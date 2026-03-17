Της Δέσποινας Βλεπάκη

Οι κάλπες για την εκλογή συνέδρων στο ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής έκλεισαν, η μάχη των συσχετισμών και του εντυπωσιασμού μόλις ξεκίνησε. Η μαζική συμμετοχή των μελών του κόμματος στη διαδικασία έφερε χαμόγελα στη Χαριλάου Τρικούπη, με κορυφαία στελέχη να τονίζουν ότι το ΠΑΣΟΚ επέστρεψε όπως και οι πολίτες στο δημοκρατικό τους σπίτι.

Οι 174.813 έκαναν την αρχή σημείωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, που απηύθυνε κάλεσμα στους προοδευτικούς πολίτες να στηρίξουν ΠΑΣΟΚ για την πολιτική αλλαγή, ενώ έστειλε και μήνυμα ενότητας του κόμματος.

Πηγές κοντά στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ αναφέρουν ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι ο αδιαφιλονίκητος νικητής στην εσωκομματική διαδικασία, καθώς κατέγραψε πρωτιά και στις 13 διοικητικές περιφέρειες και έχει επιρροή στο 65% συνέδρων.

Η μάχη της δεύτερης θέσης

Απο την άλλη μεριά, τα εσωκομματικά στρατόπεδα που διαμορφώνονται πανηγυρίζουν για επικράτηση στο Συνέδριο και καταγραφή δεύτερου πόλου. Τόσο από το περιβάλλον του Χάρη Δούκα, όσο και από του Παύλου Γερουλάνου αλλά και από την πλευρά του Μανώλη Χριστοδουλάκη το μήνυμα που εκπέμπεται είναι ότι κάθε μία από τις πλευρές έκοψε δεύτερη το νήμα μετά την αδιαφιλονίκητη επικράτηση του Νίκου Ανδρουλάκη.

Περιβάλλον Δούκα: Είμαστε δεύτερη δύναμη με 900 συνέδρους

Συνεργάτες του Δημάρχου Αθηναίων εξέφραζαν τη βαθιά ικανοποίησή τους για το αποτέλεσμα της κάλπης, που αποδεικνύει την σημαντική επιρροή των απόψεων και προτάσεών του στη βάση του ΠΑΣΟΚ.Η πλευρά του Χάρη Δούκα, σύμφωνα με το περιβάλλον του, εξέλεξε 750 συνέδρους που έχουν ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και τηλέφωνο.

Έχοντας τη συνολική πια εικόνα των αποτελεσμάτων, προκύπτει σαφώς ότι αναδεικνύεται σε δεύτερη δύναμη στο Συνέδριο. Σε αυτούς πρέπει να προστεθούν και τα αντίστοιχα μέλη της ΚΠΕ, δήμαρχοι και πρώην βουλευτές, γραμματείς και αναπληρωτές γραμματείς (του κλίματος του Χ. Δούκα), οπότε το συνολικό νούμερο φτάνει περίπου στους 900 συνέδρους.

Συνεργάτες του δημάρχου τονίζουν ότι ο Χάρης Δούκας θα φέρει το ψήφισμα για τη μη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία στο Συνέδριο.

«Το δίλημμα για το Συνέδριο είναι σαφές. Θα επιλέξει το ΠΑΣΟΚ να ηγηθεί ως κύρια δύναμη της Πολιτικής Αλλαγής με προοδευτικό πρόσημο ή θα αφήσει ανοιχτό ενδεχόμενο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία; Η απάντηση θα δοθεί στο Συνέδριο», σημειώνουν στελέχη πέριξ της Κοτζιά.

Περιβάλλον Παύλου Γερουλάνου: Οργανωτική έκπληξη, καθαρά δεύτερη δύναμη

Έμπειρα κομματικά στελέχη που πρόσκεινται στον Παύλο Γερουλάνο, κάνουν λόγο για οργανωτική εκπληξη που έφερε την επιρροή του βουλευτή στη δεύτερη θέση, παρότι το οργανωτικό επιτελείο κράτησε πολύ χαμηλούς τόνους προεκλογικά και απέφυγε τα μεγάλα λόγια - αλλά έκανε πολλή δουλειά στη βάση που απέδωσε.

Σημειώνουν μάλιστα ότι καταγράφηκε πρωτιά στην Αθήνα, πρωτιά και στη Θεσσαλονίκη, αλλά και ισχυρή παρουσία σε πολλές περιοχές της περιφέρειας, από την Αλεξανδρούπολη έως το Ηράκλειο. Ήτοι, εμφανίζει δυναμική πλέον και στην ύπαιθρο, όχι μόνο στα βασικά αστικά κέντρα.

Περιβάλλον Μανώλη Χριστοδουλάκη: Δεύτερος πόλος

Στελέχη της πράσινης παράταξης που στηρίζουν τον Μανώλη Χριστοδουλάκη, ο οποίος μπαίνει με φόρα στο Συνεδριο για να καταγράψει δυνάμεις, διαμηνύουν ότι αναδεικνύεται σε δεύτερο πόλο μετά τη δυναμική που κατέγραψε στην εσωκομματική κάλπη. Εκτιμούν ότι η πλευρά Χριστοδουλάκη έχει επιρροή σε 967 συνέδρους, ποσοστό 27% των εκλεγμένων για τη διαδικασία που θα διεξαχθεί στις 27-29 Μαρτίου.

Συνεδρίαση Ολομέλειας Επιτροπής Συμπαράταξης και Διεύρυνσης

Εν τω μεταξύ, στις 12 το μεσημέρι θα συνεδριάσει η Ολομέλεια της Επιτροπής Συμπαράταξης και Διεύρυνσης παρουσία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκου Ανδρουλάκη. Θα είναι μια ευκαιρία να βρεθούν όλοι μαζί και να ανταλλάξουν απόψεις μετά τα φάουλ με ανακοινώσεις στελεχών που δεν είχαν συμφωνήσει, όπως ο Βαγγέλης Κορακάκης, αλλά και τις αντιδρασεις που προκάλεσε η ανακοίνωση του πρύτανη Θεοδόση Πελεγρίνη.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.