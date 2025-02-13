Η Ελλάδα στη διεθνή διάσκεψη για τη Συρία - «Προέχει η ανθρωπιστική βοήθεια»

Η Συρία διέρχεται μια κρίσιμη περίοδο και αυτό που προέχει είναι να υπάρξει μια σαφής ανθρωπιστική βοήθεια και να επιτευχθεί η ανάταξη των θεσμών της χώρας. Αυτό υπογράμμισε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ο οποίος εκπροσώπησε την Ελλάδα στη διεθνή υπουργική συνάντηση για τη Συρία που πραγματοποιείται σήμερα στο Παρίσι.

Ο υπουργός, μιλώντας προς τους δημοσιογράφους, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα θα είναι ενεργώς παρούσα σε όλες τις διαπραγματεύσεις για το μέλλον της Συρίας υπενθυμίζοντας πως τις τελευταίες ημέρες επισκέφθηκε επτά περιοχές της Μέσης Ανατολής.

Τόνισε επίσης ότι για την Ελλάδα, που είναι μέλος του σκληρού πυρήνα της ΕΕ και του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, καθοριστικής σημασίας είναι το ζήτημα του απόλυτου σεβασμού τόσο του διεθνούς Δικαίου όσο και του Δικαίου της θάλασσας από το νέο καθεστώς της Συρίας το οποίο, όπως ανέφερε, θα πρέπει να είναι συμπεριληπτικό, περιλαμβάνοντας όλους του χριστιανικούς πληθυσμούς στην διακυβέρνηση του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.