Κασσελάκης: «Mea culpa η προβολή των σπιτιών μου» - Πρόσκληση στο ΠΑΣΟΚ για συνεργασία σε προτάσεις νόμου

Ικανοποιητικό χαρακτήρισε το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης, ο οποίος προανήγγειλε οργανωτικές και καταστατικές αλλαγές στο κόμμα, κάλεσε σε κοινή δράση την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ, όπου υπάρχουν συμπτώσεις, και προέβλεψε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν θα οδηγήσει τη ΝΔ σε τρίτη εκλογική αναμέτρηση.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο «Παραπολιτικά fm» ο κ. Κασσελάκης είπε «mea culpa» για «την επίδειξη των σπιτιών του» όχι όμως για το πόθεν έσχες του που παρουσίασε προεκλογικά και εξήγησε: «Μπορεί να απώθησε κάποιο κόσμο αλλά η προβολή του πόθεν έσχες φανέρωσε και την υποκρισία της ΝΔ. Ήθελαν να δολοφονήσουν τον χαρακτήρα μου και δεν το πέτυχαν. Από τη πλευρά μου ήθελα να τηρήσω της υπόσχεσή μου. Τήρησα τον λόγο μου.

Η πλατφόρμα για το πόθεν έσχες ακόμη δεν είναι ανοιχτή. Εγώ παρουσίασα το δικό μου, άλλοι έχουν πλουτίσει από την πολιτική στη χώρα μας. Είμαι ένας 36χρονος που επέστρεψε στη χώρα του για να προσφέρει και έχει παρουσιάσει όλη του την επιχειρηματική του δραστηριότητα. Η απάντηση στην πολιτική τους ανεπάρκεια και στο ότι δεν αντιμετωπίζουν τα προβλήματα του κόσμου είναι η δολοφονία χαρακτήρα μου. Άντεξα, ο ΣΥΡΙΖΑ άντεξε και προχωράμε. Θα δώσω αναλυτικά τα στοιχεία του πόθεν έσχες και θα προκαλέσω και τον πρωθυπουργό και τους άλλους υπόχρεους να κάνουν το ίδιο».

Ο κ. Κασσελάκης επανέλαβε τις επιθέσεις για αδιαφάνεια των οικονομικών της ΝΔ. Είπε χαρακτηριστικά: «Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πήρε ένα ευρώ μαύρα χρήματα, το ότι κυκλοφορούν τόσες σακούλες μαύρα για τις καμπάνιες, αυτή είναι η πολιτική στην Ελλάδα. Ας αρχίσουμε με τη ρύθμιση χρέους της ΝΔ που δεν την ξέρει ο ελληνικός λαός. Είναι δυνατόν το κόμμα που κυβερνά να έχει 500 εκατ. χρέος και να κάνει καμπάνια πιο ακριβή από ό,τι στη Γερμανία; Ο ελληνικός λαός έχει δικαίωμα να ξέρει πού είναι το χρήμα στην πολιτική».

Για την αξιολόγηση του αποτελέσματος είπε: «Έχουμε δύναμη στις λαϊκές συνοικίες που σημαίνει ότι η δυσφήμιση του προσώπου μου δεν πέτυχε. Ο κόσμος καταλαβαίνει ποιος είναι στο πλευρό του και λέει την αλήθεια.

Δεν πετάω από τη χαρά μου, είναι αλλά ένα πολύ ικανοποιητικό και βάση των συνθηκών καλό αποτέλεσμα. Η ΝΔ έπεσε από το 41% στο 28%, αυτό δεν έγινε αυτόματα. Κάποιος έκανε αντιπολίτευση, στοχευμένα, δυνατά. Μαζί με τις πρωτοβουλίες μας για την ακρίβεια, για τα Τέμπη, βάλαμε την ατζέντα και εκθέσαμε την κυβέρνηση».

