Με μια επιστολή – καταπέλτη προς την Επιτροπή Δεοντολογίας του ΣΥΡΙΖΑ, ο πρώην υπουργός, Χρήστος Σπίρτζης, καταγγέλλει την ηγεσία για τακτικισμούς τονίζοντας ότι «η διαγραφή μου, αποτελεί για τον Πρόεδρο και την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ προειλημμένη απόφαση».

Ειδικότερα, στην επιστολή του προς την Επιτροπή Δεοντολογίας που συνεδριάζει για το θέμα του την Τρίτη 3 Σεπτεμβρίου ο κ. Σπίρτζης αναφέρει ότι «με την επιλεγείσα τακτική του «εδώ καράβια χάνονται, βαρκούλες αρμενίζουν» του Προέδρου και των υποστηρικτών του, τη διατύπωση από τον Στέφανο Κασσελάκη θέσεων ξένων με τις αρχές και τις θέσεις του κόμματος μας αλλά και τη δημιουργία θεμάτων που προκαλούν συνεχώς εσωστρέφεια και τοξικό κλίμα στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, εξυπηρετείται η ΝΔ και μόνο».

Ο κ. Σπίρτζης κάνει λόγο για «φράξια» χαρακτηρίζοντας ως παραβίαση του καταστατικού το γεγονός ότι η Επιτροπή αποδέχτηκε την καταγγελία των 70 μελών του ΣΥΡΙΖΑ.

«Είναι όμως προφανές ότι όταν κατατίθεται καταγγελία 70 μελών, που ανήκουν σε τελείως διαφορετικές οργανώσεις μελών, διαφορετικές νομαρχιακές οργανώσεις και όργανα, σε ένα ενιαίο κείμενο, αυτό αποτελεί από μόνο του, τον ορισμό συγκρότησης φράξιας, που απαγορεύεται από το Καταστατικό μας και ως εκ τούτου όφειλε όχι μόνο να απορριφθεί αλλά να κληθούν για εξηγήσεις οι 70 υπογράφοντες», αναφέρει ο κ. Σπίρτζης.

Ολόκληρη η επιστολή του Χρήστου Σπίρτζη:

ΠΡΟΣ: 1. ΠΡΟΕΔΡΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ, σ. Γ. Μπενίση

2. ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΟΙΝ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Κ.Ε. ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ,

σ. Ράνια Σβίγγου

Αθήνα, 29 Αυγούστου 2024

Θέμα: Καταγγελίες προς πειθαρχική διερεύνηση και απαίτηση ενημέρωσης μου με συμπληρωματικά στοιχεία για την καταγγελία 70 μελών

Συντρόφισσες και Σύντροφοι μέλη της Επιτροπής Δεοντολογίας,

Είμαι στην δυσάρεστη θέση, σήμερα που η κυβέρνηση της Ν.Δ. αποδεικνύει τις καταστροφικές της πολιτικές σε όλες τις πτυχές της και δυστυχώς το κόμμα μας σε μονοψήφια δημοσκοπικά ποσοστά, κλίμα διάλυσης και διαίρεσης, με αποκλειστική ευθύνη της ηγεσίας του, να σας αποστείλω τη σημερινή επιστολή που εμπεριέχει καταγγελίες και την απαίτηση τόσο της διερεύνησης τους όσο και της αποστολήςστοιχείων και πληροφοριών, προκειμένου να σας αποστείλω απάντηση, έπειτα από την απόφαση που λάβατε στις 6 Αυγούστου 2024.

Είναι προφανές ότι ακόμη και τον Αύγουστο αντί να ασχολούμαστε με την κυβερνητική πολιτική στα εθνικά θέματα, την οικονομία, τις φυσικές καταστροφές, την απόγνωση και τα αδιέξοδα των συμπολιτών μας, την άδικη και ληστρική φορολόγηση, την στοχοποίηση των ελεύθερων επαγγελματιών, τον εργασιακό μεσαίωνα, την θεσμική εκτροπή των υποκλοπών και τα θέματα που αφορούν τον ελληνικό λαό, ασχολούμαστε με ζητήματα αλλότρια με την πολιτική, όπως ακριβώς συνέβη καθόλη την προεκλογική περίοδο και με την εσωστρέφεια που προκαλεί τόσο ο Πρόεδρος όσο και οι υποστηρικτές του.

Θα ήταν παραγωγικότερο για το κόμμα μας, να ζητήσει την συνδρομή μου ακόμη και εντός του Αυγούστου είτε στο θέμα των υποκλοπών, που ασχολούμαι λόγω προσωπικής εμπλοκής, είτε στο ζήτημα της αποκατάστασης των φυσικών καταστροφών για την στήριξη των πληγέντων συμπολιτών μας, των προτάσεων και των πράξεων που είχαμε εφαρμόσει με επιτυχία ως κυβέρνηση, είτε του ανύπαρκτου εθνικού σχεδιασμού για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, είτε στην αναστολή υλοποίησης δημόσιων έργων και της «στάσης πληρωμών» που έχει σιωπηλώς επιβάλει η κυβέρνηση είτε στην αναστολή υλοποίησης ιδιωτικών έργων, που δεν μπορεί να εκδοθεί μια οικοδομική άδεια στην μισή Ελλάδα.

