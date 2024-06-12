Δεν θα πάμε διακοσμητικά στα όργανα. Την επόμενη εβδομάδα θα συνεδριάσει το πολιτικό συμβούλιο και μέσα στον Ιούνιο η κεντρική πολίτικη επιτροπή, δήλωσε στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ 100.3, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Δημήτρης Μάντζος.

«Είναι αναγκαίο να μιλήσουμε πολιτικά και όχι προσωπικά» τόνισε ο ίδιος.

Το καταστατικό στα κόμματα είναι εκείνο που μπορεί να εγγυηθεί την ενότητα, πρόσθεσε ο κ. Μάντζος.

Σημειώνεται πως θέμα εκλογής νέου πρόεδρου έθεσε ο Νίκος Παπανδρέου μετά τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο.

Με άρθρο του αναφέρει ότι σε αυτή την κρίσιμη στιγμή για το κόμμα τον λόγο πρέπει να έχει η αληθινή βάση του ΠΑΣΟΚ.

Είχε προηγηθεί επιστολή με το ίδιο αίτημα από τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο.

Πηγή: skai.gr

