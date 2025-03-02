Στην υπόθεση των Τεμπών, τα μεγαλειώδη συλλαλητήρια σε όλη τη χώρα και το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης στην καθιερωμένη, εβδομαδιαία ανασκόπησή του.

Όπως τόνισε ο πρωθυπουργός, «την Παρασκευή η Δημοκρατία μας απέδειξε τη δύναμή της», σημειώνοντας πως οι πολίτες «ζήτησαν τα αυτονόητα, αλήθεια και δικαιοσύνη» και ένα «κράτος που να λειτουργεί, ώστε να μην ξανασυμβεί τέτοια τραγωδία. Ασφαλείς και σύγχρονες συγκοινωνίες που να αξίζουν στη χώρα».

Στη συνέχεια, αναφερόμενος στα επεισόδια, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε πως «αστυνομία έκανε τη δουλειά της με επαγγελματισμό, αποτρέποντας μεγαλύτερα επεισόδια και επέκταση της βίας».

Αναφερόμενος στη Δικαιοσύνη, ο πρωθυπουργός έκανε έκκληση να «την εμπιστευτούμε και να της επιτρέψουμε να κάνει τη δουλειά της ανεπηρέαστα».

Επίσης, έκανε αναφορά και στις υποδομές του σιδηροδρόμου, χαρακτηρίζοντας την ανάγκη αναβάθμισής τους «σύμβολο» μιας νέας «μάχης» και υπόσχεται «σωστές υποδομές, νέους συρμούς, αυστηρούς κανόνες ασφαλείας».

Τέλος, έκανε λόγο για «προσωπική δέσμευση» να παραδοθεί μέχρι το 2027 «μία άρτια και ασφαλής γραμμή Αθήνα-Θεσσαλονίκη».

Αναλυτικά η ανάρτηση του πρωθυπουργού:

«Καλημέρα σας. Η σημερινή μου ανάρτηση δεν θα αφορά στον καθιερωμένο εβδομαδιαίο απολογισμό του κυβερνητικού έργου. Θέλω να μοιραστώ μαζί σας κάποιες πρώτες σκέψεις για τα πρωτοφανή σε όγκο συλλαλητήρια με αφορμή την επέτειο των δύο ετών από την τραγωδία των Τεμπών. Αλλά και τη δημοσίευση, την περασμένη Πέμπτη, του πορίσματος του ΕΟΔΑΣΑΑΜ.

Την Παρασκευή, η Δημοκρατία μας απέδειξε τη δύναμή της. Είναι ένδειξη μεγάλης κοινωνικής ευαισθησίας ότι τόσοι συμπατριώτες μας, κάθε ηλικίας, επέλεξαν να βρεθούν στους δρόμους και στις πλατείες και με τρόπο ειρηνικό να εκφράσουν τα συναισθήματά τους.

Οι πολίτες, τόσο αυτοί που διαδήλωσαν όσο και εκείνοι που πένθησαν αθόρυβα, ζήτησαν τα αυτονόητα: Αλήθεια και Δικαιοσύνη για τα θύματα. Ένα κράτος που να λειτουργεί, ώστε να μην ξανασυμβεί τέτοια τραγωδία. Ασφαλείς και σύγχρονες συγκοινωνίες που να αξίζουν στη χώρα.

Δεν θα σταθώ στους λίγους που προσπάθησαν να αμαυρώσουν τη μνήμη των νεκρών. Η αστυνομία έκανε τη δουλειά της με επαγγελματισμό, αποτρέποντας μεγαλύτερα επεισόδια και επέκταση της βίας. Η πατρίδα μας δεν θέλει να επιστρέψει στο χρεοκοπημένο χθές με τις διχαστικές πάνω και κάτω πλατείες.

Η τραγωδία αυτή δεν ήταν απλώς μια φρικτή συγκυρία, ούτε μόνο το τραγικό αποτέλεσμα ανθρώπινων λαθών. Και το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ το επιβεβαίωσε. Γι’ αυτό και ακούγεται ηχηρό το αίτημα για περισσότερα και πιο γρήγορα βήματα μπροστά στη λειτουργία του Κράτους μας. Μία πρόοδος που δεν μπορεί να μείνει στα λόγια.

Για τη Δικαιοσύνη: Κάνω ξανά έκκληση να την εμπιστευθούμε και να της επιτρέψουμε να κάνει τη δουλειά της ανεπηρέαστα. Σε ένα Κράτος Δικαίου αυτή και μόνο έχει την ευθύνη, το κύρος και τη δυνατότητα να φωτίσει μια υπόθεση που τόσο μας πλήγωσε. Ούτε τα κόμματα, ούτε τα λαϊκά δικαστήρια…

Για τα Τρένα: Το πόρισμα αποκάλυψε μια κατάσταση πολύ μακριά από αυτό που θέλουμε. Οι υποδομές μας οφείλουν να γίνουν σύγχρονες και ασφαλείς. Γιατί όσα έγιναν τα τελευταία χρόνια δεν είναι αρκετά. Και το ξέρουμε.

Για το Κράτος συνολικά. Η Ελλάδα δεν μπορεί να λειτουργεί με ημίμετρα και αυτοσχεδιασμούς. Με ένα σύστημα που αντιδρά μόνο αφού έχει γίνει το κακό, που περιμένει τις κρίσεις για να κινητοποιηθεί. Η Πολιτεία έχει χρέος να προλαβαίνει, όχι να τρέχει πίσω από τις εξελίξεις. Μία ευθύνη συλλογική, όμως πριν απ’ όλα δική μου.

Πρόκειται για μια αναμέτρηση που δίνω εδώ και 21 χρόνια στην πολιτική μου διαδρομή. Ξέρω ότι δεν θα κερδίσω κάθε μάχη. Όμως, είμαι αποφασισμένος να κερδίσουμε τον πόλεμο.

Έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε. Από το 112 μέχρι το gov.gr, από την εξυγιάνση του ΕΦΚΑ μέχρι το νέο Κτηματολόγιο, από την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής μέχρι τις προληπτικές ιατρικές εξετάσεις, έχουμε ξεπεράσει αντιστάσεις δείχνοντας στους πολίτες ότι ένα σύγχρονο κράτος που θα τους φροντίζει είναι εφικτό.

To νέο σύμβολο αυτής της μάχης πρέπει να γίνουν οι Ελληνικοί Σιδηρόδρομοι. Με σωστές υποδομές, νέους συρμούς, αυστηρούς κανόνες ασφαλείας που θα τηρούνται ευλαβικά. Θα χρειαστεί κάποιος χρόνος μέχρι το κυβερνητικό σχέδιο που ήδη ξεκίνησε να ολοκληρωθεί. Σίγουρα, όμως, ο πρώτος σταθμός του θα είναι μία άρτια και ασφαλής γραμμή Αθήνα-Θεσσαλονίκη έως το 2027. Και αυτό αποτελεί προσωπική δέσμευση.

Για να μην ξεχάσουμε τα Τέμπη. Αλλά και να μην τα ξαναζήσουμε ποτέ!

Τα υπόλοιπα θα τα πούμε στη Βουλή την ερχόμενη εβδομάδα. Καλή Σαρακοστή».

Πηγή: skai.gr