Με την επιλεγείσα τακτική του «εδώ καράβια χάνονται, βαρκούλες αρμενίζουν» του Προέδρου και των υποστηρικτών του, τη διατύπωση από τον Στέφανο Κασσελάκη θέσεων ξένων με τις αρχές και τις θέσεις του κόμματος μας αλλά και τη δημιουργία θεμάτων που προκαλούν συνεχώς εσωστρέφεια και τοξικό κλίμα στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, εξυπηρετείται η ΝΔ και μόνο. Δυστυχώς η πολιτική και κοινωνική πραγματικότητα δεν περιλαμβάνεται στα ενδιαφέροντα του μικρόκοσμου της κομματικής γραφειοκρατίας της Κουμουνδούρου. Με αποκλειστική ευθύνη της ηγεσίας του κόμματος δεν μπορεί να ανακτηθεί η σοβαρότητα, η αξιοπιστία και η φερεγγυότητα που απαιτείται για ένα κόμμα που θέλει να αποτελέσει την εναλλακτική λύση για την διακυβέρνηση της χώρας. Συνέπεια των παραπάνω είναι να παγιώνεται στους πολίτες η αντίληψη ότι το κόμμα μας δεν μπορεί να αποτελέσει ελπίδα για τον ελληνικό λαό, συρρικνώνοντας καθημερινά την δύναμη μας και διαλύοντας την συνοχή στο εσωτερικό μας.

Συντρόφισσες και Σύντροφοι μέλη της επιτροπής Δεοντολογίας,

τα μέχρι σήμερα γεγονότα, που περιλαμβάνουν και τις πράξεις και τις αποφάσεις της επιτροπής δεοντολογίας δείχνουν ότι η διαγραφή μου, αποτελεί για τον Πρόεδρο και την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ προειλημμένη απόφαση.

Σήμερα οι παρεμβάσεις στο έργο σας, οι πιέσεις και οι μεθοδεύσεις, πλέον δεν είναι δικές μου εικασίες. Σήμερα δεν ισχύει η πρώτη δημόσια τοποθέτηση του Στέφανου Κασσελάκη ότι σέβεται τα όργανα και δεν τοποθετείται. Μίλησε δημόσια στο πλέον αναρμόδιο όργανο, στην συνεδρίαση της Κ.Ο. και σας υπέδειξε τις διαδικασίες και τη διαγραφή μου. Οι τακτικισμοί και οι προειλημμένες αποφάσεις αποδεικνύονται πλέον είτε στη δημόσια τοποθέτηση του ίδιου, είτε δια της εκπροσώπου τύπου, είτε δια υποστηρικτών του ακόμη και μελών της Κ.Ε., είτε επώνυμων και ανώνυμων τρολ του διαδικτύου, που καθυβρίζουν συνεχώς όποιον απλά διαφωνεί με τον Στέφανο Κασσελάκη.

Όπως ακριβώς αναφέρετε στην απόφαση σας στις 6 Αυγούστου 2024, ο σεβασμός στον θεσμό αποδεικνύεται στις πράξεις και όχι στα λόγια. Και αυτό ισχύει πρώτα και κύρια για όσους υπηρετούν κάθε θεσμό, τις πράξεις και τις αποφάσεις τους.

Μένει εσείς να αποδείξετε αν σέβεστε το θεσμό ή αν έχετε εργαλειοποιηθεί από τον Πρόεδρο και την ηγεσία του κόμματος. Πριν από λίγες ημέρες μόλις ολόκληρη η αντιπολίτευση, συμπεριλαμβανομένου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ασκώντας την εύλογη κριτική στην απόφαση και την ανακοίνωση της Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου, έλεγε ότι και οι κρίνοντες, κρίνονται, κατακεραυνώνοντας τον ΚυριάκοΜητσοτάκη για παρεμβάσεις στην λειτουργία και τις αποφάσεις της Δικαιοσύνης.

Σεβαστές λοιπόν οι αποφάσεις σας αλλά για τις πολιτικές και καταστατικές εκπλήξεις του κειμένου που μου αποστείλατε καθώς και για τις ως σήμερα πράξεις σας, οφείλετε να απαντήσετε, όπως οφείλετε τόσο να διερευνήσετε τις καταγγελίες που σας καταθέτω όσο και να μου αποστείλετε τα στοιχεία που σας ζητώ για να απαντήσω.

