«Το 2025 έχει ξεκινήσει δυναμικά, με πολλές πρωτοβουλίες και εξελίξεις» υπογράμμισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στoν καθιερωμένο εβδομαδιαίο απολογισμό του κυβερνητικού έργου. Στην μακροσκελή του ανάρτηση ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στο πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙ», στις πρωτοβουλίες που έχει πάρει σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τα θέματα ενέργειας, στην υπηρεσία «tap2ride», των ανέπαφων πληρωμών στα Μέσα Μαζική Μεταφοράς αλλά και στο νέο πρόγραμμα για τη δημιουργία επιπλέον 20.000 θέσεων σε βρεφονηπιακούς σταθμούς και κέντρα φροντίδας πρώιμης παιδικής ηλικίας.

Αναλυτικά, η ανάρτηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη:

«Καλή σας ημέρα! Το 2025 έχει ξεκινήσει δυναμικά, με πολλές πρωτοβουλίες και εξελίξεις, τις οποίες θα μοιραστώ μαζί σας στη σημερινή ανασκόπηση. Να σας προειδοποιήσω από την αρχή: πρόκειται για μια αναλυτική -ίσως και μακροσκελή- ανασκόπηση, αλλά υπόσχομαι ότι αξίζει την προσοχή σας!

Ξεκινώ αμέσως με το νέο πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙ», ύψους 2 δισ. ευρώ, μέσω του οποίου 20.000 πολίτες από 25 έως 50 ετών μπορούν να αποκτήσουν τη δική τους πρώτη κατοικία με φθηνό δάνειο. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση μέσω του gov.gr -η ειδική πλατφόρμα άνοιξε την Τετάρτη- και με την ίδια αίτηση να απευθύνονται στις τράπεζες. Ήδη έχουν καταχωριστεί 42.359 αιτήματα που δείχνει προφανώς την ανάγκη που υπάρχει αλλά και την ελκυστικότητα του προγράμματος.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα του συγκεκριμένου προγράμματος; Το δάνειο καλύπτει έως το 90% της αξίας του ακινήτου, όπως αυτή αναγράφεται στο συμβόλαιο αγοράς, ενώ τυχόν υπολειπόμενο τίμημα θα καλύπτεται από τον αγοραστή. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι αν η αξία του ακινήτου είναι 200.000 ευρώ, το μέγιστο ποσό δανείου θα είναι 180.000 ευρώ (90% της αξίας). Το ανώτατο ποσό δανείου που χορηγείται είναι 190.000 ευρώ, όμως σε κάθε περίπτωση το 50% θα έχει μηδενικό επιτόκιο ενώ το υπόλοιπο 50% επιβαρύνεται με επιτόκιο που δεν ξεπερνά τα ισχύοντα όρια των στεγαστικών δανείων. Για το «Σπίτι μου ΙΙ» έχουμε διευρύνει τα εισοδηματικά όρια σε όλες τις κατηγορίες των δικαιούχων, ενώ για ειδικές κατηγορίες πολιτών (τρίτεκνους, πολύτεκνους και οικογένειες με δύο παιδιά στους Δήμους Ορεστιάδας, Σουφλίου, Διδυμοτείχου της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου) θα επιδοτείται κατά 50% και το ποσό των τόκων στο τμήμα του τραπεζικού δανείου που θα έχει επιτόκιο. Με το νέο πρόγραμμα συνεχίζεται ακόμη πιο δυναμικά η στεγαστική πολιτική για προσιτή κατοικία που υλοποιούμε τα τελευταία 5,5 χρόνια, με συνολικούς πόρους σχεδόν 6,5 δισ. Από το «Σπίτι μου Ι» ήδη 7.608 συμπολίτες μας έχουν αγοράσει το νέο τους σπίτι, 7.681 έχουν συνάψει σύμβαση με την τράπεζα και 9.002 έχουν υπαχθεί στο πρόγραμμα.

