Πρώτη έρχεται η ΝΔ σε όλες τις εκλογικές περιφέρειες, εκτός από δύο στην Κρήτη, όπου προηγείται το ΠΑΣΟΚ και δύο στη Θράκη, όπου την πρωτιά κέρδισε το μουσουλμανικό Κόμμα Ισότητας, Ειρήνης και Φιλίας.

Η ΝΔ πέτυχε τα υψηλότερα ποσοστά στο παραδοσιακό εκλογικό «κάστρο» της, τη Λακωνία, με 35,19%, που ωστόσο έχασε 7,64% σε σχέση με τις προηγούμενες ευρωεκλογές.

Ποσοστά πάνω από 30% έλαβε σε άλλες 13 εκλογικές περιφέρειες, με τις υψηλότερες επιδόσεις να καταγράφονται στον Βόρειο Τομέα Αθηνών, στη Χίο, στην Ανατολική Αττική, την Καρδίτσα και την Α' Πειραιώς.

Ο ΣΥΡΙΖΑ, που δεν προηγείται σε καμία περιφέρεια, καταγράφει τα υψηλότερα ποσοστά του στην Άρτα με 22,71%, (αλλά με -12,07% σε σχέση με τις προηγούμενες ευρωεκλογές) και ακολουθούν η Κεφαλλονιά (20,46%), η Κέρκυρα (19,22%), ο Δυτικός Τομέας Αθηνών (18,86%) η Αχαΐα (18,45%) και η Β' Πειραιώς (18,30%).

Το ΠΑΣΟΚ κέρδισε την πρώτη θέση στο Λασίθι με 29,41% και στο Ηράκλειο με 26,63%, ενώ υψηλά ποσοστά ελαβε και στο Ρέθυμνο με 25,28% και στην Ηλεία με 22,91%.

Σε έξι εκλογικές περιφέρειες η Ελληνική Λύση κατέλαβε τη δεύτερη θέση και έλαβε ποσοστά από 18,48% έως 15, 61%. Πρόκειται για τις εκλογικές περιφέρειες Ημαθίας, Πέλλας, Κιλκίς, Β' Θεσσαλονίκης, Σερρών και Δράμας.

Αντίστοιχα, το ΚΚΕ έλαβε τα υψηλότερα ποσοστά του και κατέλαβε τη δεύτερη θέση σε τρία παραδοσιακά εκλογικά «κάστρα» του, συγκεκριμένα σε Σάμο (20,39%), Ζάκυνθο (17,87%) και Λέσβο (15,58%).

Η ΝΙΚΗ έλαβε το υψηλότερο ποσοστό της στην Πιερία με 10,48%, η Πλεύση Ελευθερίας στη Β' Πειραιώς με 4,56% και η Φωνή Λογικής στον Έβρο με ποσοστό 6,40%.

Σε ό,τι αφορά το Κόμμα Ισότητας, Ειρήνης και Φιλίας, του οποίου η πανελλαδική δύναμη έφτασε το 0,74%, κέρδισε την πρωτιά στη Ροδόπη με ποσοστό 36,95% (-1,05% σε σχέση με το 2019) και στην Ξάνθη με 27,42% (+2,18%).

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.