Σας ζητώ όπως ορίζεται στο καταστατικό μας, να διερευνήσετε την καταγγελία μου για την δημόσια τοποθέτηση του Στέφανου Κασσελάκη, ότι το ΝΑΤΟ είναι ιερή συμμαχία, που θίγει το αξιακό πολιτικό και ιδεολογικό μας πλαίσιο, αμαυρώνοντας την εικόνα του κόμματος μας, είναι ενάντια στις αρχές μας και στις θέσεις όλων των Συνεδρίων και όλων των οργάνων του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, όπως μπορείτε να παρακολουθήσετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

Σας ζητώ όπως ορίζεται στο καταστατικό μας, να διερευνήσετε την καταγγελία μου για την δημόσια τοποθέτηση, μέσω ανάρτησης, του Στέφανου Κασσελάκη, που με θίγει προσωπικά και θίγει κατά την άποψη μου κάθε μέλος, κάθε μέλος οργάνου σήμερα ή στο παρελθόν και τον πρώην Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και πρώην Πρωθυπουργό της χώρας Αλέξη Τσίπρα και το κόμμα μας, ως προς την εντιμότητα και το ηθικό πλεονέκτημα του ευρύτερου χώρου και του κόμματος μας και μπορείτε να διαβάσετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση :

και

Ξέρω ότι πολλοί από εσάς ανησυχείτε.



Ανησυχείτε για το πώς θα βγει ο μήνας. Για το μέλλον των παιδιών σας. Για το μέλλον της χώρας μας.



Ανησυχείτε για το πώς θα ξεκολλήσουμε από τη στασιμότητα. Για το πώς ο προοδευτικός κόσμος θα πάρει τα ηνία από τη Δεξιά που κυβερνά για… — Stefanos Kasselakis - Στέφανος Κασσελάκης (@skasselakis) June 24, 2024

με ενδεικτικά αποσπάσματα:

«Τώρα που καθαρίζουμε το κόμμα μας από συμφέροντα και μαγαζάκια»,

«Τα μαύρα χρήματα που λιμνάζουν στα κόμματα της Ελλάδας. Το ψάρι που βρωμάει από το κεφάλι.»

«Και ας με πολεμήσουν και μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ και φυσικά απ’ έξω.»

Σας ζητώ όπως ορίζεται στο καταστατικό μας, να διερευνήσετε την καταγγελία μου για την δημόσια τοποθέτηση, μέσω ανάρτησης βίντεο, του Στέφανου Κασσελάκη, που με θίγει προσωπικά και θίγει κατά την άποψη μου κάθε μέλος, κάθε μέλος οργάνου που διαφωνεί και έχει σύμφωνα με το καταστατικό μας κάθε δικαίωμα να διαφωνεί με την ηγεσία και τον Στέφανο Κασσελάκη, με ύβρεις και συκοφαντίες, του ίδιου του Στέφανου Κασσελάκη και των υποστηρικτών του, ως προς την εντιμότητα μας, που μπορείτε να παρακολουθήσετε από την ηλεκτρονική διεύθυνση:

με ενδεικτικό απόσπασμα: «Υπάρχει ένα οργανωμένο σχέδιο: Ο καθημερινός εξευτελισμός του ΣΥΡΙΖΑ ως το συνέδριο, ώστε να μη μείνει κανείς, να απογοητευτείτε πρώτα απ’ όλα εσείς, να πάψετε να στηρίζετε, και ο ΣΥΡΙΖΑ, πλήρως απαξιωμένος, αφενός να μην αλλάξει και αφετέρου να ρευστοποιηθεί σε μία νεφελώδη «Κεντροαριστερά» με «σωτήρα» επιλεγμένο από τη Διαπλοκή.»

Σε σχέση με τις διαδιακασίες και τις αποφάσεις σας για την καταγγελία των 70 μελών:

1. Στον Κώδικα Δεοντολογίας, ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ-ΚΩΔΙΚΑΣΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ-Β. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ – ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ, που αποτελεί και μέρος του καταστατικού μας, αναφέρεται:

«5. Στην Επιτροπή εισάγονται υποθέσεις, είτε με τη μορφή της καταγγελίας για συγκεκριμένο πρόσωπο ή πρόσωπα, είτε με τη μορφή της αναφοράς για παραβίαση του κώδικα δεοντολογίας, χωρίς προσδιορισμό συγκεκριμένων προσώπων.

Η Επιτροπή Δεοντολογίας επιλαμβάνεται μιας υπόθεσης:

(α) αυτεπαγγέλτως, για θέματα που περιέρχονται σε γνώση της καθ’ οιονδήποτε τρόπο (π.χ. από τον Τύπο)

(β) μετά από καταγγελία του παθόντος/της παθούσας, όταν η αντικαταστατική ή αντιδεοντολογική συμπεριφορά προσβάλλει τα δικαιώματα άλλου μέλους που κατοχυρώνονται στο παρόν καταστατικό

(γ) μετά από παραπομπή από:

- την Οργάνωση Μελών (ΟΜ) στην οποία ανήκει η/ο ελεγχόμενη/ος.

