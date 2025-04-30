Ρώμη: Επιχείρηση γοητείας του Ερντογάν στη Μελόνι - Συνεργασία Τουρκίας - Ιταλίας

«Επιχείρηση γοητείας» της Τζόρτζια Μελόνι από τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, την Τρίτη, με στόχο μια στενή πολύπλευρη τουρκοϊταλική συνεργασία, που αφορά εμμέσως πλην σαφώς και την Ελλάδα.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι και ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν συναντήθηκαν στη Ρώμη, στο πλαίσιο της διακυβερνητικής διάσκεψης των δυο χωρών τους και ανακοίνωσαν μεγαλόπνοα πρότζεκτ.

Ο Τούρκος πρόεδρος επιχειρεί να αναδειχθεί σε προνομιακό εταίρο της Ιταλίας, και κατ' επέκταση της ΕΕ, σε τομείς από την αμυντική βιομηχανία και τα ενεργειακά πρότζεκτ μέχρι τη μετανάστευση, με κοινά πεδία συνεργασίας τη Μεσόγειο και τη Λιβύη, παρακάμπτοντας και υποβαθμίζοντας τον ρόλο της Ελλάδας, και κατ' επέκταση τα ελληνικά συμφέροντα, στην περιοχή. Είναι ενδεικτικό το ζήτημα της Λιβύης στην οποία η Ρώμη ασκεί επιρροή, και με την οποία η Αθήνα έχει διαφορές λόγω του τουρκολιβυκού μνημονίου.

Παράλληλα, ακανθώδες φέρεται να παραμένει για την ελληνοϊταλική πλευρά το θέμα της Hellenic Train στη σκιά του δυστυχήματος των Τεμπών, και μετά την αναβολή του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας - Ιταλίας, στη Ρώμη στις 16 Φεβρουαρίου. Από το 2017 η ΤΡΑΙΝΟΣΕ, η οποία στη συνέχεια μετονομάστηκε σε Hellenic Train, έχει πωληθεί έναντι 45 εκατ. ευρώ στην ιταλική Ferrovie dello Stato Italiane, την κρατική εταιρεία σιδηροδρόμων της γείτονος.

Παράλληλα, η Άγκυρα «φλερτάρει» και με το πακέτο 100 δισ. ευρώ που η Κομισιόν έχει ανακοινώσει πως θα διατεθούν στο πλαίσιο της ενιαίας ευρωπαϊκής άμυνας εξαιτίας των ρωσικών απειλών.

Η αμυντική συμφωνία της Baykar (της οποίας επικεφαλής είναι ο γαμπρός του Ερντογάν Σελτσούκ Μπαϊρακτάρ) με την ιταλική Leonardo για κοινή ανάπτυξη μη επανδρωμένων αεροσκαφών αποκτά ιδιαίτερη σημασία εντός ΕΕ καθώς πληροί τις προϋποθέσεις για ευρωτουρκικές συμπράξεις στο προσχέδιο του προπγράμματος που βρίσκεται στο τελικό στάδιο.

Όπως τόνισε ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη Μανώλης Κωστίδης, ο Ερντογάν υπογράμμισε την Τρίτη ότι οι τουρκικές εταιρείες βλέπουν την Ιταλία ως μια πύλη προς την ευρωπαϊκή αγορά, και ο ίδιος επιθυμεί οι ιταλικές εταιρείες να βλέπουν την Τουρκία ως μια πόρτα προς την Ασία, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική.

Ένας πληθυσμός 2 δισεκατομμυρίων μπορεί να προσεγγιστεί σε λίγες ώρες πτήσης από την Κωνσταντινούπολη, η Turkish Airlines συνδέει 9 πόλεις της Ιταλίας με την Κωνσταντινούπολη. Αυτό το τεράστιο δυναμικό για το εμπόριο, τις επενδύσεις και τις μεταφορές μας ενθαρρύνει να θέσουμε μεγάλους και φιλόδοξους στόχους σημείωσε.

Πέρα από τις υπάρχουσες 1.500 ιταλικές εταιρείες τουρκικός στόχος είναι και περισσότεροι Ιταλοί (και όχ μόνο) επενδυτές στην Τουρκία, η οποία έχει καταστεί πόλος έλξης στην περιοχή της και στον κόσμο.

Θα ήταν προς το συμφέρον μας να αυξήσουμε τις κοινές μας προσπάθειες για να πάρουμε το μερίδιό μας από την αναμενόμενη επέκταση στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας στην Ευρώπη, ήταν η προτροπή του προέδρου της Τουρκίας.