Σε ένα άλλο πρόγραμμα τώρα, το «Εξοικονομώ 2025», οι αιτήσεις έχουν ήδη ξεπεράσει τις 31.000. Από τη Δευτέρα ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων και για το πρόγραμμα «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα» ύψους 223,2 εκ. ευρώ, από τα οποία τα 44,6 εκ. ευρώ κατευθύνονται σε ενεργειακά ευάλωτα νοικοκυριά (οικογένειες με ΑμεΑ, πολύτεκνες οικογένειες, νοικοκυριά χαμηλών εισοδημάτων καθώς και πληγέντες από φυσικές καταστροφές). Πάνω από 100.000 συμπολίτες μας έχουν τη δυνατότητα να μειώσουν τις ενεργειακές τους δαπάνες, ενισχύοντας και την εθνική προσπάθεια για την πράσινη μετάβαση. Το ενδιαφέρον και γι’ αυτό το πρόγραμμα αποδεικνύεται ιδιαίτερα έντονο, καθώς οι αιτήσεις έχουν ήδη ξεπεράσει τις 35.500.

Την εβδομάδα που πέρασε έστειλα νέα επιστολή στην Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για τα θέματα ενέργειας. Η αφορμή της επιστολής ήταν το ράλι στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας που επηρέασε τις περισσότερες χώρες της ΕΕ το δεύτερο μισό του 2024, με αποτέλεσμα η μεσοσταθμική τιμή της χονδρικής στην Ευρώπη να είναι σημαντικά υψηλότερη σε σχέση με το 2019. Είναι μια ένδειξη ότι χρειάζονται γενναίες τομές στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρικής ενέργειας προκειμένου να διασφαλίσουμε αυτό που αναδεικνύει και η έκθεση Ντράγκι: την ανταγωνιστικότητα και την ενεργειακή αυτάρκεια της ευρωπαϊκής οικονομίας. Με αφορμή τη νέα θητεία της Κομισιόν, καταθέσαμε συγκεκριμένες προτάσεις ώστε η πρόοδος που πετυχαίνουμε στις ΑΠΕ να φανεί άμεσα και στους λογαριασμούς του ρεύματος και είμαι αισιόδοξος ότι οι ελληνικές θέσεις θα αποτελέσουν ξανά οδηγό για ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες.

Στη χώρα μας, τα τιμολόγια ρεύματος για τα νοικοκυριά έχουν σταθεροποιηθεί. Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο δείκτης τιμών παρέμεινε ο ίδιος μεταξύ 2023 και 2024, ενώ η σωρευτική αύξηση των τελικών λιανικών τιμών για τους καταναλωτές σε σχέση με το 2019 είναι χαμηλότερη στην Ελλάδα από την υπόλοιπη ΕΕ κατά 10 μονάδες. Αυτό αποδεικνύει και την επιτυχία των «χρωματιστών» τιμολογίων που έχουν εντείνει τον ανταγωνισμό και διευκολύνουν την σύγκριση τιμών μεταξύ των παρόχων. Σας παροτρύνω να περιηγηθείτε στην εξαιρετικά χρηστική και φιλική στους καταναλωτές ιστοσελίδα της ΡΑΑΕΥ, https://invoices.rae.gr/, όπου μπορείτε να συγκρίνετε εύκολα τις τιμές κάθε παρόχου και να εντοπίσετε τις καλύτερες προσφορές που μπορούν να σας εξασφαλίσουν μεταξύ άλλων πολύ ανταγωνιστικά τιμολόγια.

Επόμενο θέμα, η νέα σύγχρονη υπηρεσία «tap2ride», δηλαδή των ανέπαφων πληρωμών στα Μέσα Μαζική Μεταφοράς της πρωτεύουσας (λεωφορεία, τρόλεϊ, μετρό και τραμ) που εντάσσει την Αθήνα στον κατάλογο των ευρωπαϊκών μητροπολιτικών φορέων με πρακτικές «έξυπνων» πόλεων. Πλέον, οι επιβάτες μπορούν να χρησιμοποιούν τραπεζική κάρτα –σε φυσική μορφή, στο κινητό ή στο smartwatch τους– ως εισιτήριο σε λεωφορεία, τρόλεϊ, μετρό και τραμ, έχοντας παράλληλα και οικονομικό όφελος. Τι εννοώ: Στο τέλος κάθε ημέρας θα χρεώνεται με ποσό που θα αντιστοιχεί στις διαδρομές που θα έχει κάνει, αλλά με βάση το φθηνότερο διαθέσιμο οικονομικό πακέτο του ΟΑΣΑ. Ο επιβάτης δεν θα χρειάζεται να σταθεί στο μηχάνημα για να εκδώσει εισιτήριο, ούτε να αναζητήσει σημεία πώλησης εισιτηρίου ή να γνωρίζει τα διαθέσιμα προϊόντα μετακίνησης για να επιλέξει το κατάλληλο. Θα χρεώνεται, ξαναλέω, με το φθηνότερο κόμιστρο.