-την Νομαρχιακή Επιτροπή (ΝΕ) στην οποία ανήκει ή υπάγεται η/ο ελεγχόμενη/ος.

- την Κεντρική Επιτροπή, την/τον Γραμματέα ή την/τον Πρόεδρο του Κόμματος.»

Πουθενά δεν αναφέρεται καταγγελία ομάδας μελών και μάλιστα όταν προέρχονται από τελείως διαφορετικές οργανώσεις μελών, νομαρχιακές οργανώσεις και όργανα.

Στο καταστατικό μας στο Πέμπτο Κεφάλαιο – Τάσεις και Ρεύματα Ιδεών επιτρέπεται η ύπαρξη τάσεων, ρευμάτων ιδεών ακόμη και για ένα συγκεκριμένο πολιτικό ή ιδεολογικό θέμα αλλά πουθενά για καταγγελία προς διαγραφή και κομματικές εκκαθαρίσεις.

Τα 70 μέλη, που περιλαμβάνονται τα ονόματα τους στην καταγγελία, χωρίς υπογραφή, δεν έχουν αναγγείλει ούτε την ίδρυση τάσης ή ρεύματος ιδεών, ούτε έθεσαν το θέμα στιςοργανώσεις μελών Πεντέλης και Διονύσου, που είμαι μέλος, ούτε στις Νομαρχιακές Βόρειας Αθήνας ή Ανατολικής Αττικήςούτε στην Κεντρική Επιτροπή. Ανήκουν σε διαφορετικές οργανώσεις μελών, σε διαφορετικές Νομαρχιακές επιτροπές, μετέχουν σε διαφορετικά όργανα ή δεν μετέχουν καθόλου, από διαφορετικές ακόμη και γεωγραφικά ενότητες. Ο συντάκτης του κειμένου καταγγελίας που μου αποστείλατε, όπως φαίνεται στα χαρακτηριστικά του αρχείου του ηλεκτρονικού κειμένου, χωρίς να φαίνεται ούτε η ημερομηνία αποστολής,είναι μέλος της Ο.Μ. Πεντέλης, που είμαι και εγώ μέλος. Προφανώς η στενή συγγενική του σχέση με άμεση συνεργάτιδα του Προέδρου, αποτελεί απλή σύμπτωση. Το ίδιο ισχύει για τους Συντονιστές και τα μέλη της Ν.Ε. Ανατολικής Αττικής και Βόρειας Αθήνας και για τα μέλη της Κ.Ε., που δεν έθεσαν την καταγγελία τους προς παραπομπή μου στις οργανώσεις Διονύσου ή Πεντέλης, ή στις αντίστοιχες Ν.Ε. ή έστω στην Κ.Ε. που μετέχουν. Απλή σύμπτωση αποτελούν επίσης τα μέλη πολυμελών οικογενειών.

Είναι όμως προφανές ότι όταν κατατίθεται καταγγελία 70 μελών, που ανήκουν σε τελείως διαφορετικές οργανώσεις μελών, διαφορετικές νομαρχιακές οργανώσεις και όργανα, σε ένα ενιαίο κείμενο, αυτό αποτελεί από μόνο του, τον ορισμό συγκρότησης φράξιας, που απαγορεύεται από το Καταστατικό μας και ως εκ τούτου όφειλε όχι μόνο να απορριφθεί αλλά να κληθούν για εξηγήσεις οι 70 υπογράφοντες.

2. Στην προηγούμενη επιστολή μου, σας ζήτησα να με ενημερώσετε για μια σειρά από θέματα και παρά τη συνεδρίαση σας στις 6 Αυγούστου 2024 και τις αποφάσεις σας, διατηρούνται ακόμη άγνωστες σημαντικές πληροφορίες, για τις απαντήσεις που μου ζητήσατε.

Απαιτώ, όπως έχω σύμφωνα με το καταστατικό και τον κανονισμό λειτουργίας, την καταγγελία όπως κατατέθηκε στην Επιτροπή Δεοντολογίας, με mail ή αυτοπρόσωπη παρουσία, που να φαίνεται τόσο η ημερομηνία όσο και το μέλος που την κατέθεσε, μιας και δεν φαίνεται στην κοινοποίηση της, το Σάββατο 13 Ιουλίου 2024, ώρα: 20:55, δύο ημέρες μετά την δημοσιοποίηση της παντού, και δεν υπάρχουν οι υπογραφές των 70 μελών που καταγγέλλουν.