Αλλά και η Τζόρτζια Μελόνι επισήμανε ότι Ιταλία και Τουρκία θα κατασκευάσουν ένα ψηφιακό δίκτυο αιχμής μήκους 4.000 χιλιομέτρων που θα διασχίζει τη Μεσόγειο που θα βελτιώσει τη συνδεσιμότητα μεταξύ Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Ασίας.

Ας ενισχύσουμε την ενεργειακή μας συνεργασία στην οποία είμαστε ήδη στρατηγικοί εταίροι ειδικά για την προμήθεια φυσικού αερίου μέσω του αγωγού ΤΑP. Στον τομέα αυτό σκοπεύουμε να εμβαθύνουμε τη συνεργασία μας, να αξιοποίσουμε τις ευκαιρίες που θα προκύψουν όπως να συνεργαστούμε στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στο υδρογόνο.

«Είμαι ικανοποιημένη, η διμερής συνομιλία μας ήταν ιδιαίτερα παραγωγική», δήλωσε στο τέλος της συνάντησης η Ιταλίδα πρωθυπουργός. «Με την σημερινή κοινή μας διακήρυξη επιβεβαιώνεται η σταθερότητα των σχέσεών μας και τίθενται οι αναγκαίες βάσεις για να μπορέσει να ενισχυθεί, ακόμη περισσότερο, η συνεργασία μας», πρόσθεσε η Μελόνι.

«Πιστεύω ότι έχουμε θέσει καλές βάσεις για να προχωρήσουν ακόμη περισσότερο οι άριστες σχέσεις μεταξύ Ιταλίας και Τουρκίας», υπογράμμισε η Μελόνι, και πρόσθεσε πως η σχέση των δύο χωρών υπερβαίνει κατά πολύ τις οικονομικές σχέσεις. «Στο Ευρωμεσογειακό σενάριο, είμαστε σύμμαχες χώρες στο πλαίσιο της Ατλαντικής Συμμαχίας.»

Ο Τούρκος πρόεδρος, από τη μεριά του, υπογράμμισε: «από την πρώτη διακυβερνητική διάσκεψη του 2008, οι σχέσεις της Τουρκίας με την Ιταλία γίνονται κάθε ημέρα όλο και ισχυρότερες. Διαπιστώνουμε ότι οι απόψεις μας συμπίπτουν σε σημαντικά θέματα, όπως είναι η ασφάλεια της Ευρώπης και της Μεσογείου και η διατλαντική σχέση».

«Θεωρώ ότι εκτός από τις έντονες ιστορικές σχέσεις των χωρών μας, έπαιξε ρόλο, στη συνοχή που διαπιστώνεται, η θαρραλέα και αποφασιστική προσέγγιση που υιοθέτησε η πρωθυπουργός Μελόνι», συμπλήρωσε ο Ερντογάν.

«Είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε σε ενεργειακά έργα που θα ωφελήσουν τόσο τις χώρες μας όσο και την περιοχή στην κοινή μας γεωγραφία, τη Μεσόγειο», δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος, και πρόσθεσε πως:



«Πιστεύω ότι η Ιταλία, η οποία γνωρίζει καλύτερα τη συμβολή της χώρας μας στη σταθερότητα και την ασφάλεια της Ευρώπης και της Μεσογείου και έχει υποστηρίξει τη διαδικασία ένταξής μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση από την αρχή, θα συνεχίσει αυτή την προσέγγιση.»

Η επικεφαλής της κυβέρνησης της Ρώμης, τέλος, υπογράμμισε ότι ο όγκος των εμπορικών συναλλαγών των δυο χωρών, ξεπέρασε τον στόχο των 30 δισεκατομμυρίων ευρώ και ότι ο νέος στόχος που ετέθη σήμερα, είναι να υπερβεί, μεσοπρόθεσμα, τα 40 δισεκατομμύρια ευρώ.

Παράλληλα, δήλωσε πως οι μεγάλες τουρκικές εταιρείες θέλουν να επενδύσουν περισσότερο στην Ιταλία. «Η Baykar με τη Leonardo κάνουν σημαντικά βήματα», σημείωσε ενώ πρόσθεσε πως: «Είμαστε στρατηγικός εταίρος στην ενέργεια και το φυσικό αέριο.Θέλουμε επίσης να προχωρήσουμε στον τομέα του υδρογόνου».

«Η συμφωνία για το μεταναστευτικό λειτουργεί», δήλωσε τέλος η Μελόνι ενώ ο Τούρκος πρόεδρος τόνισε ότι «η προτεραιότητα, τώρα, σε ό,τι αφορά τη Μέση Ανατολή, είναι να τεθεί σε πάλι και ισχύ η κατάπαυση του πυρός».