Οι ανέπαφες πληρωμές είχαν ξεκινήσει πιλοτικά τον περασμένο Απρίλιο στις γραμμές των λεωφορείων του Αεροδρομίου και μέχρι σήμερα τις είχαν επιλέξει περισσότεροι από 90.000 επιβάτες. Η νέα υπηρεσία αποτελεί μέρος του συνολικού σχεδιασμού που εφαρμόζουμε για την αναβάθμιση των δημοσίων μεταφορών και τη βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη. Θυμίζω ότι ήδη εκτελούν δρομολόγια 278 νέα λεωφορεία, αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, επιπλέον 127 νέα λεωφορεία βρίσκονται στο αμαξοστάσιο της ΟΣΥ και προχωρούν οι διαδικασίες για τη δρομολόγησή τους. Ο στόχος μας είναι, έως το τέλος του φετινού καλοκαιριού, να κυκλοφορούν συνολικά 950 νέα οχήματα, αναβαθμίζοντας ουσιαστικά τη μετακίνηση στην πόλη. Παράλληλα, στη Γραμμή 1 του Μετρό γίνεται ανάταξη 14 συρμών και αναβάθμιση άλλων 9, ώστε αρκετοί από αυτούς να μπουν σε κυκλοφορία εντός του 2025. Παρεμβάσεις θα γίνουν και για τις Γραμμές 2 και 3 του Μετρό, ενώ στη γραμμή 4 οι μετροπόντικες θα έχουν ολοκληρώσει τις εργασίες τους το 2026.

Συνεχίζω με το νέο πρόγραμμα ύψους 70 εκ. ευρώ για τη δημιουργία επιπλέον 20.000 θέσεων σε βρεφονηπιακούς σταθμούς και κέντρα φροντίδας πρώιμης παιδικής ηλικίας για βρέφη και νήπια από 2 μηνών έως 2,5 ετών. Και εδώ οι πόροι προέρχονται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, αναδεικνύοντας την κοινωνική διάσταση του σχεδίου μας που καταρρίπτει τις άδικες και εκτός πραγματικότητας επιθέσεις της αντιπολίτευσης ότι αφορά τους λίγους και τους έχοντες. Το πρόγραμμα απευθύνεται στους Δήμους αλλά και σε ιδιοκτήτες βρεφικών, παιδικών σταθμών και νηπιαγωγείων, προκειμένου να αυξήσουν τις θέσεις στους υπάρχοντες δημοτικούς σταθμούς ή να δημιουργήσουν νέες. Είναι άλλη μια παρέμβαση για να διευκολύνουμε την καθημερινότητα των εργαζόμενων γονέων. Φέτος, να επισημάνω, ο προϋπολογισμός για τα vouchers αυξήθηκε, προσεγγίζοντας τα 380 εκ. ευρώ!

Μεριμνούμε για όλα τα παιδιά και ιδίως για τα παιδιά με αναπηρία. Στο πλαίσιο αυτό, αυξάνουμε τη μηνιαία αποζημίωση στους επαγγελματίες ανάδοχους που φροντίζουν παιδιά με αναπηρία, από 1.561 ευρώ σε 1.850 ευρώ. Επιπλέον, για πρώτη φορά, ανάδοχοι γονείς θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν ειδική επιμόρφωση, σε συνεργασία με δημόσια Πανεπιστήμια, όπως είναι το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις αυξημένες ανάγκες που έχει η φροντίδα παιδιών με αναπηρία. Είναι άλλο ένα πρόγραμμα της Εθνικής Στρατηγικής μας για τα Δικαιώματα των ΑμεΑ που συμβάλλει στην άρση των εμποδίων για την κοινωνική τους ένταξη, προσφέροντάς τους ένα σταθερό και ασφαλές οικογενειακό περιβάλλον. Θέλουμε, και γι’ αυτό εργαζόμαστε, «Μία Ελλάδα με όλους, για όλους».