3. Στον Κώδικα Δεοντολογίας, ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ, Α. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ, που αποτελεί απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, αναφέρεται:

«5. Εχεμύθεια

Με την κατάθεση και εισαγωγή μιας καταγγελίας/αναφοράς ενώπιον της Επιτροπής, απαγορεύεται η γνωστοποίηση στοιχείων της υπόθεσης σε μέλη του Κόμματος ή δημόσια, έως ότου η Επιτροπή καταλήξει σε πόρισμα. Τυχόν παραβίαση του απορρήτου επισύρει την ποινή της αυτοδίκαιης παύσης του μέλους της Επιτροπής.»

Η δημοσιοποίηση της καταγγελίας από διαρροές του γραφείου τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, όπως ισχυρίζονται πολλοί δημοσιογράφοι, έγινε δύο ημέρες πριν την κοινοποιήσετε σε εμένα, την Πέμπτη 11 Ιουλίου 2024, την ίδια μέρα με την αποκάλυψη ότι ο Δ/ντης του Γραφείου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, σ. Χ. Παπαδάκης, έστειλε sms, σε λίστα με τον τίτλο «Ηλίθιοι», που συμμετέχει ο υβριστής μας, κ. Ν. Μωραίτης, γράφοντας «Αύριο πρέπει να τον φάει».

Η καταγγελία όπως μου την αποστείλατε, απευθύνεται σε εσάς και κοινοποιείται στον Πρόεδρο και την Γραμματέα.

Δεν μου γνωστοποιήσατε, παρά την καταγγελία μου προς εσάς, την απόφαση σας αν θα ελέγξετε και ποιους για την διαρροή της.

Το γεγονός αυτό αποτελεί σημαντικό στοιχείο για τους σκοπούς που έγινε και διέρρευσε η καταγγελία και αποτελεί όπως γνωρίζετε αντικαταστατική συμπεριφορά για όλους αλλά και για τα μέλη της Επιτροπής Δεοντολογίας.

Αν λάβατε την καταγγελία στις 11 Αυγούστου 2024, τότε η καταγγελία μου για πειθαρχική διερεύνηση, που αφορά την παράγραφο 5 «Εχεμύθεια» περιλαμβάνει όποιον κατάθεσε την καταγγελία στον Πρόεδρο της Επιτροπής Δεοντολογίας, το Γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και όσους από την Επιτροπή Δεοντολογίας είχαν γνώση της καταγγελίας.

Αν λάβατε την καταγγελία στις 13 Αυγούστου 2024, δηλαδή δύο μέρες αφού είχε γραφτεί σε όλα τα ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τότε αναλαμβάνετε την ευθύνη, τόσο που την δεχθήκατε όσο και του να βάζετε τον θεσμό της Επιτροπής Δεοντολογίας ως μέρος της σκοπιμότητας επικοινωνιακής κάλυψης τόσο του υβριστή μας κ. Ν. Μωραίτη, όσο και του σ. Παπαδάκη, Δ/ντη του Γραφείου Τύπου. Οφείλετε να διερευνήσετε την καταγγελία μου για πειθαρχική ευθύνη, που αφορά στην παράγραφο 5 «Εχεμύθεια» για όποιον κατάθεσε την καταγγελία στον Πρόεδρο της Επιτροπής Δεοντολογίας, στο Γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, στον Πρόεδρο και στην Γραμματέα της Κ.Ε. . και για παραβίαση του κώδικα δεοντολογίας Β. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ – ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ, παράγραφος 6 στα ακόλουθα:

α) Η παραβίαση του παρόντος Κώδικα καθώς και των καταστατικών αρχών του Κόμματος.

β) Η καθ’ οιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση αξιώματος για ιδιοτελείς σκοπούς.

γ) Η παραβίαση της υποχρέωσης σεβασμού της προσωπικότητας των μελών και της υποχρέωσης συμπεριφοράς με βάση τις αξίες του Κόμματος και το ήθος που αρμόζει στις θεμελιώδεις αρχές του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία.

Είναι γνωστή η άρνηση του Προέδρου και της Γραμματέως της Κ.Ε. να δώσουν, ως όφειλαν από το καταστατικό του κόμματος οικονομικά στοιχεία για τους εργαζόμενους στο κόμμα μας, στο Ινστιτούτο Πουλαντζάς και στα κομματικά έντυπα, στα μέλη της Π.Γ..

