Ψέμα ότι η Περιφέρεια αυξάνει τα τέλη ταφής, απαντά ο Νίκος Χαρδαλιάς στον Χάρη Δούκα

Κατηγορηματικά διαψεύδει η Περιφέρεια Αττικής όσα υποστήριξε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, περί αύξησης των τελών ταφής απορριμμάτων με απόφαση του ΕΣΔΝΑ, σε ανακοίνωση που υπογράφει ο πρόεδρος του ΕΣΔΝΑ και Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, Χαράλαμπος Σιάτρας.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Μόνο θλίψη μπορεί να προκαλέσει το περιεχόμενο της επιστολής του Δημάρχου Αθηναίων προς την ΚΕΔΕ και την ΠΕΔΑ, με την οποία κατηγορεί την Περιφέρεια Αττικής (!) για “στραγγαλισμό” των ΟΤΑ μέσω της - υποτιθέμενης - αύξησης των τελών ταφής και των εισφορών από τον ΕΔΣΝΑ.

Θλίψη και γνήσια απορία, καθώς κανείς δεν μπορεί να καταλάβει το αν η επιστολή αυτή αποτελεί προϊόν βαθύτατης άγνοιας ή εμπαθούς σκοπιμότητας.

Δυστυχώς, απ’ ό,τι φαίνεται ισχύουν και τα δύο. Και επειδή εμείς έχουμε μάθει να μιλάμε μόνο τη γλώσσα της αλήθειας, υπεύθυνα και καθαρά, ας δούμε πώς έχουν τα πράγματα στην ορθή τους διάσταση: Είναι απολύτως αναληθές ότι υπήρξε αύξηση στα τέλη ταφής με πρωτοβουλία του ΕΔΣΝΑ και μάλιστα με τη μορφή του κατεπείγοντος. Το συγκεκριμένο κόστος επιβάλλεται κλιμακωτά και προκύπτει από την εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων φαίνεται να αγνοεί ή να παραβλέπει το γεγονός ότι, όχι με απόφαση της Περιφέρειας, αλλά βάσει του Ν. 4819/2021, από την 1η Ιανουαρίου 2022 έχει επιβληθεί τέλος ταφής για τους Δήμους όλης της χώρας.

Το τέλος αυτό, βάσει του ίδιου νόμου, ορίστηκε σε 20 ευρώ ανά τόνο αποβλήτων και αυξάνεται ετησίως κατά πέντε ευρώ ανά τόνο, έως την τιμή των 35 ευρώ, ενώ από την 1η Ιανουαρίου 2026 ορίζεται σε 45 ευρώ για να φτάσει στα 55 ευρώ ανά τόνο από την 1η Ιανουαρίου 2027, τιμή στην οποία σταθεροποιείται για τα επόμενα έτη.

Τέλος για το οποίο τόσο η ΚΕΔΕ όσο και 165 Δήμοι της χώρας έχουν προσφύγει στη δικαιοσύνη.

Το τέλος ταφής δεν αποτελεί έσοδο του ΕΔΣΝΑ ή της Περιφέρειας, αλλά αποδίδεται εξ ολοκλήρου στον Ε.Ο.ΑΝ. Εν κατακλείδι, ο ΕΔΣΝΑ είναι σύμφωνα με το νόμο ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ, υπόχρεος καταβολής του τέλους ταφής, το οποίο οφείλει να υπολογίσει και να εισπράξει από τους Δήμους και εν συνεχεία να αποδώσει στον ΕΟΑΝ σύμφωνα με τον Ν 4819/2021. Και είναι αυτονόητο, ότι η ετήσια τιμή του τόνου αποβλήτων έχει ορισθεί από τον ίδιο τον Νόμο και ΜΟΝΟ!

Σε καμία περίπτωση λοιπόν, δεν αποτελεί ευθύνη της Περιφέρειας, ούτε του ΕΔΣΝΑ η αδυναμία των υπευθύνων του Δήμου Αθηναίων να συμπεριλάβουν στον προϋπολογισμό ένα κόστος που προβλέπεται στον Νόμο και βέβαια που θα έπρεπε να είχε προβλεφθεί και στον προϋπολογισμό του Δήμου.

