην Υφυπουργό Οικονομικών, τον πρώτο σε ψήφους βουλευτή Ημαθίας. Όσοι τον γνωρίσαμε, θα τον θυμόμαστε ως έναν γλυκό και καλό άνθρωπο, αφοσιωμένο στο καθήκον και με γνήσια διάθεση προσφοράς στον τόπο. Τα ολόψυχα συλλυπητήριά μου στην πολυαγαπημένη του σύζυγο και τα παιδιά τους».

Συλλυπητήρια του ΠτΔ Κ. Τασούλα για την απώλεια του Απ. Βεσυρόπουλου

Σε συλλυπητήρια δήλωσή του για την εκδημία του Απ. Βεσυρόπουλου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνος Τασούλας σημειώνει:

«Με αισθήματα βαθιάς θλίψης πληροφορηθήκαμε την αδόκητη απώλεια του Γενικού Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτού Ημαθίας Απόστολου Βεσυρόπουλου, ενός πολιτικού που υπηρέτησε με συνέπεια τον τόπο του.

Τιμήθηκε από τους συμπολίτες του κατ' επανάληψη και είναι βέβαιο πως είχε ακόμη πολλά να προσφέρει. Στη σύζυγο, στα παιδιά του και στους οικείους του εκφράζω τα πλέον θερμά μου συλλυπητήρια».

Ν.Κακλαμάνης: Με ανείπωτη θλίψη αποχαιρετώ τον Απόστολο Βεσυρόπουλο

Τα συλλυπητήριά του για την ξαφνική απώλεια του βουλευτή και γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας εξέφρασε ο Πρόεδρος της Βουλής, κ. Νικήτας Κακλαμάνης, με την ακόλουθη δήλωση:

«Με ανείπωτη θλίψη αποχαιρετώ τον Απόστολο Βεσυρόπουλο, έναν σπουδαίο άνθρωπο και αγαπημένο φίλο. Ο αδόκητος θάνατός του μας γεμίζει με βαθιά οδύνη και αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό.

Ο Απόστολος Βεσυρόπουλος διέθετε σπάνια ακαδημαϊκή κατάρτιση και πολυετή εμπειρία στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Η πολύπλευρη προσφορά του στην πολιτική και στην οικονομική διακυβέρνηση της χώρας, μέσα από τη συμμετοχή του σε σημαντικές κοινοβουλευτικές επιτροπές και την άσκηση αρμοδιοτήτων ως υφυπουργός Οικονομικών, υπήρξε καθοριστική για τον τόπο μας. Η προσήλωση, η ακεραιότητα και η αγάπη του για την Ημαθία αφήνουν ένα σημαντικό αποτύπωμα στο δημόσιο βίο της περιοχής και της χώρας.

Δεν αποχαιρετούμε μόνο έναν άξιο πολιτικό, αλλά έναν καλό φίλο, έναν οικογενειάρχη γεμάτο αγάπη, έναν άνθρωπο που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στις ζωές όσων είχαν την τύχη να τον γνωρίσουν.

Στην οικογένεια και στους οικείους του εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια και την αμέριστη συμπαράστασή μου σε αυτές τις δύσκολες στιγμές».



Ανδρουλάκης: Εκφράζω τη θλίψη μου

«Εκφράζω τη θλίψη μου για τον θάνατο τόσο πρόωρα και αιφνίδια του Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Απόστολου Βεσυρόπουλου. Ήταν ένας αξιοπρεπής άνθρωπος και ένας πολιτικός με ευθυκρισία και ήθος.Ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους του και τους πολιτικούς συνοδοιπόρους του στη Νέα Δημοκρατία», αναφέρει σε δήλωσή του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης.

«Με μεγάλη θλίψη πληροφορήθηκα την απροσδόκητη απώλεια του Απόστολου Βεσυρόπουλου. Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του, στους οικείους του και στους συνεργάτες και συνοδοιπόρους του», αναφέρει από την πλευρά του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος.

Φάμελλος: Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του

Τα συλληπητήριά του για τον θάνατο του Απόστουλου Βεσυρόπουλου, εξέφρασε με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος.

Συγκεκριμένα ανέφερε: «Με μεγάλη θλίψη πληροφορήθηκα την απροσδόκητη απώλεια του Απόστολου Βεσυρόπουλου. Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του, στους οικείους του και στους συνεργάτες και συνοδοιπόρους του».

Χατζηδάκης: Η απώλειά του μας έχει συγκλονίσει

Η δήλωση του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη:

«Ο Απόστολος Βεσυρόπουλος, ένας γλυκός και αξιοπρεπής άνθρωπος, ένας συνεπής στρατιώτης της Νέας Δημοκρατίας, έφυγε ξαφνικά και πρόωρα από κοντά μας. Συνεργαστήκαμε πιο στενά τα τελευταία χρόνια, καθώς εκείνος ήταν Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής και εγώ Υπουργός Οικονομικών. Αλλά και πιο πρόσφατα όταν εκείνος έγινε Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και είχαμε τακτικές συναντήσεις για τον συντονισμό του κοινοβουλευτικού έργου. Συνεπής κοινοβουλευτικός, αξιόπιστος συνεργάτης, αγαπητός σε όλους τους συναδέλφους και στους πολίτες της Ημαθίας. Η απώλειά του μας έχει συγκλονίσει».