Η νοσηρή και αντικομματική λειτουργία του γραφείου τύπου αποδεικνύεται μέσω της αποκάλυψης της συμμετοχής του Δ/ντη του Γραφείου Τύπου σ. Παπαδάκη στη λίστα «Ηλίθιοι». Αποδεικνύεται η συνεργασία με υβριστές μας όπως του ΝίκουΜωραίτη. Οφείλεται να διερευνήσετε με ποιους άλλους,επώνυμους ή ανώνυμους λογαριασμούς στο διαδίκτυο, συνεννοείται ο Δ/ντης και τα μέλη του Γραφείου τύπου, για να μας υβρίζουν, να μας λασπώνουν και να μας συκοφαντούν, υιοθετώντας την προπαγάνδα της Ν.Δ και τα νοσηρά μυαλά τους. Είναι μέλη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, τα υπόλοιπα μέλη της λίστας Ηλίθιοι; Είναι μέλος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ο Νίκος Μωραίτης;

Σας καταγγέλλω εκτός των παραπάνω ενδεικτικές αναρτήσεις άλλου μέλους του γραφείου τύπου, που αποδεικνύει επιπροσθέτως πως έχει καταντήσει η λειτουργία του κόμματος μας και πως εργαλειοποιούνται οι δομές και τα όργανα του.

Ενδεικτικές αναρτήσεις, επώνυμου λογαριασμού του, που αποδεικνύουν τα παραπάνω:

4. Επίσης στον Κώδικα Δεοντολογίας ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ/ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ_ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, που αποτελεί απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής αναφέρεται:

«Κάθε καταγγελία/αναφορά προς την Επιτροπή είναι γραπτή και ενυπόγραφη, παραλαμβάνεται και πρωτοκολλείται από την/τον Πρόεδρο της Επιτροπής, περιέχει το ακριβές ιστορικό της προς εξέταση υπόθεσης και συνοδεύεται από στοιχεία που την στοιχειοθετούν, όπως έγγραφα ή κατάλογο συντροφισσών/φων που μπορούν να εξεταστούν ως μάρτυρες.»

Σύμφωνα με την προφορική ενημέρωση που είχα από την εισηγήτρια δεν είχαν καν κληθεί τα 70 μέλη, που με καταγγέλλουν. Είναι παράδοξο να με καλείτε να σας απαντήσω σε καταγγελία που δεν έχετε καλέσει τους καταγγέλλοντες για να γνωρίσετε και εσείς και εγώ τις μαρτυρίες τους.

Συντρόφισσες και Σύντροφοι μέλη της επιτροπής Δεοντολογίας,

οφείλατε να μην παραλάβετε την καταγγελία αφού δεν προβλέπετε καν από τον κώδικα δεοντολογίας η καταγγελία από μέλη που έχουν φραξιονιστική λειτουργία, οφείλατε να καλέσετε τα 70 μέλη για απολογία, για σύσταση φράξιας, αντί να ζητάτε από εμένα απάντηση σε αντικαταστατική καταγγελία της φράξιας υποστηρικτών του Στέφανου Κασσελάκη.

Η σύσταση φράξιας αποτελεί καταγγελία μου προς την επιτροπή δεοντολογίας προς διερεύνηση για τα 70 μέλη, ιδιαίτερα όταν αυτά είναι μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, Συντονιστές και μέλη Ν.Ε., που παραβίασαν τον κώδικα δεοντολογίας Β. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ – ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ, παράγραφος 6 στα ακόλουθα:

α) Η παραβίαση του παρόντος Κώδικα καθώς και των καταστατικών αρχών του Κόμματος.

β) Η καθοιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση αξιώματος για ιδιοτελείς σκοπούς.

γ) Η παραβίαση της υποχρέωσης σεβασμού της προσωπικότητας των μελών και της υποχρέωσης συμπεριφοράς με βάση τις αξίες του Κόμματος και το ήθος που αρμόζει στις θεμελιώδεις αρχές του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία.

Και

ε) Η αδιαφανής και μη συλλογική συμπεριφορά σε σχέση με τα υπόλοιπα μέλη του Κόμματος στο συγκεκριμένο χώρο ευθύνης ή δράσης.

Σε κάθε περίπτωση και επειδή δεν έχετε καλέσει τα 70 μέλη ως οφείλατε, ακόμη κι αν έχετε δεχθεί την καταγγελία των 70 μελών, οφείλατε να ελέγξετε αν είναι μέλη, σύμφωνα με τους καταλόγους του Οργανωτικού. Σας ενημερώνω ότι τουλάχιστον δύο από τα μέλη δεν εμπεριέχονται καν στον κατάλογο που είχε το οργανωτικό στην Ο.Μ. Αρτέμιδας κατά την τελευταία ανάδειξη των οργάνων και συγκεκριμένα οι Δελαπόρτας Ιωάννης και Δελαπόρτα Μαρία. Ελπίζω αν είναι μέλη η ημερομηνία εγγραφής τους να μην σχετίζεται με την ημερομηνία της υποβολής καταγγελίας αλλά με τα όσα απαράδεκτα έγιναν στις εκλογές ανάδειξης οργάνων στην Νομαρχιακή Ανατολικής Αττικής και ειδικότερα στην Ο.Μ. Αρτέμιδας, που έχει υποβληθεί και συγκεκριμένη καταγγελία.

