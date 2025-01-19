Θεοδωρικάκος: Στηρίζουμε εμπράκτως την περιφέρεια και τις παραμεθόριες περιοχές

«Οι πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας γνωρίζουν ότι πολιτική της κυβέρνησής μας είναι η στήριξη της ελληνικής περιφέρειας, η μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων, η στήριξη ιδιαίτερα στους νέους ανθρώπους που ζουν εδώ στη Β. Ελλάδα, στη Μακεδονία και στις παραμεθόριες περιοχές» τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, στα εγκαίνια του νέου κτηρίου του Οικονομικού Επιμελητηρίου στην Κοζάνη.

«Θέλουμε οι νέοι να μείνουν εδώ, να εργαστούν στον τόπο τους σε καλές δουλειές, αξιοπρεπείς και καλοπληρωμένες και να δημιουργήσουν εδώ τις οικογένειές τους. Αυτός είναι ο κοινός μας στόχος» συμπλήρωσε και αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες του υπουργείου Ανάπτυξης και της κυβέρνησης συνολικά για την περιοχή. Από το πρόγραμμα της δίκαιης μετάβασης είναι σε εξέλιξη 42 μεγάλα δημόσια έργα με 410 εκατ. ευρώ προϋπολογισμό, ενώ έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα 515 επενδύσεις για μικρές επιχειρήσεις με 30 εκατ. ευρώ συνολικό προϋπολογισμό, που δημιουργούν 1.000 θέσεις εργασίας και 68 μεγαλύτερες επενδύσεις με προϋπολογισμό 190 εκατ. ευρώ, που δημιουργούν 1.210 θέσεις εργασίας στην Περιφέρεια Δ. Μακεδονίας.

Και τους επόμενους μήνες το υπουργείο Ανάπτυξης θα ξεκινήσει τρία καθεστώτα του αναπτυξιακού νόμου, που αφορούν και τη Δ. Μακεδονία. Ένα ξεχωριστό καθεστώς με 150 εκατ. ευρώ που αφορά όλες τις παραμεθόριες περιοχές, ένα ακόμα 150 εκατ. ευρώ για μεγάλες επενδύσεις άνω των 10 εκατ. ευρώ και επιπλέον 150 εκατ. ευρώ για τη μεταποίηση.

«Αυτό είναι ένα πακέτο για το 2025 και αντίστοιχα άλλο ένα ποσό για το 2026. Πρόκειται για 900 εκατ. ευρώ μέσα στη διετία, τα οποία θα κατευθυνθούν σε παραγωγικές επενδύσεις. Οι επιχειρήσεις, παλιές ή και νέες εδώ στη Δ. Μακεδονία, μπορούν να διεκδικήσουν τη μερίδα του λέοντος» σημείωσε ο υπουργός Ανάπτυξης.

«Επίσης, ψηφίσαμε τη συνέχιση των εμβληματικών επενδύσεων. Πρόκειται για μεγάλες επενδύσεις που μέχρι τώρα χρηματοδοτούνταν μόνο από το RRF, πλέον θα μπορούν να χρηματοδοτούνται και από άλλες πηγές» προσέθεσε. «Δεν μπορεί να υπάρξει μέλλον για την πατρίδα μας, αν δεν ισχυροποιήσουμε ακόμα περισσότερο την ελληνική περιφέρεια, αν δεν αντιμετωπίσουμε δραστικά το δημογραφικό πρόβλημα» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Θεοδωρικάκος.

Ο υπουργός Ανάπτυξης εγκαινίασε χθες -με τον Πρόεδρο του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Κωνσταντίνο Κόλλια- το 5ο Περιφερειακό Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη. Νωρίτερα είχε συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, Γιώργο Αμανατίδη, παρουσία των Βουλευτών Κοζάνης ΝΔ Μιχάλη Παπαδόπουλου και Ευστάθιου Κωνσταντινίδη και Καστοριάς ΝΔ, Μαρίας Αντωνίου για θέματα που αφορούν την ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας.

Ο κ. Θεοδωρικάκος συναντήθηκε με εκπροσώπους του Παραρτήματος Πτολεμαΐδας του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, με τους οποίους συζήτησε την υλοποίηση Κόμβου Υδρογόνου, καθώς επίσης και για τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου Ινστιτούτου, υπό το ΕΚΕΤΑ, για τις ενεργειακές και περιβαλλοντικές τεχνολογίες μετάβασης. Στη συνέχεια ο υπουργός Ανάπτυξης συνομίλησε με εκπροσώπους της Ομοσπονδίας Λαϊκών Αγορών Δυτικής Μακεδονίας, οι οποίοι του παρουσίασαν τα προβλήματα που τους απασχολούν.

Πηγή: skai.gr