Πιερρακάκης: Η πρόωρη και αιφνίδια απώλειά του αφήνει ένα μεγάλο κενό

Η ανάρτηση του Κυριάκου Πιερρακάκη:

«Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε τον φίλο και συνάδελφο Απόστολο Βεσυρόπουλο. Υπηρέτησε με ήθος, αφοσίωση και συνέπεια τον δημόσιο βίο, αφήνοντας σημαντικό αποτύπωμα τόσο στο Υπουργείο Οικονομικών όσο και ως Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Πέρα από την πολιτική του διαδρομή, ο Απόστολος υπήρξε άνθρωπος ζεστός, ευγενής και γενναιόδωρος. Η πρόωρη και αιφνίδια απώλειά του αφήνει ένα μεγάλο κενό σε όλους όσοι τον γνωρίσαμε και συνεργαστήκαμε μαζί του. Ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένειά του. Κουράγιο και δύναμη σε αυτές τις πολύ δύσκολες ώρες».

Νέα Δημοκρατία: Ήταν ένας άνθρωπος με υψηλή αίσθηση του καθήκοντος

Η οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας αποχαιρετά συγκλονισμένη και με ανείπωτη θλίψη τον Γενικό Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής μας Ομάδας, βουλευτή Ημαθίας Απόστολο Βεσυρόπουλο, που τόσο ξαφνικά έφυγε σήμερα από τη ζωή.

Ο Απόστολος ήταν ένας άνθρωπος ευγενής, καλοσυνάτος, σεμνός, μαχητικός, με υψηλή αίσθηση του καθήκοντος, πάντα στην πρώτη γραμμή των αγώνων για την Πατρίδα και την Παράταξη και υπηρέτησε από όλες τις θέσεις που πέρασε με ήθος και συνέπεια.

Και φυσικά ήταν πάντα παρών για τον τόπο του, την Ημαθία και τους συμπολίτες του που τόσο πολύ τον αγάπησαν.

Όσο τον αγάπησαν και τα στελέχη και τα μέλη της Νέας Δημοκρατίας σε όλη τη χώρα, που θα τον θυμούνται πάντα ως έναν πραγματικό αγωνιστή της Παράταξης.

Στην οικογένειά του εκφράζουμε τα ειλικρινή συλλυπητήριά μας. Η σκέψη και οι προσευχές μας είναι μαζί τους. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει.

ΣΥΡΙΖΑ: Υπήρξε ευπρεπής στην πολιτική του διαδρομή

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ εκφράζει τα συλλυπητήρια του στην οικογένεια, τους οικείους και στο κόμμα της ΝΔ για τον αδόκητο χαμό του βουλευτή Ημαθίας Απόστολου Βεσυρόπουλου.

Ο Απόστολος Βεσυρόπουλος, γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υφυπουργός Οικονομικών, υπήρξε συνεπής σε όλη την πολιτική του διαδρομή με τις αρχές της παράταξής του και ευπρεπής στην πολιτική του διαδρομή.

Νέα Αριστερά: Βαθιά θλίψη

«Η Νέα Αριστερά εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για τον αιφνίδιο θάνατο του γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Απόστολου Βεσυρόπουλου. Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια, τους οικείους και τους συνεργάτες του».

Π.Μαρινάκης: Χάσαμε έναν άνθρωπο που πάσχιζε κάθε στιγμή για τον τόπο του

Ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε δήλωση του για τον θάνατο του Απόστολου Βεσυρόπουλου ανέφερε τα εξής:

«Σήμερα χάσαμε έναν δικό μας άνθρωπο, μα πάνω από όλα έναν καλό και αυθεντικό άνθρωπο που πάσχιζε κάθε στιγμή για την πρόοδο του τόπου του Καλό ταξίδι Απόστολε. Καλό ταξίδι, αγαπημένε μου φίλε».

Δένδιας: Προκαλεί τη βαθύτατη θλίψη όλων μας

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, σε ανάρτησή του στο κοινωνικό δίκτυο Χ για τον θάνατο του Απόστολου Βεσυρόπουλου, αναφέρει τα εξής:

"Ο θάνατος του φίλου Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και βουλευτή Ημαθίας της ΝΔ, Απόστολου Βεσυρόπουλου, προκαλεί τη βαθύτατη θλίψη όλων μας. Ειλικρινή συλλυπητήρια στη σύζυγό του και στα παιδιά τους, όπως και σε όλους τους οικείους του".

Σκέρτσος: Ήταν ένας αυθεντικά καλός, γενναιόδωρος και αγνός άνθρωπος

Σε ανάρτησή του για το χαμό του Απόστολου Βεσυρόπουλου, ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος δηλώνει:

«Η δύναμη ενός λαού πηγάζει από την ακεραιότητα των ανθρώπων του. Ο Απόστολος ήταν ένας αυθεντικά καλός, γενναιόδωρος και αγνός άνθρωπος. Στην περίπτωσή του δεν ισχύει το ”ουδείς αναντικατάστατος”. Θα λείψει σε όλους μας και σίγουρα θα λείψει από τον τόπο του. Ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους του από το βάθος της καρδιάς μου», καταλήγει ο υπουργός Επικρατείας.

Κώστας Καραμανλής: Με βαθιά συγκίνηση αποχαιρετώ τον Απόστολο Βεσυρόπουλο

Ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής έκανε την ακόλουθη δήλωση για τον θάνατο του Απόστολου Βεσυρόπουλου:

«Με βαθιά συγκίνηση για την αιφνίδια απώλειά του αποχαιρετώ τον γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας Απόστολο Βεσυρόπουλο. Έναν σεμνό άνθρωπο, έναν πολιτικό που ενέπνεε εμπιστοσύνη και σεβασμό. Στην οικογένειά του, στους συναδέλφους του και στους συμπολίτες του εκφράζω τα ειλικρινή συλλυπητήριά μου».

