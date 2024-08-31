Για «προκλητική και επικίνδυνη αδράνεια» στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκάλεσε η περυσινή πλημμύρα στην Θεσσαλία, καταγγέλλει την κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, με αφορμή την συμπλήρωση ενός χρόνου.

Στην ανακοίνωσή του αναφέρει: «Έναν χρόνο μετά την καταστροφή της Θεσσαλίας από το χτύπημα της κακοκαιρίας, ο κ. Μητσοτάκης ετοιμάζει την προσεχή Δευτέρα φιέστα για να ανακοινώσει αντιπλημμυρικά έργα. Κι όλα αυτά τη στιγμή που ο Παγασητικός κόλπος έχει πνιγεί από νεκρά ψάρια, ως αποτέλεσμα της περσινής πλημμύρας, και οι πολίτες της περιοχής έχουν οδηγηθεί στην απόγνωση.

Η αδράνεια της κυβέρνησης, εδώ κι έναν χρόνο, δεν είναι απλώς προκλητική: είναι επικίνδυνη. Ολόκληρη η περιφέρεια Θεσσαλίας αντιμετωπίζει μια άνευ προηγουμένου ολική καταστροφή, που έχει δραματικές συνέπειες στην οικονομία και την κοινωνία της περιοχής. Και ο κ. Μητσοτάκης αντί να αναλάβει άμεσες πρωτοβουλίες, βρήκε μία ακόμη ευκαιρία για μπίζνες με ολλανδικές εταιρείες, αγνοώντας προκλητικά την εγχώρια επιστημονική κοινότητα. Για μία ακόμη φορά, αποδεικνύεται ότι η "αριστεία" της κυβέρνησης Μητσοτάκη εξαντλείται στις φιέστες και στο μοίρασμα δημόσιου χρήματος σε φίλους και ημέτερους. Κι όλα αυτά τη στιγμή που μία ολόκληρη περιφέρεια βρίσκεται κυριολεκτικά ένα βήμα πριν την καταστροφή».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.