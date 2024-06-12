Δεν θα πάμε διακοσμητικά στα όργανα. Την επόμενη εβδομάδα θα συνεδριάσει το πολιτικό συμβούλιο και μέσα στον Ιούνιο η κεντρική πολίτικη επιτροπή, δήλωσε στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ 100.3, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Δημήτρης Μάντζος.
«Είναι αναγκαίο να μιλήσουμε πολιτικά και όχι προσωπικά» τόνισε ο ίδιος.
Το καταστατικό στα κόμματα είναι εκείνο που μπορεί να εγγυηθεί την ενότητα, πρόσθεσε ο κ. Μάντζος.
Σημειώνεται πως θέμα εκλογής νέου πρόεδρου έθεσε ο Νίκος Παπανδρέου μετά τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο.
Με άρθρο του αναφέρει ότι σε αυτή την κρίσιμη στιγμή για το κόμμα τον λόγο πρέπει να έχει η αληθινή βάση του ΠΑΣΟΚ.
Είχε προηγηθεί επιστολή με το ίδιο αίτημα από τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.