Ο κ. Κασσελάκης είπε ότι «έχουμε σημειώσει πρόοδο» και επικαλέστηκε ότι σε αρκετές περιφέρειες όπως η Α’ Αθήνας, ο Δυτικός Τομέας, η Αχαΐα, η Β’ Πειραιά, τα Χανιά, ο ΣΥΡΙΖΑ μείωσε σημαντικά τη διαφορά από τη ΝΔ σε σχέση με τις εκλογές του 2023. Για τις φήμες ότι ο Παύλος Πολάκης δεν στήριξε τη προεκλογική προσπάθεια είπε: «Δεν σχολιάζω μικροπολιτικά και παραπολιτικά. Ο Παύλος όμως στήριξε και του είχαμε αναθέσει συναντήσεις με νοσοκομεία και τον εκθειάζουν στα νησιά».

Για την κριτική που δέχεται από το εσωτερικό του κόμματος είπε: «Όταν έχεις ένα ολόκληρο σύστημα να θέλει να δολοφονήσει τον χαρακτήρα σου κάτι δεν πάει καλά. Είμαι περήφανος που ο ΣΥΡΙΖΑ άντεξε. Μετά τη διάσπαση υπήρχαν δημοσκοπήσεις που έδειχναν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν στο 8%. Τώρα μαζί με τη Νέα Αριστερά είναι στο 17,4 %. Είμαι υπερήφανος για τον ΣΥΡΙΖΑ και για το αποτέλεσμα».

Είπε ακόμη ότι δεν έκανε προεκλογικό αγώνα one man show (απαντώντας σε άρθρο του Θανάση Καρτερού) και σαν επιχείρημα έφερε ότι το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ προέκυψε από την επιλογή των μελών, ενώ διαφώνησε με την εκτίμηση του Χρήστου Σπίρτζη ότι «με το αποτέλεσμα θα πρέπει να κλαίμε».

Για τις μελλοντικές σχέσεις με το ΠΑΣΟΚ ανέφερε: «Προσκαλώ την κοινοβουλευτική ομάδα να συνεργαστούμε για προτάσεις νόμου στις οποίες συμφωνούμε. Η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ γνωρίζει πώς να επικοινωνήσει με το γραφείο μου». Διευκρίνισε ότι «υπάρχουν ζητήματα που διαφωνούμε, όπως π.χ. στο σύμφωνο μετανάστευσης στην Ευρώπη. Υπάρχουν όμως και ζητήματα στα οποία μπορούμε να συμφωνήσουμε. Δεν τείνω χείρα φιλίας στο ΠΑΣΟΚ συνολικά. Εμείς συνεχίζουμε την στρατηγική μας για την ανανέωση».

Όσον αφορά στο σενάριο συνεργασίας ΠΑΣΟΚ - Νέας Αριστεράς, είπε «όσο είμαι πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ δεν θα υπάρξει συνεργασία με το μόρφωμα αυτό της Νέας Αριστεράς, είναι απαράδεκτο και ανήθικο να μην έχουν επιστρέψει τις έδρες. Δεν μπόρεσαν να εκλέξουν έναν ευρωβουλευτή και λένε ότι ‘είναι γελοίο που τους ζητάμε να επιστρέψουν τις έδρες'. Ο καθένας κρίνεται από τις αποφάσεις του. Νομίζω ότι θα κριθούν πολύ άσχημα από τον λαό». Για τις προτάσεις ευρύτερης συνεργασίας που περιλαμβάνουν και τη Νέα Αριστερά -όπως π.χ. του Διονύση Τεμπονέρα-, απάντησε:

«Όποιος επιθυμεί τη Νέα Αριστερά να συνεργαστεί με τον ΣΥΡΙΖΑ δεν περιλαμβάνει τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Κανείς δεν αναγκάζει κανέναν να παραμείνει στον ΣΥΡΙΖΑ, αν κάποιος δεν εκφράζεται από τις αλλαγές που κάνουμε, είναι δικαίωμα του να επιλέξει άλλη πορεία, εμείς θα συνεχίσουμε να ανανεώνουμε τον ΣΥΡΙΖΑ.