Να έρθω τώρα στα μέτρα για τη βελτίωση της εφημέρευσης στα νοσοκομεία της Αττικής και τις νέες πρωτοβουλίες του Υπουργείου Υγείας. Οι παρεμβάσεις έχουν στόχο να μειωθεί όσο είναι δυνατόν ο χρόνος αναμονής των πολιτών και να μην υπερβαίνει το 5ωρο. Σήμερα, οι χρόνοι αναμονής σε ορισμένες περιπτώσεις είναι ιδιαίτερα μεγάλοι, κάτι που δημιουργεί ταλαιπωρία στους ασθενείς και φυσικά δεν είναι αποδεκτό. Τι κάνουμε, λοιπόν; Ενισχύουμε τα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών με περισσότερο προσωπικό, βελτιώνουμε τις κτηριακές υποδομές και τον εξοπλισμό τους και αξιοποιούμε την τεχνολογία για να γίνουμε πιο αποτελεσματικοί. Με το νέο ψηφιακό σύστημα ιχνηλάτησης, θα μπορούμε να παρακολουθούμε τους χρόνους αναμονής των ασθενών και να επεμβαίνουμε άμεσα όπου χρειάζεται. Επιπλέον, οι εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού θα βρίσκονται στα ΤΕΠ, βοηθώντας στην καλύτερη οργάνωση και εξυπηρέτηση των πολιτών. Όμως κάνουμε και κάτι ακόμα: εντάσσουμε επιλεγμένα Κέντρα Υγείας στη μάχη των εφημεριών, ώστε να λειτουργούν υποστηρικτικά στα νοσοκομεία. Παράλληλα, τα ενισχύουμε με πρόσθετο προσωπικό -πλέον των προσλήψεων του μόνιμου προσωπικού- για την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Με αυτόν τον τρόπο, διευκολύνεται η πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας και μειώνεται η πίεση στα νοσοκομεία. Στόχος μας είναι ένα σύστημα υγείας που σέβεται τον άνθρωπο, δίνοντας έμφαση στην άμεση και ποιοτική φροντίδα.

Και ακόμη κάτι που αφορά αυτή τη φορά την ψυχική υγεία. Από την 1η Φεβρουαρίου τίθεται σε λειτουργία το Εθνικό Δίκτυο Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας, με 7 περιφερειακά δίκτυα που αντιστοιχούν στις Υγειονομικές Περιφέρειες της χώρας. Μία από τις αλλαγές που θα συνοδεύσουν τη λειτουργία τους είναι ότι, όταν ένας πάσχων χρειάζεται υποχρεωτική νοσηλεία βάσει εισαγγελικής εντολής, η εντολή θα ζητά να νοσηλευτεί όσο γίνεται πιο κοντά στον τόπο κατοικίας του, περιορίζοντας έτσι την ταλαιπωρία και τα έξοδα για τους οικείους του.

Περνώ στο όντως σοβαρό ζήτημα που ανέκυψε με τις αδικαιολόγητα μεγάλες αυξήσεις στα ασφάλιστρα των μακροχρόνιων συμβάσεων υγείας. Είχαμε δεσμευτεί ότι θα υπάρχει κυβερνητική παρέμβαση και έτσι έγινε. Μετά την τοποθέτηση της κυβέρνησης, οι ασφαλιστικές εταιρίες προχώρησαν σε οικειοθελείς εκπτώσεις της τάξης του 50% για τα μακροχρόνια συμβόλαια του 2025, αναγνωρίζοντας ότι χρειάζεται να δούμε ξανά με προσοχή τους παράγοντες που διαμορφώνουν τις τιμές των ασφαλίστρων, ώστε τόσο η ιδιωτική αγορά υγείας όσο και η ασφαλιστική αγορά να λειτουργούν με ανταγωνισμό και χωρίς αθέμιτες πρακτικές. Την Πέμπτη ο Υπουργός Ανάπτυξης κατέθεσε στη Βουλή τροπολογία που θεσπίζει μεγαλύτερη διαφάνεια στις χρεώσεις και στους δύο κλάδους, αλλά και έναν νέο, πιο σύνθετο δείκτη, που θα καταγράφει από το 2026 με πιο αντικειμενικό τρόπο τις τάσεις της αγοράς. Επαναλαμβάνω σε όσους δεν το έχουν καταλάβει: η Ελλάδα δεν είναι μπανανία. Ο ανταγωνισμός πρέπει να λειτουργεί όπως σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα. Όσο για το ΠΑΣΟΚ που επιμένει να ασκεί ανεύθυνη αντιπολίτευση, να πω ότι οι λύσεις που προτείνει σε θέματα που αναδεικνύει, όπως σε αυτό των τραπεζών ή και τώρα των ασφαλιστικών εταιριών, είναι ανεφάρμοστες και εκτός κοινοτικού πλαισίου. Ο λαϊκισμός άλλωστε φημίζεται για το ότι μπορεί να θέτει εύλογα ερωτήματα, αλλά δεν τα πάει και τόσο καλά όταν καλείται να δώσει εφαρμόσιμες λύσεις.

