Η Δημόσια Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση βρέθηκε στο επίκεντρο ημερίδας του υπουργείου Παιδειας που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα σήμερα, Δευτέρα.

«Χτίζουμε ένα δημόσιο σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης που δεν εγκλωβίζει, αλλά προσφέρει ίσες ευκαιρίες, περισσότερες επιλογές και προοπτική για το μέλλον, ανοίγοντας κι άλλα μονοπάτια μάθησης και προόδου για όλους», ανέφερε η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη.

Η υπουργός αναφέρθηκε στον πρόσφατα ψηφισθέντα νόμο για τις Ακαδημίες Επαγγελματικής Κατάρτισης, κάνοντας λόγο για «ένα νέο μοντέλο συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, που συνδέει ουσιαστικά την εκπαίδευση με την αγορά εργασίας» και συμπλήρωσε ότι συνέχεια έχουν τα νέα Πρότυπα Επαγγελματικά Λύκεια, με «ισχυρό δίκτυο διασύνδεσης με την παραγωγή και την αγορά εργασίας, με αξιολόγηση, σύγχρονο εξοπλισμό και πολιτικές διά βίου μάθησης που επιτρέπουν σε κάθε πολίτη να εξελίσσεται σε κάθε στάδιο της ζωής του».

Η κα. Ζαχαράκη σημείωσε ότι από το 2019 υλοποιείται ένα «ολοκληρωμένο σχέδιο αναβάθμισης της επαγγελματικής εκπαίδευσης» και επεσήμανε: «Η επαγγελματική εκπαίδευση δεν είναι πλέον δεύτερη επιλογή. Είναι η πρώτη ευκαιρία για δημιουργικότητα και αξιοπρεπή εργασία. Η γέφυρα που ενώνει τη γνώση με την πράξη και την εκπαίδευση με την ανάπτυξη. Η Ελλάδα που οραματιζόμαστε, δεν είναι μια χώρα που οι νέοι φεύγουν στο εξωτερικό για να προκόψουν, αλλά μια χώρα που φυλάσσει ως πολύτιμο «θησαυρό» τα παιδιά της, στηρίζοντας και επενδύοντας στο ταλέντο τους».

Από την πλευρά του, ο υφυπουργός Παιδείας, Κωνσταντίνος Βλάσης, αναφέρθηκε στη συμβολή των Ακαδημιών Επαγγελματικής Κατάρτισης, τονίζοντας:

«Το όραμά μας είναι η ΕΕΚ να αποτελέσει έναν πυλώνα συνειδητής εναλλακτικής επιλογής εκπαίδευσης-κατάρτισης για τους νέους και τις νέες της Πατρίδας μας, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης, της ενσωμάτωσης και της ανθεκτικότητας. Οι Ακαδημίες μπορούν να αποτελέσουν ένα σημαντικό εργαλείο στη φαρέτρα μας για τη συνολικότερη αναβάθμιση της ΕΕΚ, μπορούν να αποτελέσουν τον οδηγό για την επίτευξη της μέγιστης δυνατής διασύνδεσης με την αγορά εργασίας και τελικά να ανοίξουν το δρόμο για μια ουσιαστική αλλαγή νοοτροπίας, ενισχύοντας την ελκυστικότητά της και καθιστώντας την μια συνειδητή και ουσιαστική επιλογή αξίας για τους νέους και τις νέες της χώρας».

Η ημερίδα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με θέμα: «Η Δημόσια Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση στη Νέα Εποχή», στο πλαίσιο της δράσης «Αναβάθμιση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης», πραγματοποιήθηκε με στόχο να παρουσιαστούν οι μεταρρυθμίσεις, οι επενδύσεις και οι δράσεις που υλοποιούνται για την ενίσχυση της Δημόσιας ΕΕΚ, να αναδειχθεί η στρατηγική της σύνδεση με την αγορά εργασίας και να προβληθεί το όραμα του Υπουργείου για ένα σύγχρονο, αποτελεσματικό και ελκυστικό σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης.

Σε αυτήν συμμετείχαν, εκπρόσωποι της εκπαιδευτικής κοινότητας, κοινωνικοί εταίροι, στελέχη της δημόσιας διοίκησης, αλλά και σπουδαστές.

Η Γενική Γραμματέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, Όλγα Καφετζοπούλου στην ομιλία της, αναφέρθηκε στις μεταρρυθμίσεις που έχουν επιτευχθεί από το 2020 έως σήμερα, στις προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει η πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΘΑ, καθώς και στις αξίες, τις αρχές και τους στόχους της νέας στρατηγικής για την ΕΕΚ & ΔΒΜ. Τόνισε, δε, ότι το σύστημα ΕΕΚ & ΔΒΜ θα πρέπει να είναι ανοικτό, ποιοτικό και σύγχρονο, να προσφέρει ίσες ευκαιρίες, να καλλιεργεί δεξιότητες ζωής και προσόντα εργασίας και να ενισχύει τη βιωσιμότητα, την καινοτομία και την κοινωνική συνοχή.

Επιπλέον, ο Προϊστάμενος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΑΙΘΑ, Παύλος Πασχάλης ανέλυσε τις δράσεις που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης, παρουσιάζοντας την πρόοδο των έργων που αφορούν την αναβάθμιση του εργαστηριακού εξοπλισμού, την ενίσχυση της μαθητείας και την προώθηση των πράσινων και ψηφιακών δεξιοτήτων.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκέντρωσαν οι δύο θεματικές ενότητες της ημερίδας.

Η πρώτη, με τίτλο «Η ΕΕΚ σήμερα: Επιλογή αξίας - Ταυτότητα, δεξιότητες και προοπτική», επικεντρώθηκε στη συμβολή της ΕΕΚ στην απασχολησιμότητα των νέων και στη σύνδεσή της με την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη. Οι ομιλητές παρουσίασαν την επιστημονική μεθοδολογία ανάπτυξης των Οδηγών Κατάρτισης από τους κοινωνικούς εταίρους, συμπληρωματικές καλές πρακτικές.

Η δεύτερη ενότητα, «Πράσινες και Ψηφιακές Δεξιότητες - Η νέα κατεύθυνση της ΕΕΚ», επικεντρώθηκε στην προσαρμογή της επαγγελματικής εκπαίδευσης στις προκλήσεις της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης. Παρουσιάστηκαν νέες ειδικότητες και προγράμματα κατάρτισης στις Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ), καθώς και οι εμπειρίες Ελλήνων καταρτιζομένων και εμπειρογνωμόνων που συμμετείχαν στο EuroSkills Herning 2025, αποδεικνύοντας ότι η ελληνική ΕΕΚ αποκτά πλέον διεθνή παρουσία και κύρος.

Στο κλείσιμο της εκδήλωσης, οι ομιλητές υπογράμμισαν ότι η Δημόσια Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση δεν είναι πια μια εναλλακτική επιλογή, αλλά ένας δρόμος εξέλιξης, προόδου και κοινωνικής συμμετοχής. Η επένδυση στις δεξιότητες και στις νέες μορφές μάθησης αποτελεί επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο της χώρας και στο μέλλον της εργασίας.

Η ημερίδα ολοκληρώθηκε με συζήτηση και δικτύωση ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς, φορείς και σπουδαστές, επιβεβαιώνοντας τη βούληση για συνέργειες και κοινή προσπάθεια στη διαμόρφωση μιας σύγχρονης, ανοιχτής και ποιοτικής Δημόσιας ΕΕΚ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

