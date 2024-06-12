Μιλένα Αποστολάκη: Μας προβληματίζει η περιορισμένη άνοδος του ΠΑΣΟΚ

«Η περιορισμένη άνοδος του ποσοστού του ΠΑΣΟΚ, σε συνδυασμό με την απώλεια του διακηρυγμένου στόχου της δεύτερης θέσης, μας προβληματίζει όλους. Ψηφοφόρους, κόμμα, φίλους, στελέχη, αλλά και όσους προσβλέπουν στο ΠΑΣΟΚ, ακόμη κι εάν δεν το ψήφισαν», σημειώνει σε δήλωσή της η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Μιλένα Αποστολάκη, με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις στο κόμμα εξαιτίας του εκλογικού αποτελέσματος.

Η κ. Αποστολάκη τονίζει πώς «ο κόσμος περιμένει από εμάς να γεννήσουμε ξανά την ελπίδα, και να γίνει ξανά το ΠΑΣΟΚ η προοδευτική πολιτική λύση απέναντι στα πολλλαπλά αδιέξοδα που βιώνουν οι πολίτες από τη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας».

Υπογραμμίζει ακόμη πως «απαιτείται τώρα, η νηφάλια αποτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος. Αυτή η αποτίμηση, θα πρέπει να μας καθοδηγήσει για τις επόμενες αναγκαίες πρωτοβουλίες και κινήσεις».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

