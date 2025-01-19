Από Δευτέρα η μείωση των προμηθειών στις τράπεζες - Το viral βίντεο του Κωστή Χατζηδάκη στo Tik Tok

Με ένα χιουμοριστικό βίντεο στο TikTok, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης επιλέγει να αποδομήσει όσους κατηγορούν την κυβέρνηση πως δεν δίνει δήθεν «ούτε τ' αγγέλου της νερό».

Αφού πρώτα αναφέρει τα δύο βασικά επιτεύγματα της κυβέρνησης, τη σημαντική μείωση της ανεργίας και την αύξηση κατ' επανάληψη του κατώτατου μισθού, επισημαίνει ότι από αύριο, Δευτέρα 20 Ιανουαρίου μειώνονται ή μηδενίζονται οι χρεώσεις σε 6 βασικές τραπεζικές συναλλαγές, μετά την πρόσφατη νομοθετική παρέμβαση της κυβέρνησης.

«Θέλουμε υγιείς τράπεζες, αλλά οι τράπεζες έβγαζαν από τη μύγα ξίγκι. Επομένως, από αύριο το πρωί, όσοι κάνετε τραπεζικές συναλλαγές θα δείτε μία καινούρια, πολύ πιοο θετική πραγματικότητα», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Ο Κ. Χατζηδάκης επισημαίνει πως η πρωτοβουλία αυτή ήταν υποχρέωση της κυβέρνησης απέναντι στους πολίτες και τώρα γίνεται πράξη.

