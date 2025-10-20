Στον υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια παρέπεμψε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, όπως ο ίδιος ανέφερε, κληθείς να σχολιάσει τι προτίθεται να κάνει η κυβέρνηση για τη φύλαξη του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη, ύστερα και από τις χθεσινές εκδηλώσεις των συγγενών των νεκρών των Τεμπών και αλληλέγγυων.

Όπως είπε, το ερώτημα είναι σωστό και θα απευθυνθείτε στον αρμόδιο από αύριο υπουργό. «Από αύριο ο αρμόδιος υπουργός θα είναι ο κ. Δένδιας ως υπουργός Εθνικής Άμυνας. Άρα αφού ψηφιστεί η τροπολογία και πάρει ΦΕΚ, στην επόμενη συνέντευξη που θα πάρετε από τον κ. Δένδια, ρωτήστε τι σκοπεύει το υπουργείο Άμυνας να κάνει με το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη», ανέφερε μιλώντας στο Action 24.

«Το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη είναι μνημείο που πρέπει να ενώνει όλους τους Έλληνες και να είναι ένα σύμβολο έθνους ή πρέπει να γίνει ένας χώρος όπου ο καθένας που αισθάνεται ότι έχει ένα δίκαιο και μια διαμαρτυρία, θα μπορεί να το χρησιμοποιεί για τους δικούς του προσωπικούς πολιτικούς σκοπούς ή το πένθος του ή τη στενοχώρια του ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό είναι το ερώτημα που πρέπει να κάνουμε εδώ», σημείωσε στη συνέχεια ο υπουργός.

Και συνέχισε λέγοντας:

«Δεν ξέρω κανένα κράτος στον κόσμο που κάποια μερίδα να ιδιοποιείται ένα εθνικό σύμβολο. Στον πλανήτη που ζούμε δεν το έχω ξαναδεί. Νεκρούς, δυστυχήματα, πένθος έχουν όλοι οι λαοί του κόσμου. Υπάρχει μια ανθρώπινη κοινωνία που να μην πενθεί για κάτι; Έχετε δει σε άλλο κράτος του κόσμου ένα μνημείο για το όλον να το ιδιοποιούνται κάποιοι; Το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη έχει μια ιερότητα: συμβολίζει τους νεκρούς που έπεσαν υπέρ πατρίδος σε δύσκολες στιγμές αυτού του έθνους. Εάν αύριο όποιος έχει μια διαμαρτυρία πηγαίνει και τη γράφει εκεί, θα έχει τελευτήσει τον βίο του το μνημείο. Για να παραμείνει το μνημείο αυτό που είναι, πρέπει να το σεβόμαστε».

Πηγή: skai.gr

