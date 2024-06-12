Η Ελλάδα σχεδιάζει να προχωρήσει σε νέα πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους 8 δισ. ευρώ, όπως δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Bloomberg, υπογραμμίζοντας την πρόοδο που έχει σημειώσει η χώρα, ανακάμπτοντας από την κρίση χρέους. Επίσης, ο πρωθυπουργός προανήγγειλε και κινήσεις για τη διάθεση του 18% της Εθνικής Τράπεζας που παραμένει υπό δημόσιο έλεγχο από το φθινόπωρο, σε συνάρτηση με τις εξελίξεις στις αγορές.

Μήνυμα προς τις αγορές

Ειδικότερα, σχετικά με την πρόωρη αποπληρωμή του χρέους, όπως αναφέρει το Bloomberg, αφορά δόσεις τριών ετών, ενώ σημειώνεται πως είναι η τρίτη φορά που η Ελλάδα προχωρά σε πρόωρη αποπληρωμή πακέτου δόσεων που έλαβε στο πλαίσιο του πρώτου προγράμματος διάσωσης το 2010.

Η νέα κίνηση της Ελλάδας, η οποία αφορά δάνεια που λήγουν από το 2026 έως το 2028, αποτελεί ένα μήνυμα προς τις χρηματοπιστωτικές αγορές σχετικά με τη συνεχιζόμενη οικονομική ανάκαμψη της χώρας. Παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση χαμήλωσε τον στόχο για την ανάπτυξη το 2024 στο 2,5%, από 2,9% που εκτιμούσε πριν, οι αποδόσεις της χώρας είναι σημαντικά υψηλότερες από τις μέσες προβλέψεις ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σημειώνει το Bloomberg.

“Υπήρχε πραγματικό ενδιαφέρον για τα ελληνικά περιουσιακά στοιχεία” σημείωσε ο πρωθυπουργός. Η αγορά έδειξε πως πιστεύει στον μακροπρόθεσμο στόχο μας, αλλά και ότι η παρούσα κυβέρνηση είναι σταθερή, είναι εδώ και θα παραμείνει για μεγάλο χρονικό διάστημα”.

Σύμφωνα με το Bloomberg, υπό τον Κ. Μητσοτάκη, ο οποίος επανεξελέγη για δεύτερη θητεία πέρυσι, η Ελλάδα ανέκτησε την επενδυτική βαθμίδα, ωστόσο σημειώνει πως η χώρα έχει ακόμη πολλή δουλειά να κάνει. Το χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ παραμένει ένα από τα υψηλότερα στην Ευρώπη, αν και αναμένεται να υποχωρήσει στο 152,7% φέτος, από το υψηλό του 207% του ΑΕΠ το 2020.

Ο πρωθυπουργός δήλωσε επίσης πως οι τάσεις αυτές θα συνεχιστούν. Το καθαρό χρέος της χώρας υποχώρησε το 2023 σε ονομαστικούς όρους, όχι μόνο ως ποσοστό της παραγωγής και “πιστεύω ότι πιθανότατα θα μειωθεί και φέτος”, ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μέρος των κεφαλαίων για την πρόωρη αποπληρωμή των δανείων θα προέλθει από το ταμειακό “μαξιλάρι” που έχει η χώρα, το οποίο δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια της κρίσης χρέους ως δίχτυ ασφαλείας, σημειώνει το Bloomberg, το οποίο προσθέτει πως πλέον, καθώς η περίοδος διάσωσης της χώρας έχει παρέλθει η Αθήνα έχει πρόσβαση στις αγορές. Σημειώνει επίσης πως ο Κ. Μητσοτάκης έχει δηλώσει ότι σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει ποσό 5 δισ. ευρώ από αυτά τα κεφάλαια για να πραγματοποιήσει τις πρόωρες αποπληρωμές.

Παράλληλα, το πρακτορείο αναφέρει πως η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί σε πρωτογενές πλεόνασμα 2,1% του ΑΕΠ τόσο για φέτος όσο και του χρόνου, ενώ υπενθυμίζει πως το 2023 διαμορφώθηκε στο 1,9% του ΑΕΠ.

Πωλήσεις συμμετοχών

Σύμφωνα με το Bloomberg, η κυβέρνηση Μητσοτάκη εκμεταλλευόμενη το θετικό momentum έχει προχωρήσει σε μια σειρά ιδιωτικοποιήσεων. Από τον Οκτώβριο, το κράτος έχει πουλήσει πλήρως τη συμμετοχή που είχε σε τρεις ελληνικές τράπεζες και τώρα προετοιμάζεται να πουλήσει το υπόλοιπο ποσοστό που κατέχει στην Εθνική Τράπεζα.

Το κράτος διατηρεί ποσοστό 18% στην Εθνική Τράπεζα. “Κάτι θα κάνουμε το φθινόπωρο, ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν στις αγορές”, δήλωσε ο Κ. Μητσοτάκης χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες πληροφορίες.

Επίσης, το Bloomberg αναφέρει πως τον Φεβρουάριο η κυβέρνηση ολοκλήρωσε τη μεγαλύτερη δημόσια εγγραφή εδώ και δεκαετίες, με την είσοδο του Ελευθέριος Βενιζέλος στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Αναφορικά με τη συμμετοχή του κράτους στη ΔΕΗ ο πρωθυπουργός ξεκαθάρισε πως η κυβέρνηση θα διατηρήσει το 34% της Επιχείρησης. “Είμαστε πολύ χαρούμενοι με την ανάκαμψη της εταιρείας” δήλωσε ο Κ. Μητσοτάκης.



