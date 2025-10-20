Βουλή: Κατατέθηκε η τροπολογία για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη

Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη και αύριο θα τεθεί προς ψήφιση.

Σύμφωνα με το κείμενο της τροπολογίας, η ευθύνη για τη συντήρηση, τη φροντίδα και την ανάδειξη του Μνημείου και του χώρου, είτε με ίδια μέσα, είτε μέσω ανάθεσης σχετικών συμβάσεων, αναλαμβάνει το υπουργείο Εθνική Άμυνα.

Για την τήρηση της δημόσιας τάξης στο σημείο, την ευθύνη θα έχει η Ελληνική Αστυνομία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.