Το δώρο του Γιώργου Αυτιά στην Κριστίν Λαγκάρντ

Ο ευρωβουλευτής της ΝΔ, Γιώργος Αυτιάς προσέφερε ένα δώρο στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ

Δώρο ένα βιβλίο με τους μύθους του Αισώπου προσέφερε ο ευρωβουλευτής της ΝΔ, Γιώργος Αυτιάς στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ.

Ο κ. Αυτιάς έδωσε στη κ. Λαγκάρντ το βιβλίο και στη συνέχεια χαμογελαστοί, έβγαλαν φωτογραφία.

Όπως φαίνεται στη φωτογραφία η πρόεδρος της ΕΚΤ, δέχθηκε με χαρά το δώρο του Έλληνα ευρωβουλευτή.

