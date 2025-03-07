Με αίτημα την απόδοση ευθυνών για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη και «να μην υπάρξουν άλλα "Τέμπη"», μαθητές, φοιτητές και εκπαιδευτικοί έκαναν σήμερα πορεία στο κέντρο της Αθήνας καταλήγοντας στο Σύνταγμα, ενώ στη Βουλή διεξάγεται η ονομαστική ψηφοφορία για την πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης

Υπενθυμίζεται ότι από τις 10 το πρωί οι σταθμοί του μετρό «Σύνταγμα» και «Πανεπιστήμιο» είναι κλειστοί.

Μεγάλες πορείες για τα Τέμπη έγιναν παράλληλα στη Θεσσαλονίκη και άλλες μεγάλες πόλεις της Ελλάδας.

Μαθητικά και φοιτητικά συλλαλητήρια έγιναν επίσης σε Βόλο, Γιάννενα, Ηράκλειο, Χανιά, Ξάνθη, Καλαμάτα, Λάρισα, Πάτρα και Σέρρες.

Το απόγευμα έχουν προγραμματιστεί νέες συγκεντρώσεις σε όλη χώρα

Αθήνα: 19:00, Σύνταγμα

Θεσσαλονίκη: 19:00, Άγαλμα Βενιζέλου

Πάτρα: 19:00, Πλατεία Γεωργίου

Αγρίνιο: 19:00, Κεντρική Πλατεία

Αλεξανδρούπολη: 19:00, Δημαρχείο

Αμαλιάδα: 19:00, Πλατεία Αγίου Αθανασίου

Ηράκλειο: 19:00, Πλατεία Ελευθερίας

Καλαμάτα: 19:00, Κεντρική Πλατεία

Λάρισα: 19:00, Κεντρική Πλατεία

Χανιά: 19:00, Πλατεία Δημοτικής Αγοράς

Παρακαλώ περιμένετε...

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.