«Tο Π.Δ.194/2025, που αφορά στην οριοθέτηση των οικισμών κάτω των 2.000 κατοίκων, γυρίζει τη χώρα κυριολεκτικά έναν αιώνα πίσω», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης. «Οικόπεδα που μέχρι πρότινος θεωρούνταν άρτια και οικοδομήσιμα, πλέον καθίστανται αγροτεμάχια. Ο αποκλεισμός των χιλιάδων μικρών ιδιοκτησιών από την οικοδομησιμότητα, συντείνει στην οικονομική πίεση που υφίστανται τα νοικοκυριά και οδηγεί σε περαιτέρω απαξίωση της περιουσίας τους».

«Για ακόμα μια φορά, η Νέα Δημοκρατία συντάσσεται με τα προνόμια των λίγων και πλήττει τους πολλούς και μικρούς ιδιοκτήτες. Με τις αιφνιδιαστικές πολιτικές της, ενισχύονται οι τάσεις ερήμωσης και πληθυσμιακής κατάρρευσης της ελληνικής υπαίθρου, την ώρα που η χώρα μας έχει ανάγκη από πολιτικές δημογραφικής και αναπτυξιακής αναγέννησης. Και όλα αυτά, χωρίς καμία διαβούλευση και διάλογο με τις τοπικές κοινωνίες», επισημαίνει και προσθέτει:

«Είναι απαραίτητη η διαμόρφωση ενός βιώσιμου πολεοδομικού σχεδιασμού με κοινωνικά και περιβαλλοντικά κριτήρια και όχι ο αποκλεισμός και η απαξίωση της περιουσίας των μικροϊδιοκτητών, που επιλέγει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Για πολλούς συμπολίτες μας η δυνατότητα αυτής της μικρής ιδιοκτησίας αποτελεί και το τελευταίο καταφύγιο για την παραμονή τους στον τόπο τους».

«Το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, διαχρονικά στηρίζει το δικαίωμα στην κατοικία και την προστασία της μικρής ιδιοκτησίας, ως πυλώνα κοινωνικής συνοχής και περιφερειακής ανάπτυξης. Για τον λόγο αυτό, το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής κατέθεσε σχετική κοινοβουλευτική ερώτηση».

«Είναι αδιανόητο, την ώρα που η ελληνική περιφέρεια συρρικνώνεται πληθυσμιακά, η κυβέρνηση αντί να χορηγήσει αναπτυξιακά κίνητρα, να προσθέτει εμπόδια που οδηγούν σε περαιτέρω πληθυσμιακή συρρίκνωση. Δεν καταλαβαίνουν ότι με αυτές τις επικίνδυνες επιλογές τους, μετατρέπουν τα χωριά μας σε χωριά φαντάσματα;» καταλήγει.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.