Η ατιμωρησία των επίορκων δημοσίων υπαλλήλων είναι μια διαχρονική παθογένεια που υπονομεύει την εμπιστοσύνη των πολιτών στο Δημόσιο. Δικαίως αγανακτούν, όταν οι διαδικασίες στα πειθαρχικά συμβούλια διαρκούν από 3 έως 7 χρόνια, ακόμη και για σοβαρές υποθέσεις, ενώ συχνά καταλήγουν σε ποινές «χάδι». Το θέμα αυτό με είχε απασχολήσει και πριν από μια δεκαετία και κάτι, όταν ήμουν Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Τότε, για πρώτη φορά είχαμε καταγράψει όλα τα εκκρεμή πειθαρχικά περιστατικά. Όμως η αλήθεια είναι ότι παρά την πρόοδο που έχει συντελεστεί, σήμερα έχουμε παραπάνω από δυόμισι χιλιάδες υποθέσεις, οι οποίες εξακολουθούν να λιμνάζουν σε 92 πειθαρχικά συμβούλια, στις μισές μάλιστα ακόμα δεν έχει ξεκινήσει η ανακριτική διαδικασία, δεν έχει οριστεί εισηγητής και πολλές φορές ο χρόνος ολοκλήρωσης των διαδικασιών μπορεί να ξεπερνά και τα πέντε χρόνια.

Προχωράμε, λοιπόν, σε αναθεώρηση του τρόπου λειτουργίας των πειθαρχικών συμβουλίων του δημοσίου: στο εξής, θα λειτουργούν ολιγομελή πειθαρχικά συμβούλια με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση με τα ζητήματα αυτά, τα οποία θα στελεχώνονται αποκλειστικά και μόνο από στελέχη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και όχι από τους ίδιους τους υπάλληλους. Δημιουργείται κεντρικό ψηφιακό μητρώο ιχνηλάτησης της έναρξης και της λήξης κάθε υπόθεσης ώστε να παρακολουθείται η διάρκεια της εξέλιξης και κατάληξής της, θέτουμε καταληκτικά όρια για την έκδοση των σχετικών αποφάσεων, με στόχο οι διαδικασίες να ολοκληρώνονται σε 3 μήνες. Ενώ ταυτόχρονα αφαιρούνται περιττά στάδια στη διαδικασία και αυστηροποιούνται οι κυρώσεις. Θέλουμε το Δημόσιο να λειτουργεί με διαφάνεια και λογοδοσία, ανταμείβοντας τους καλούς δημόσιους υπαλλήλους, αλλά επιβάλλοντας δίκαιες και ουσιαστικές κυρώσεις για τους λίγους που καταπατούν τον όρκο τους.

