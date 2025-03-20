Δώρο ένα βιβλίο με τους μύθους του Αισώπου προσέφερε ο ευρωβουλευτής της ΝΔ, Γιώργος Αυτιάς στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ.
Ο κ. Αυτιάς έδωσε στη κ. Λαγκάρντ το βιβλίο και στη συνέχεια χαμογελαστοί, έβγαλαν φωτογραφία.
Όπως φαίνεται στη φωτογραφία η πρόεδρος της ΕΚΤ, δέχθηκε με χαρά το δώρο του Έλληνα ευρωβουλευτή.
- Απάντηση Σαμαρά σε Βενιζέλο: «Άλλο η δική του κι άλλο η δική μου διαδρομή - Παραμένω παρών και μάχιμος, όσο και αν αυτό ενοχλεί»
- ΠΑΣΟΚ: Αποχώρηση με πυρά από τον Σωκράτη Ξυνίδη - «Μικρό κόμμα - μηχανισμός χωρίς σφυγμό» - Η ανάρτησή του
- Μαρινάκης: «Η αντιπολίτευση έχασε κάθε τελευταίο ίχνος αξιοπιστίας» - Είστε «εντολέας του ψηφιακού παρακράτους», απαντά ο Τσουκαλάς
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.