Το ότι δεν μιλάμε δημόσια για όσα τραγικά και ευτελή έχουν γίνει στο προηγούμενο διάστημα, με την ανοχή, και με την καθοδήγηση υποστηρικτών και συνεργατών του Στέφανου Κασσελάκη, δεν σημαίνει ότι δεν τα γνωρίζουμε.

Επομένως για να απαντήσω στην όποια καταγγελία παρακαλώ για τον έλεγχο αν τα 70 μέλη που με καταγγέλλουν, είναι μέλη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, από πότε και ποιες οι καταθέσεις τους στο τριμελές συμβούλιο, που όρισε η Επιτροπή Δεοντολογίας.

Συντρόφισσες και Σύντροφοι μέλη της επιτροπής Δεοντολογίας,

Θεωρώ όπως σας αναφέρω και στην προηγούμενη επιστολή μου προσβλητικό να αναφέρεται στην επιστολής σας στις 6 Αυγούστου 2024, ότι:

«Θέλουμε να πιστεύουμε ότι αυτό οφείλεται στην έλλειψη χρόνου όπως επικαλείσαι και όχι σε λόγους τακτικής ή σε έλλειψη του οφειλόμενου σεβασμού ιδιαίτερα από κεντρικό στέλεχος σαν εσένα προς θεσμοθετημένο όργανο του κόμματος τα μέλη του οποίου έχουν εκλεγεί από το συνέδριο με μυστική ψηφοφορία».

Θεωρώ προσβλητικό να μην έχετε καλέσει τους 70 καταγγέλλοντες.

Θεωρώ προσβλητικό να μην μου έχετε στείλει την ημερομηνία που κατατέθηκε η καταγγελία.

Θεωρώ προσβλητικό να με καλείτε να απαντήσω σε καταγγελία φράξιας υποστηρικτών του Στέφανου Κασσελάκη, που αναφέρει «Το συγκεκριμένο στέλεχος είναι ήδη, κατ’ ουσία, ξένο σώμα στο κόμμα. Έχει θέσει εαυτόν εκτός κόμματος», όπως ακριβώς ανέφερε και στην ομιλία του στην Κ.Ο. ο Στέφανος Κασσελάκης, προσβάλοντας το θεσμό της Επιτροπής Δεοντολογίας και εσάς ως πρόσωπα και αποδεικνύει ότι πίσω από την καταγγελία των 70 μελών κρύβεται ο ίδιος ο Στέφανος Κασσελάκης.

Αποφασίσατε να μου επιβάλετε την ποινή της επίπληξης για την συμπεριφορά μου προς τον θεσμό. Πέρα του ότι ησυμπεριφορά στελεχών μας σε σχέση με την διαχρονική δική μου δημόσια συμπεριφορά και την απόφαση σας, γεννά εύλογες απορίες και αποτελεί πραγματικά πρόκληση στον κάθε πολίτη, από πού νομιμοποιείστε ως όργανο να κάνετε δίκη προθέσεων; Από πού νομιμοποιείστε να με ρωτάτε αν η μη απάντησή μου οφείλεται σε έλλειψη του οφειλόμενου σεβασμού και σε τακτική; Η απόφαση της επίπληξης σε σχέση με τα προηγούμενα ερωτήματά σας, γεννά εύλογα υποψίες για προειλημμένη απόφαση.

Από πού νομιμοποιείστε στο σκεπτικό της απόφασής σας για εμένα και για οποιοδήποτε μέλος να αναφέρετε:

«Όμως πρέπει να συνεννοηθούμε. Τι ακριβώς σημαίνει ελευθερία δημόσιας έκφρασης για τα στελέχη ενός κόμματος που θέλει να κυβερνήσει την χώρα;

Τι συνιστά κριτική και τι υπονόμευση θεσμών του κόμματος ; Κάνω κριτική για να σε βοηθήσω να δεις κάποια λάθη σου ή κριτική για να σε αποδημήσω; Σε τελευταία ανάλυση κάνω κριτική που στοχεύει στη βελτίωση της λειτουργίας και την ενδυνάμωση του κόμματος, ή επιδίδομαι σε δομική αντιπολίτευση που αντικειμενικά υπονομεύει το κόμμα και δίνει όπλα στους πολιτικούς του αντιπάλους;».

Αν θέλετε να τροποποιήσετε, να προσθέσετε ή να αλλάξετε τον κώδικα δεοντολογίας και τις καταστατικές προβλέψεις,μπορείτε να το προτείνετε στο προσεχές συνέδριο ή στην Κ.Ε.αλλά όχι σε κείμενο απόφασής σας. Αυτό ακριβώς αποτελεί υπονόμευση και των θεσμών του κόμματος και γεννά για δεύτερη φορά εύλογα την υποψία της προειλημμένης απόφασης.