Έχω πάρει κι εγώ τα μηνύματα. Υπάρχει ένας κόσμος που λέει «σε πιστεύουμε, θέλουμε να είσαι εσύ ο αντίπαλος της Δεξιάς, αλλά πρέπει κι εσύ να φτιάξεις μία ομάδα και να δείξεις στιβαρότητα και ξεκάθαρες προτάσεις».

«Θα χτίσουμε μία ομάδα προοδευτικής αριστείας».

Σε ερώτηση για το αν θα προχωρήσει σε ανασχηματισμό των οργάνων στον ΣΥΡΙΖΑ απάντησε: «Αύριο θα ανακοινώσω τις σκέψεις μου στην Κοινοβουλευτική Ομάδα. Θα προχωρήσουμε στην πορεία που έχουμε αποφασίσει και σε καταστατικό συνέδριο που θα εκσυγχρονίσει τη δομή του κόμματος. Στις αρχές Οκτωβρίου θα γίνει το καταστατικό του κόμματος και θα υπάρξει και εκλογή οργάνων. Θα υπάρξουν καταστατικές αλλαγές, όλα θα γίνουν κανονικά». Σε ερώτημα για το αν θα αλλάξει τις διαδικασίες για το πειθαρχικό και την δυνατότητα διαγραφών από τον πρόεδρο απάντησε: «Πρέπει να υπάρχει αντίβαρο στον πρόεδρο, δεν μπορεί να διαγράφει μόνος του, αλλά ο πρόεδρος πρέπει να έχει την ευελιξία να ασκεί αντιπολίτευση και να κυβερνήσει με βάση τις προγραμματικές θέσεις του κόμματος».

Για τα Μέσα Ενημέρωσης του ΣΥΡΙΖΑ είπε: «Επεξεργαζόμαστε όλες τις επιλογές και είμαι αισιόδοξος ότι θα βρεθούν οι κατάλληλες λύσεις για να συνεχίσουν. Στο σπίτι του Μπελογιάννη είχα συγκινηθεί όταν είδα σε μία φωτογραφία να κρατά την “Αυγή”. Έχω ένα κόμμα με μεγάλη ιστορία και μία εφημερίδα που έχει εμπνεύσει κόσμο. Έχω πλήρη συνείδηση της ευθύνης μου».

Ο κ. Κασσελάκης είπε ακόμη ότι «σε βάθος χρόνου θα ξέρετε και την κυβέρνηση με την οποία θα κυβερνήσω. Η ομάδα θα είναι πραγματική προοδευτική αριστεία. Θα ξέρει ο κόσμος πώς θα κυβερνήσει και θα υπάρχουν προτάσεις νόμου για μία σειρά ζητήματα».

Αναφέρθηκε και στις εξελίξεις στη ΝΔ: «Προβλέπω ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν θα κατέβει για να επανεκλεγεί. Η αντίστροφη μέτρηση έχει αρχίσει. Θα ακολουθήσει την πορεία του Σημίτη. Εμείς θα αναλάβουμε μία χώρα που θα έχει φτωχοποιήσει το ένα τρίτο, το άλλο ένα τρίτο δεν θα μπορεί να πληρώσει τους λογαριασμούς του και κάποιοι λίγοι θα πλουτίζουν».

Σε ερώτημα για το αν θα ψηφίσει για Προεδρία της Δημοκρατίας την Κατερίνα Σακελλαρόπουλου είπε ότι «θα απαντήσω την κατάλληλη στιγμή».

Τέλος επιβεβαίωσε ότι ισχύει παλαιότερη δήλωσή του ότι «μέχρι τα 40 θα έχουμε αποκτήσει παιδί με τον Τάιλερ», αλλά πρόσθεσε «πέραν αυτού είναι οικογενειακό ζήτημα που αφορά την προσωπική μας ζωή».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.