Είχα αναφερθεί την προηγούμενη Κυριακή στις αυστηρότερες ρυθμίσεις του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας για τους παραβάτες οδηγούς στους οποίους θα επιβάλλονται ποινές αντίστοιχες με τη σοβαρότητα κάθε παράβασης που επίσης κατηγοριοποιούνται ανάλογα με την επικινδυνότητά τους. Οι ποινές μάλιστα θα κλιμακώνονται για όσους υποπίπτουν συχνά σε παραβάσεις και πλέον, επικεντρώνονται στον οδηγό. Το πρόσφατο θανατηφόρο τροχαίο στην Κρήτη με δράστη έναν άνδρα υπό την επήρεια αλκοόλ και θύμα τον 22χρονο Παναγιώτη, δεν είναι απλά μια ακόμη τραγική απώλεια. Είναι μια κραυγαλέα υπενθύμιση της οδικής βαρβαρότητας που κυριαρχεί στους δρόμους μας και του κατεπείγοντος για αλλαγή νοοτροπίας και αυστηρότερη τήρηση των κανόνων. Δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια σε ασυνείδητους οδηγούς που οδηγούν μεθυσμένοι, παραβιάζουν τα όρια ταχύτητας ή αδιαφορούν για την ασφάλεια των άλλων. Αυτή η συμπεριφορά σκοτώνει. Όμως οι ευθύνες δεν σταματούν εκεί. Αφορούν και τα αστυνομικά όργανα, που πρέπει να επιδεικνύουν συνέπεια και αυστηρότητα, αλλά και τις αστυνομικές διοικήσεις, που έχουν την τελική ευθύνη για το πώς λειτουργούν οι υπηρεσίες τους. Γι’ αυτό ζήτησα να αλλάξουν οι επικεφαλής της αστυνομικής διεύθυνσης Χανίων. Είμαι κατηγορηματικός σε αυτό: δρόμοι ασφαλείς για όλους δεν είναι πολυτέλεια. Είναι υποχρέωση.

Κλείνω τη σημερινή ανασκόπηση με δύο σημαντικές διακρίσεις για την Ελλάδα. Η πρώτη αφορά τις δορυφορικές επικοινωνίες και την επιλογή της χώρας μας για την εγκατάσταση του προγράμματος ασφαλών δορυφορικών τηλεπικοινωνιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, GOVSATCOM. Με απόφαση της Προέδρου της ΕΕ, η Ελλάδα μαζί με τη Γερμανία αναλαμβάνουν κεντρικό ρόλο στην υλοποίηση αυτής της κρίσιμης υποδομής ασφαλείας μέχρι το 2051. Τι θα κάνει αυτό το πρόγραμμα; Στην ουσία θα εξασφαλίζει ασφαλείς δορυφορικές επικοινωνίες για την προστασία κρίσιμων υπηρεσιών από εξωτερικές απειλές. Είναι μια μεγάλη επιτυχία για τη χώρα μας που ενισχύει τη γεωπολιτική θέση της πατρίδας μας, αναδεικνύοντάς την σε κομβικό παίκτη στην αρχιτεκτονική ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ταυτόχρονα, είναι ένα έργο που αναμένεται να προσελκύσει σημαντικές επενδύσεις και εξειδικευμένο προσωπικό στον τομέα της διαστημικής τεχνολογίας, ενισχύοντας και το εγχώριο οικοσύστημα καινοτομίας.

Η δεύτερη σημαντική διάκριση αφορά τον χώρο του πολιτισμού και συγκεκριμένα 39α Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου το 2027 τα οποία θα φιλοξενηθούν στην Αθήνα! Είναι η πρώτη φορά που η κορυφαία εκδήλωση του Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου θα διεξαχθεί σε πόλη της νοτιοανατολικής Ευρώπης και γι’ αυτό αξίζουν πολλά μπράβο στο Υπουργείο Πολιτισμού και το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας - Creative Greece που εργάστηκαν σκληρά γι’ αυτόν τον σκοπό. Η τελετή απονομής θα πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, με την παρουσία 1.300 διεθνών καλεσμένων, μελών της Ακαδημίας, εκπροσώπων της ευρωπαϊκής κινηματογραφικής κοινότητας και διεθνών ΜΜΕ. Παράλληλα, σε όλη την πόλη θα διοργανωθούν εκδηλώσεις αφιερωμένες στη μεγάλη γιορτή του Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου, τιμώντας την τέχνη, τη δημιουργικότητα, το ταλέντο και το πνεύμα καινοτομίας των καλλιτεχνών από όλη την Ευρώπη.

Ήταν πράγματι μια μεγάλη ανασκόπηση! Κλείνω εδώ, αφού σας ευχαριστήσω για τον χρόνο σας. Καλή Κυριακή!