Στο κείμενο της απόφασης σας επίσης, αναφέρεται ψευδώς «Βεβαίως πέραν του γραπτού κειμένου που έστειλε στην Ε.Δ, στο οποίο αναφέρει μεταξύ άλλων ότι θα καταθέσει τις εξηγήσεις του όταν ο ίδιος το κρίνει σκόπιμο…» ενώ σας ανέφερα ότι θα έχω διαθεσιμότητα μετά τον Αύγουστο, λάβατε την απόφαση να μου δώσετε χρόνο απάντησης ως τις 23 Αυγούστου. Έτσι γεννιέται για τρίτη φορά εύλογα η υποψία της προειλημμένης απόφασης διαγραφής μου.

Και επειδή στο κείμενο της απόφασής σας, αναφέρεται η παρουσία μου στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, ελπίζω, εκτός από εμένα να παρακολουθείτε και την εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Βούλα Κεχαγιά, που εκφράζει τον Πρόεδρο του κόμματος και μπορείτε να βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

Σας ενημερώνω και αποτελεί καταγγελία μου ότι η εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, κ. Βούλα Κεχαγιά, εκπροσωπώντας τον Πρόεδρο του κόμματος, προανήγγειλε σε συνέντευξη της, ότι η απόφαση της Επιτροπής Δεοντολογίας, θα πάει στην Κεντρική Επιτροπή, δηλαδή η απόφαση της Επιτροπής Δεοντολογίας είναι η αναστολή της κομματικής μου ιδιότητας είτε οριστικά είτε για κάποιο χρονικό διάστημα.

Πριν καν αποφασίσετε δηλαδή αν η καταγγελία των 70 μελών εμπεριέχει πειθαρχικό παράπτωμα από μέρους μου, η ηγεσία του κόμματος μας αναγγέλλει δημόσια ποια θα είναι.

Συντρόφισσες και Σύντροφοι,

Αν είναι προειλημμένη απόφαση η αναστολή της κομματικής μου ιδιότητας είτε οριστικά είτε για κάποιο χρονικό διάστημα, για εμένα το ίδιο είναι, μην κουράζεστε για να δώσετε απαντήσεις.

Διαφορετικά οφείλετε να καλέσετε την εκπρόσωπο τύπου ή τον Πρόεδρο για να δώσουν τις απαραίτητες εξηγήσεις.

Ο καθένας έχει τη διαδρομή του και κρίνεται από τη στάση και τις πράξεις του.

Στον Κώδικα Δεοντολογίας, ΜΕΡΟΣ_ΠΡΩΤΟ/ΚΩΔΙΚΑΣ_ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ/Β. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ – ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ, που αποτελεί και μέρος του καταστατικού μας, αναφέρεται:

«2. Η λειτουργία του Κόμματος σε όλα τα επίπεδα χαρακτηρίζεται από τη δημοκρατία και την ελευθερία της γνώμης και του λόγου. Κάθε μέλος έχει υποχρέωση να σέβεται την προσωπικότητα των υπόλοιπων μελών και να συμπεριφέρεται δημόσια (λ.χ. στα ΜΜΕ, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κ.λπ.) και στο εσωτερικό του Κόμματος με το ήθος που αρμόζει στις θεμελιώδεις αρχές του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, απέχοντας από κάθε έκφραση μισαλλοδοξίας, ρατσισμού, σεξισμού ή με άλλο τρόπο στιγματισμού κοινωνικών ομάδων.

3. Οι αποφάσεις των οργάνων και των οργανώσεων είναι δεσμευτικές για όλα τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, χωρίς να θίγεται το δικαίωμα έκφρασης της διαφορετικής άποψης σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 5 του Καταστατικού. Τα μέλη προστατεύουν την εμπιστευτικότητα των κομματικών διαδικασιών και δεν επιτρέπουν να διαρρεύσουν εμπιστευτικές πληροφορίες.»

Είναι τιμή μου και το λέω πραγματικά με υπερηφάνεια, να διαγραφώ γιατί εκφράζω τις θέσεις μου, τις απόψεις μου και τις προτάσεις μου, σύμφωνα με το καταστατικό και τις πάγιες αρχές και αξίες του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ και της προοδευτικής παράταξης.

Παρακαλώ για την αποστολή των στοιχείων που σας ζήτησα προκειμένου να σας απαντήσω στην ουσία της καταγγελίας των 70 μελών, ως τις 2 Σεπτέμβρη 2024, γιατί στις 3 Σεπτέμβρη πολλοί από τα μέλη και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, γιορτάζουμε την ίδρυση από τον Ανδρέα Παπανδρέου ενός νικηφόρου, πατριωτικού, αριστερού κινήματος, που άλλαξε τη χώρα και την πορεία της.

Συντροφικά

Χρήστος Σπίρτζης



