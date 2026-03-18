Της Δέσποινας Βλεπάκη

Η ανάρτηση του Χάρη Δούκα για μέτωπο κατά της συγκυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία στην οποία αναφέρεται και στον Μανώλη Χριστοδουλάκη άναψε φωτιές στα δημοσιογραφικά γραφεία με πολλούς να αναρωτιούνται αν αναθερμαίνονται οι σχέσεις του Δημάρχου Αθηναίων με τον υποστηρικτή του στις εσωκομματικές εκλογές Μανώλη Χριστοδουλάκη, με τις απαντήσεις να δίνονται λίγα λεπτά μετά με ανάρτηση του βουλευτή Ανατολική Αττικής που διαχώρισε τη θέση του και συνέστησε ψυχραιμία.

«Διάβασα τη σημερινή ανάρτηση του Μανώλη Χριστοδουλάκη. Με μεγάλη μου χαρά διαπιστώνω ότι το μέτωπό μας κατά της συγκυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία διευρύνεται.Στο Συνέδριο, όλοι μαζί, να πάρουμε τη σχετική απόφαση», ανήρτησε ο Χάρης Δούκας.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Δημάρχου Αθηναίων:

Συνεργάτες του Μανώλη Χριστοδουλάκη σημείωναν ότι εδώ και περίπου 20 μέρες ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής έχει δώσει στη δημοσιότητα την πολιτική του πλατφόρμα «Αλλαγή+», που περιλαμβάνει την οπτική του για την πολιτική στρατηγική του χώρου, όπου έχουν απαντηθεί όλα τα διλήμματα και έχουν μπει οι διαχωριστικές γραμμές για τη μη συγκυβέρνηση με τη ΝΔ.

Λίγα λεπτά μετά, ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής, με αιχμηρή ανάρτησή του στο Facebook, ζήτησε σοβαρότητα και ψυχραιμία και υπενθύμισε ότι όσα υποστηρίζει είναι η στάση του εδώ και χρόνια.

«Παιδιά, ψυχραιμία. Συνέδριο έχουμε, ας κρατήσουμε τη σοβαρότητά του.

Ο “εχθρός” είναι εκτός των τειχών, όχι εντός.

(Για να μην ξεχνιόμαστε… Αλλαγή+ για αυτά που υπηρετούμε στο ΠΑΣΟΚ, όχι τώρα — εδώ και χρόνια:

Η ανάρτηση του Μανώλη Χριστοδουλάκη:

Απόστολος Πάνας : Να σοβαρευτούν – Δεν έχουμε φοιτητικό συνδικαλισμό

Ο συνήθως ήπιων τόνων βουλευτής Απόστολος Πάνας, που μάλιστα στις τελευταίες εσωκομματικές εκλογές είχε στηρίξει τη συμμαχία Δούκα–Χριστοδουλάκη και τον δήμαρχο Αθηναίων για την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, άστραψε και βρόντηξε.

Ο βουλευτής Χαλκιδικής του ΠΑΣΟΚ, κληθείς να σχολιάσει τον «πόλεμο» ανακοινώσεων μέσω των social media των συντρόφων του Δούκα–Χριστοδουλάκη, σχολίασε ότι: «Κάποιοι πρέπει να σοβαρευτούν και να καταλάβουν ότι δεν έχουμε φοιτητικό συνδικαλισμό... Να σεβαστούν και εμάς που δεν είμαστε κορυφαία στελέχη, όπως αυτοί θεωρούν. Αυτό το παιχνιδάκι που υποβιβάζει μια μεγάλη παράταξη σε παιχνίδια νεολαιίστικων καταστάσεων... να κοπεί», δήλωσε ο Απόστολος Πάνας στο Action 24.

Άννα Διαμαντοπούλου: «Δεν είμαστε ΕΦΕΕ να βγαίνει κάθε παράταξη να λέει πόσους έχει»

Νωρίτερα, η υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ, Άννα Διαμαντοπούλου, δεν έκρυψε την ενόχλησή της για τις διαρροές των «στρατοπέδων» Δούκα, Γερουλάνου, Χριστοδουλάκη σχετικά με την επιρροή στους συνέδρους που εκλέχτηκαν στη διαδικασία της Κυριακής.

«Δεν είμαστε ΕΦΕΕ να βγαίνει κάθε παράταξη να λέει πόσους έχει. Δεν υπάρχουν παραταξιακά ψηφοδέλτια. Οι σύνεδροι είναι προσωπικότητες με ατομική ευθύνη και ατομική πολιτική ευθύνη. Όποιος θεωρεί ότι έχει ένα τσουβάλι και βάζει μέσα ανθρώπους, κάνει πολύ μεγάλο λάθος», τόνισε η Άννα Διαμαντοπούλου στο OPEN.

Πηγή: skai.gr

