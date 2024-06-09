«Τα σημερινά εκλογικά αποτελέσματα δείχνουν ότι στα πενηντάχρονά της, η Τρίτη Ελληνική Δημοκρατία διέρχεται βαθιά κρίση», δήλωσε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, σχολιάζοντας το αποτέλεσμα των Ευρωεκλογών.

«Σήμερα, κανείς δεν δικαιούται να πανηγυρίζει. Το ρεκόρ της αποχής σε συνδυασμό με τη μεγάλη άνοδο της Άκρας Δεξιάς χτυπούν το καμπανάκι του κινδύνου για τη δημοκρατία», ανέφερε ο κ. Χαρίτσης, ενώ προσέθεσε ότι για αυτήν την κατάσταση φέρει βαρύτατες ευθύνες η κυβέρνηση, η οποία αποδοκιμάστηκε στις κάλπες.

Η πολιτική της Δεξιάς αποτελεί τον καλύτερο χορηγό της ακροδεξιας σε όλη την Ευρώπη. Για την Νέα Αριστερά το αποτέλεσμα είναι αρνητικό, παρά την πολύ συγκινητική προσπάθεια των μελών μας σε όλη τη χώρα. Τους ευχαριστώ από καρδιάς. Η Αριστερά όμως πάντοτε στα δύσκολα κρίνεται. Η Νέα Αριστερά είναι εδώ και συνεχίζει», κατέληξε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.