Βουλή: Κατατέθηκε η τροπολογία για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη

Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη και αύριο θα τεθεί προς ψήφιση.
Σύμφωνα με το κείμενο της τροπολογίας, η ευθύνη για τη συντήρηση, τη φροντίδα και την ανάδειξη του Μνημείου και του χώρου, είτε με ίδια μέσα, είτε μέσω ανάθεσης σχετικών συμβάσεων, αναλαμβάνει το υπουργείο Εθνική Άμυνα.
Για την τήρηση της δημόσιας τάξης στο σημείο, την ευθύνη θα έχει η Ελληνική Αστυνομία.
Πηγή: skai.gr
- Γ. Παπανδρέου: Η εκλογή του Ερχιουρμάν αντικατοπτρίζει τη βούληση για μια δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού
- Μητσοτάκης: «Οι μελλοντικές απειλές μπορεί να μην έρθουν από Ανατολάς, αλλά από Νότο»
- Αυστηρή δήλωση Γεραπετρίτη στον Φιντάν: «Εκτός συζήτησης θέματα κυριαρχίας, οριοθέτηση ΑΟΖ η μόνη διαφορά»
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.