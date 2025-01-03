«Η κυβέρνηση θα ανακοινώσει σύντομα τις 11 ευάλωτες περιοχές της χώρας που θα λειτουργήσουν 22 Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία, με δωρεά του ιδρύματος», δήλωσε στον ΣΚΑΪ ο υπουργος Παιδείας Κυριάκος Πιερρακάκης.

Μιλώντας στον Άρη Πορτοσάλτε το πρωί της Παρασκευής, ανέφερε οτι θα φοιτήσουν σε αυτά 6.000 μαθητές, ενώ θα δοθούν πόροι απο το Ίδρυμα Ωνάση και για τις υποδομές.

Ερωτηθείς για τις αντιδράσεις που αφορούν το Διεθνές Απολυτήριο Baccalaureate, υπογράμμισε οτι αν και έχει νομοθετηθεί απο το 1995, θα εφαρμοστεί απο αυτήν την κυβέρνηση τον Σεπτέμβριο του 2026 σε τουλάχιστον 5 Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία την πρώτη χρονιά.

Για τα σχολεία επεσήμανε οτι το υπουργείο εξετάζει την νομική προστασία των εκπαιδευτικών σε σχέση με τις αρμοδιότητές του, όπως να μη φοβάται να βάλει μια αποβολή ή όταν κάποιος τον απειλήσει.

Για τον ρόλο του διευθυντή τόνισε οτι αυτός θα αναβαθμιστεί, θα μπορεί να επιλέγει τους υποδιευθυντές, να αξιολογεί συναδέλφους του ή να έχει αποφασιστικό ρόλο στο ωρολόγιο πρόγραμμα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.