Θα έπρεπε επίσης ο Δήμαρχος Αθηναίων - ή όσοι τον συμβουλεύουν, παρέχοντάς του προφανώς κακές υπηρεσίες - να γνώριζε καλά ότι η Εκτελεστική Επιτροπή του ΕΔΣΝΑ δεν θα μπορούσε ποτέ να επιβάλλει την οποιαδήποτε αλλαγή στην τιμολογιακή πολιτική. Για κάτι τέτοιο, είναι απαραίτητη η λήψη απόφασης από το ΔΣ του ΕΔΣΝΑ - και ανάλογη απόφαση ΠΟΤΕ δεν δρομολογήθηκε και γι’ αυτό ΔΕΝ υπάρχει!

Ασφαλώς, είναι πρόδηλη η εργαλειοποίηση του όλου θέματος από πλευράς του Δημάρχου, γι αυτό άλλωστε στοχοποιεί και τον Αντιπρόεδρο της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ, Δημοτικό Σύμβουλο Αθηναίων, που ανήκει στη μείζονα αντιπολίτευση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτό όμως είναι ένα θέμα που αφορά τον ίδιο και όχι την Περιφέρεια ή τον ΕΔΣΝΑ - πολλώ δε μάλλον τους ίδιους τους πολίτες.

Άγνοια ή σκοπιμότητα; Σε κάθε περίπτωση, ο Δήμαρχος Αθηναίων είναι και πάλι έκθετος. Γιατί η τεκμηριωμένη αλήθεια διαλύει την παραφιλολογία. Και, δυστυχώς, με φτηνούς εντυπωσιασμούς δεν λύνεται το πρόβλημα της καθαριότητας στην Αθήνα.

Είναι λυπηρό, την ώρα που οι πολίτες απαιτούν από τους δύο βαθμούς αυτοδιοίκησης σκληρή, συνεχή και συνεπή δουλειά για να δοθούν οριστικές λύσεις σε χρονίζοντα προβλήματα - όπως αυτό της διαχείρισης απορριμμάτων - ώστε να αναβαθμιστεί η ποιότητα της καθημερινής ζωής, ο Δήμαρχος Αθηναίων επιλέγει να κρύβεται πίσω από τις ευθύνες του, με επικοινωνιακά τρικ μικροκομματικής έμπνευσης, που παραπέμπουν σε τακτικές του παρελθόντος.

Δεν ξέρουμε αν αυτή η σύγχυση που αποπνέει το κείμενο της επιστολής του Δημάρχου Αθηναίων οφείλεται σε άγνοια βασικών λειτουργιών της αυτοδιοίκησης λόγω απειρίας ή σε σκόπιμη διαστρέβλωση της αλήθειας λόγω επιλογής.

Άλλο είναι η έλλειψη γνώσης και άλλο η παραπληροφόρηση που αγγίζει το όριο της εμπάθειας.

Δυστυχώς, στο θέμα της ανακοίνωσής του Δημάρχου Αθηναίων συνδυάζονται και τα δυο.

Στον ΕΔΣΝΑ γνωρίζουμε τα προβλήματα και δουλεύουμε καθημερινά για να τα λύσουμε. Να επουλώσουμε πληγές του χθες που ταλαιπωρούν τις προσπάθειες ανάκαμψης του σήμερα.

Το πρόβλημα του κόστους των απορριμμάτων θα λυθεί μόνο μέσα από ένα ολιστικό και οργανωμένο σχέδιο διαχείρισης των απορριμμάτων.

Ένα σχέδιο που η Περιφερειακή Αρχή, μαζί με τον ΕΔΣΝΑ και τα συναρμόδια Υπουργεία προετοιμάζει και σύντομα θα παρουσιαστεί, δίνοντας οριστικό τέλος σε σκοπιμότητες, καθυστερήσεις, δικαιολογίες και παθογένειες δεκαετιών που δεν επιτρέπουν την οριστική λύση του προβλήματος διαχείρισης των απορριμμάτων στην Μητροπολιτική Αττική.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.